OM : Un prodige algérien arrive et va tout casser

OM29 nov. , 8:20
parCorentin Facy
L’OM souhaite profiter du mercato hivernal pour se renforcer sur le plan offensif. Medhi Benatia a identifié sa cible prioritaire en la personne d’Anis Hadj Moussa, le brillant ailier algérien du Feyenoord.
Très actif lors du précédent mercato, l’Olympique de Marseille s’est énormément renforcé dans le secteur défensif avec les signatures de Pavard, Aguerd, Murillo, Emerson ou encore Weah. Des recrues précieuses qui se sont vite acclimatées au dispositif tactique de Roberto De Zerbi, lequel aimerait maintenant étoffer son attaque. La priorité de l’hiver est donc de recruter un ailier, capable de jouer sur un côté ou sous l’attaquant. L’Equipe confiait il y a quelques jours que ce besoin avait été défini par le staff de l’OM et validé par la direction, qui s’est de ce fait mise au travail pour dénicher la perle rare.
Pour se renforcer, l’Olympique de Marseille est attentif à ce qu’il se passe aux Pays-Bas, comme l’a prouvé le recrutement d’Igor Paixao. C’est encore une fois au Feyenoord que pourraient se servir Medhi Benatia et Pablo Longoria puisque selon Media Foot, les dirigeants phocéens font d’Anis Hadj Moussa leur priorité hivernal. Auteur de 6 buts et 2 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, l’ailier droit algérien de 23 ans, qui compte neuf sélections avec les Fennecs, coche toutes les cases aux yeux de l’état-major de l’OM.

Anis Hadj Moussa priorité de l'OM cet hiver

Son profil fait l'unanimité chez tout le monde au sein du club phocéen et il est maintenant question de savoir si le Feyenoord acceptera de s’en séparer en cours de saison. Son contrat avec le club néerlandais court jusqu’en 2030 et par conséquent, on peut se demander si un départ au mois de janvier est envisageable pour celui dont la valeur marchande se situe aujourd’hui aux alentours de 20 millions d’euros.
Auteur de 11 buts et 6 passes décisives la saison dernière toutes compétitions confondues, Anis Hadj Moussa est en tout cas la cible n°1 de l’Olympique de Marseille pour renforcer son attaque lors de ce mois de janvier. Et cela même s’il disputera certainement la Coupe d’Afrique des Nations cet hiver. Dans ce dossier, les envies du joueur pourraient être un facteur déterminant, mais elles n’ont pas encore fuité. Nul doute que Medhi Benatia saura se montrer persuasif pour convaincre la pépite algérienne de rejoindre le projet marseillais.
Derniers commentaires

Nantes : Kita donne une dernière chance à Luis Castro

… et pourrait bientôt partir des Canaris … Sans dec Foutre01, l’IA devrait pouvoir faire mieux…😆🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

L'OL en danger de mort ? Hugo Guillemet a la réponse

… Sur X, notre confrère estime … Ah, Daubetel de Foutre01, Tu nous fera toujours rire avec tes hypothèses improbables… 😆🇵🇹🇫🇷🇧🇷🇺🇦

L'OL en danger de mort ? Hugo Guillemet a la réponse

112 , faut appeler le 112… 😬🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Paris FC : Kevin Trapp l’a trahi, il est dégoûté

Malgré le niveau moyen-haut de Trappnigaud, il est au dessus de l’autre qui fait régulièrement des Cheval … 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

PSG : Klopp, Luis Enrique, Liverpool a un plan monstrueux

Luis Enriqué ne bougera pas de Paris.

