OM : Catastrophe pour Todibo, West Ham fait tout capoter

Toujours bloqué à zéro recrue depuis le début du mercato, l’OM espère finaliser rapidement la venue en prêt de Jean-Clair Todibo. Le dossier est néanmoins plus complexe que prévu, la faute aux dirigeants de West Ham.

Très actif depuis le début de l’été pour dégraisser son effectif, l’Olympique de Marseille est en revanche à la peine pour recruter. La mi-août a été dépassée et le club phocéen attend toujours son premier renfort. Ce pourrait être Jean-Clair Todibo, avec qui un accord a été trouvé depuis plusieurs jours. En revanche, Marseille n’a pas encore obtenu le feu vert de West Ham et négocie toujours un prêt avec prise en charge du salaire par le club londonien. Relégué en Championship, West Ham sait qu’il sera impossible de retenir Todibo.

En revanche, les Hammers tentent de trouver un autre point de chute à l’international français en l’envoyant dans un club susceptible d’assumer 100% de ses émoluments. Une très mauvaise nouvelle pour Marseille annoncée par le journaliste Romain Canuti du Phocéen. « La Juventus et l'Inter Milan ont été contactés (c'est dans cet ordre hein) pour étudier la faisabilité de faire venir Jean-Clair Todibo en prêt avec option d’achat » a publié notre confrère sur X avant de conclure : « A croire que du côté des Hammers, on veut pas se retrouver que face à la proposition de l'OM sur la table » peut-on lire.

West Ham propose Todibo en Italie