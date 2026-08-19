OM : Catastrophe pour Todibo, West Ham fait tout capoter

OM : Catastrophe pour Todibo, West Ham fait tout capoter

OM19 août , 10:00
parCorentin Facy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Toujours bloqué à zéro recrue depuis le début du mercato, l’OM espère finaliser rapidement la venue en prêt de Jean-Clair Todibo. Le dossier est néanmoins plus complexe que prévu, la faute aux dirigeants de West Ham.
Très actif depuis le début de l’été pour dégraisser son effectif, l’Olympique de Marseille est en revanche à la peine pour recruter. La mi-août a été dépassée et le club phocéen attend toujours son premier renfort. Ce pourrait être Jean-Clair Todibo, avec qui un accord a été trouvé depuis plusieurs jours. En revanche, Marseille n’a pas encore obtenu le feu vert de West Ham et négocie toujours un prêt avec prise en charge du salaire par le club londonien. Relégué en Championship, West Ham sait qu’il sera impossible de retenir Todibo.
En revanche, les Hammers tentent de trouver un autre point de chute à l’international français en l’envoyant dans un club susceptible d’assumer 100% de ses émoluments. Une très mauvaise nouvelle pour Marseille annoncée par le journaliste Romain Canuti du Phocéen. « La Juventus et l'Inter Milan ont été contactés (c'est dans cet ordre hein) pour étudier la faisabilité de faire venir Jean-Clair Todibo en prêt avec option d’achat » a publié notre confrère sur X avant de conclure : « A croire que du côté des Hammers, on veut pas se retrouver que face à la proposition de l'OM sur la table » peut-on lire.

West Ham propose Todibo en Italie

Une fois de plus, Grégory Lorenzi se retrouve dans une situation très complexe. L’arrivée de Jean-Clair Todibo est de toute façon en stand-by puisque le club olympien doit se séparer d’au moins un défenseur central entre Nayef Aguerd et Leonardo Balerdi pour valider la signature de l’ancien joueur de Toulouse, Barcelone ou encore Nice. En attendant, la Ligue 1 démarre ce vendredi et bien malin est celui qui sait quelle charnière Bruno Genesio alignera face à Strasbourg. Balerdi et Kondogbia, associés contre l’Atlético de Madrid tiennent la corde. A moins qu’Aguerd, de retour de blessure et toujours présent à l’OM après son transfert avorté à la Real Sociedad, ne soit titularisé à la surprise générale.

Lire aussi

Jean-Clair Todibo baisse son salaire pour signer à l'OMJean-Clair Todibo baisse son salaire pour signer à l'OM
Articles Recommandés
Las Monaco Officialise Le Depart De Paul Pogba
Monaco

L'AS Monaco officialise le départ de Paul Pogba

Rennes Craque Embolo Et Cisse Envoyes Dans Un Loft
Rennes

Rennes craque, Embolo et Cissé envoyés dans un loft

mNw5yHiX
TFC

Le TFC officialise la signature de Thomas Jorgensen

Ol Danio Riolo Applaudit Lyon Pour Ce Recrutement De Genie
OL

OL : Danio Riolo applaudit Lyon pour ce recrutement de génie

Fil Info

19 août , 10:06
L'AS Monaco officialise le départ de Paul Pogba
19 août , 9:40
Rennes craque, Embolo et Cissé envoyés dans un loft
19 août , 9:39
Le TFC officialise la signature de Thomas Jorgensen
19 août , 9:20
OL : Danio Riolo applaudit Lyon pour ce recrutement de génie
19 août , 9:00
L'ASSE prépare une signature XXL pour détruire la Ligue 2
19 août , 8:40
PSG : Barcola au coeur d'un jeu très dangereux
19 août , 8:20
OL : Fofana bloqué par Lyon, c'est confirmé
19 août , 8:00
OM : Di Gregorio à Marseille, accord total annoncé en Italie
19 août , 7:30
Indice UEFA : L'OL doit achever Fenerbahçe, la France en a besoin

Derniers commentaires

OL : Malick Fofana ne veut pas quitter Lyon

ca veut rien dire mdr si il fait une bonne saison il partiras au bon prix vu qu'il y auras plus de demande et tu sais les joueurs des fois meme souvent il prolonge

Indice UEFA : L'OL doit achever Fenerbahçe, la France en a besoin

la france serait 5 eme meme sans le psg

Indice UEFA : L'OL doit achever Fenerbahçe, la France en a besoin

Va écrire ton pseudo correctement toi et reviens quand tu auras appris a parler trou de balle

OM : Un latéral belge dans le viseur, le dossier chauffe

Évidemment que j'assume de me moquer de mes meilleurs ennemis !

Indice UEFA : L'OL doit achever Fenerbahçe, la France en a besoin

Bon alors t'a evidemment pas compris...comme dhab. Très 1er degré comme garçon.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading