L’OL en Ligue des Champions, c’est validé à 100%

Ah bon? Pourtant Lille est derrière et a perdu contre Nice le dernier match
Vu qu’il la ramène non stop non, on parle de l’élu du football mondial faut le dire. Trop facile de la ramener non stop comme lui et après de vouloir être tranquille, non quand tu es l’élu intergalactique tu n’as pas le droit à la tranquillité.
Tant mieux pour l'OM qu'il gagne autant: 1) ça évite au club de vouloir le virer 2) ça évite a Genesio de vouloir démissionner
Ptdr personne lui fait de passes ? Abruti fini à la pisse.
L'Iran c'est peut être le pire sur la scène internationale à l'heure actuelle. De plus, au vu de leur côté pariat ça serait étonnant qu'il y aille, ils ont d'autre problèmes à régler.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
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|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
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|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
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|2
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|8
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|1
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|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
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|6
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|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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🇫🇷 Daniel Riolo : "En termes de potentiel, j'ai du mal à voir qui peut aller titiller Monaco et l'OL cette saison pour le podium."