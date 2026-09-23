L’OL en Ligue des Champions, c’est validé à 100%

Actuellement deuxième de Ligue 1, l’OL est le grand favori de Daniel Riolo pour compléter le futur podium du championnat de France avec le PSG et Monaco, et ainsi retrouver la Ligue des Champions.

Deuxième de Ligue 1 à la trêve, l’Olympique Lyonnais peut se féliciter de son excellent début de saison. Les hommes de Paulo Fonseca peuvent toujours regretter d’avoir lâché deux points à domicile contre Le Havre, mais ils peuvent aussi se féliciter d’être invaincus (2 nuls, 3 victoires). Le dernier match contre Rennes ouvre des perspectives très intéressantes avec une prestation tout simplement parfaite à domicile et une écrasante victoire 4-0, notamment grâce à un doublé du très en forme Ernest Nuamah.

Avec son effectif à la fois qualitatif et quantitatif, l’OL s’impose clairement comme l’un des favoris au podium. Cela ne peut pas lui échapper selon Daniel Riolo, qui signe déjà un podium PSG-Monaco-OL en fin de saison. Cela ferait sans aucun doute le bonheur des dirigeants et des supporters lyonnais, avec un retour directement en Ligue des Champions sans passer par les barrages.

« Quand tu regardes l’effectif et tu es bien obligé de comparer avec les autres, il n’y a pas mieux… Quand je prends leur effectif et que je regarde les autres, je n’échange pas beaucoup de joueurs. J’ai le sentiment que ces deux effectifs, avec celui de Monaco, se détachent clairement des autres. En plus, Lens a mal démarré… J’ai du mal à voir quelle équipe peut venir titiller l’OL et Monaco » explique Daniel Riolo avant de conclure.

Riolo envoie déjà l'OL sur le podium

« Il y a des dingueries en Ligue 1… Mais je pense que ça peut être une bonne année pour Monaco et j’ajoute Lyon. En termes de potentiel, j'ai du mal à voir qui peut aller titiller Monaco et l'OL cette saison pour le podium » assure l'éditorialiste de RMC, quasiment certain de voir l’Olympique Lyonnais sur le podium en fin de saison et qui élimine donc de cette course des formations telles que le Paris FC, Lens ou encore Lille et Marseille. La saison est encore longue et elle peut évidemment évoluer, mais le club rhodanien semble lancé sur d’excellents rails pour atteindre ses objectifs selon le journaliste.