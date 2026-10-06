OM : Bruno Genesio assume une décision impopulaire

Je crois que c'est meilleure chose à faire cet appel d'offre et fermer Ligue 1+ à la fin de la saison qui ne rapporte pas assez pour les clubs de Ligue 1. Maintenant voir qui va s'inscrire à ce projet car il faudra des garanties totales sur le sujet.
Entierement d'accord. Abner ne les vaut pas.
OPenda fait une belle saison à l'OL et 27 millions semble un prix justifié pour ce joueur. Maintenant pour se l'offrir ce sera de la tambouille lyonnaise et qui doit partir pour trouver les fonds.
Tout le monde sait qui est derrière BeinSport. Le reste n'a aucune importance.
Tu veux mon avis... dd est resté 4 ans de trop... et je suis pas le seul amoureux de foot qui le pense leogets... ENcore une fois merci Didier mais il avait plus que fait son temps
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🚨 LE ONZE POSSIBLE DE L'OM POUR DÉFIER TROYES DIMANCHE SOIR ! 😳 Le club phocéen a perdu ÉNORMÉMENT de joueurs durant cette trêve : 🩹 Cornelius 🩹 Abdelli 🩹 Hojbjerg 🩹 Gouiri Harit et Kondogbia sont toujours incertains ❌ Moumbagna pourrait aussi débuter. 👀 (@RMCsport)