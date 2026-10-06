OM : Bruno Genesio assume une décision impopulaire

OM : Bruno Genesio assume une décision impopulaire

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parGuillaume Conte
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Assez réticent à puiser dans le centre de formation, Bruno Genesio ne prévoit pas profiter de la suspension de Timothy Weah pour titulariser le prometteur Kelyann Behazaf.
Difficile de trouver des moyens de se consoler quand on est supporter de l’Olympique de Marseille en ce moment. Les suiveurs du club olympien se disent qu’au moins, la période de disette actuelle leur permet de voir ce que valent les jeunes joueurs du club. Mais à ce niveau, Bruno Genesio affiche de plus en plus sa réticence à puiser dans le centre de formation.

Les jeunes de l'OM vont devoir patienter

C’est le cas avec les deux espoirs offensifs : Antoine Valero et Milan Leccese, qui voient bien que la porte est fermée même s’ils brillent avec l’équipe de France de leur catégorie et la réserve de l’OM. Plus proche du groupe professionnel, Kelyann Behazaf s’est montré en évidence lors de la préparation, en l’absence de Timothy Weah qui terminait la Coupe du monde avec les Etats-Unis. Le fils de Mister Georges exclu contre le PSG, le latéral droit de 20 ans a joué six minutes contre le club de la capitale, pour ses débuts en professionnels.
La suspension de l’international américain lui ouvre la porte à un temps de jeu plus important. Mais le natif de Martigues risque d’être déçu. Selon les informations de La Marseillaise, Bruno Genesio n’envisage pas de l’utiliser contre Troyes, malgré les nombreuses absences. Il a testé Ulisses Garcia au poste de latéral droit, et devrait donc privilégier l’expérience du Suisse, qui n’a pourtant que sept minutes de Ligue 1 dans les jambes. Et qui a été utilisé comme arrière… gauche, sa position préférentielle, contre Besiktas Istanbul en Europa League le mois dernier.
Une preuve que Bruno Genesio estime que les jeunes du club sont pour la plupart encore trop tendres pour se frotter au niveau de la Ligue 1. L’entraineur marseillais les voit au quotidien, mais ces décisions font grincer des dents, à l’heure où les supporters aimeraient se dire que la solution des malheurs actuels pourrait venir du centre de formation à défaut d’avoir droit à un mercato digne de ce nom.

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