Matthieu Louis-Jean ICONSPORT_366064_0083

OL : Lyon se fixe un objectif dingue au mercato

OL18 mai , 12:40
parCorentin Facy
10
Quatrième de Ligue 1, l’OL va devoir être très rapide au mercato pour préparer au mieux les barrages de Ligue des Champions qui débuteront le 4 août. Un objectif colossal pour Matthieu Louis-Jean.
L’Olympique Lyonnais devra passer par les barrages pour se qualifier en Ligue des Champions la saison prochaine. Quatrième de Ligue 1, l’équipe de Paulo Fonseca n’a pas réussi à battre Lens dimanche, ce qui lui aurait permis de ravir la troisième place à Lille puisque les Dogues se sont inclinés face à l’AJ Auxerre. En début de saison, tout le monde aurait signé pour cette quatrième place du côté de Lyon. Reste que ce classement ne fait pas les affaires de la direction lyonnaise, qui va vivre un été très agité avec deux tours de barrages pour se qualifier en Ligue des Champions, et le début du marathon dès le 4 août.

L’OL veut « être prêt » dès le 4 août

Cela signifie que le mercato devra être rapide, afin d’être prêt pour cette double échéance européenne. Présent en zone mixte dimanche après la gifle reçue face à Lens, le directeur technique de l’OL Matthieu Louis-Jean a reconnu que l’objectif des Gones serait d’être très rapide lors du mercato estival avec pourquoi pas un effectif dessiné en très grande partie dès le 4 août. « Il faudra être prêt pour début août. Il fallait l’anticiper et c’est ce que l’on a fait. On a déjà commencé à travailler sur le mercato » a d’ailleurs avoué l’ancien recruteur de l’Olympique de Marseille avant de poursuivre.
« Evidemment que l’on attendait de savoir à quel place on allait être à la fin de la saison. On sait qu’avec cette 4e place, il faut être prêt pour le 4 août pour le premier match de barrage. C’est notre rôle d’être prêt » a-t-il poursuivi, et de conclure. « On sait à peu près ce que l’on veut faire pour la saison prochaine. On va travailler dès maintenant » a lancé Matthieu Louis-Jean, qui reconnaît que l’OL souhaite aller très vite sur le marché des transferts, aussi bien au niveau des ventes que des futures arrivées.
Même s’il sera très difficile d’avoir un mercato terminé à 100% le 4 août, l’objectif des Gones est de préparer dans les meilleures conditions possibles les deux barrages à venir en Ligue des Champions. La tâche des dirigeants lyonnais s’annonce difficile mais pas insurmontable, Matthieu Louis-Jean ayant déjà prouvé l’été dernier qu’il était capable de faire des miracles sur le marché des transferts.
Articles Recommandés
Le dernier match de Nantes en Ligue 1 se finit mal
Ligue 1

La LFP annonce des premières mesures après le chaos à Nantes et à Nice

Christophe Pelissier prêt à tenter le pari nantes
FC Nantes

L2 : Christophe Pélissier proche du FC Nantes ?

Kluivert a été hospitalisé
OL

OL : Kluivert hospitalisé après un pneumothorax en plein match

ICONSPORT_363262_0021
Mondial 2026

CdM 2026 : La Suisse l'annonce, direction les quarts de finale

Fil Info

18 mai , 15:10
La LFP annonce des premières mesures après le chaos à Nantes et à Nice
18 mai , 14:40
L2 : Christophe Pélissier proche du FC Nantes ?
18 mai , 14:20
OL : Kluivert hospitalisé après un pneumothorax en plein match
18 mai , 14:00
CdM 2026 : La Suisse l'annonce, direction les quarts de finale
18 mai , 13:40
OL : Abner « cataclysmique », L’Equipe le détruit
18 mai , 13:20
OM : Beye sauvé, La Provence allume McCourt
18 mai , 13:00
Will Still à Auxerre plutôt qu'à Lorient ?
18 mai , 12:20
L'OM débarque en Russie pour un cador à 25ME
18 mai , 12:00
Le PSG et Julian Alvarez, tout s'accélère

Derniers commentaires

OL : Abner « cataclysmique », L’Equipe le détruit

… à peine mieux noté par nos confrères… Nos confrères quoi , Coco le Farcy de Foutre01 se la joue pro… 🤣🤣🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OL : Kluivert hospitalisé après un pneumothorax en plein match

Unpopular opinion mais Mata, que j’ai toujours trouvé très fort, semble sur une pente sacrément descendante depuis un moment. Ça serait bien de le garder en 3ème défenseur et d’installer Kluivert à sa place. Je rêve un peu mais ça serait bien qu’on touche pas nos centraux pendant le mercato.

L'OL assuré de jouer au pire l'Europa League

https://www.olympique-et-lyonnais.com/dates-equipes-deja-qualifiees-ce-que-lon-sait-deja-du-chemin-de-lol-pour-la-ligue-des-champions,398273.html

Le PSG va dépenser 45ME sur un défenseur monstrueux

Je préfère tati de nantes et en plus ordonnez .

Le PSG et Julian Alvarez, tout s'accélère

Si il vient on aura une sacrée attaque de malade !!!😍😍😍😍😍😍

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

Loading