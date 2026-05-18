OL : Lyon se fixe un objectif dingue au mercato

Quatrième de Ligue 1, l’OL va devoir être très rapide au mercato pour préparer au mieux les barrages de Ligue des Champions qui débuteront le 4 août. Un objectif colossal pour Matthieu Louis-Jean.

L’Olympique Lyonnais devra passer par les barrages pour se qualifier en Ligue des Champions la saison prochaine. Quatrième de Ligue 1, l’équipe de Paulo Fonseca n’a pas réussi à battre Lens dimanche, ce qui lui aurait permis de ravir la troisième place à Lille puisque les Dogues se sont inclinés face à l’AJ Auxerre. En début de saison, tout le monde aurait signé pour cette quatrième place du côté de Lyon. Reste que ce classement ne fait pas les affaires de la direction lyonnaise, qui va vivre un été très agité avec deux tours de barrages pour se qualifier en Ligue des Champions, et le début du marathon dès le 4 août.

L’OL veut « être prêt » dès le 4 août

Cela signifie que le mercato devra être rapide, afin d’être prêt pour cette double échéance européenne. Présent en zone mixte dimanche après la gifle reçue face à Lens, le directeur technique de l’OL Matthieu Louis-Jean a reconnu que l’objectif des Gones serait d’être très rapide lors du mercato estival avec pourquoi pas un effectif dessiné en très grande partie dès le 4 août. « Il faudra être prêt pour début août. Il fallait l’anticiper et c’est ce que l’on a fait. On a déjà commencé à travailler sur le mercato » a d’ailleurs avoué l’ancien recruteur de l’Olympique de Marseille avant de poursuivre.

« Evidemment que l’on attendait de savoir à quel place on allait être à la fin de la saison. On sait qu’avec cette 4e place, il faut être prêt pour le 4 août pour le premier match de barrage. C’est notre rôle d’être prêt » a-t-il poursuivi, et de conclure. « On sait à peu près ce que l’on veut faire pour la saison prochaine. On va travailler dès maintenant » a lancé Matthieu Louis-Jean, qui reconnaît que l’OL souhaite aller très vite sur le marché des transferts, aussi bien au niveau des ventes que des futures arrivées.

Même s’il sera très difficile d’avoir un mercato terminé à 100% le 4 août, l’objectif des Gones est de préparer dans les meilleures conditions possibles les deux barrages à venir en Ligue des Champions. La tâche des dirigeants lyonnais s’annonce difficile mais pas insurmontable, Matthieu Louis-Jean ayant déjà prouvé l’été dernier qu’il était capable de faire des miracles sur le marché des transferts.