OL : Abner « cataclysmique », L’Equipe le détruit

En très grosse difficulté face à Lens dimanche soir (0-4), Abner n’a pas été épargné par le journal L’Equipe, qui a attribué un terrible 1/10 au défenseur brésilien de l’OL dans son édition du jour.

Couteau suisse de l’Olympique Lyonnais , Abner a rendu de très fiers services à Paulo Fonseca tout au long de la saison. Que ce soit en tant que latéral gauche ou parfois au milieu de terrain, le Brésilien a été très utile pour les Gones en 2025-2026. Brillant lors de certains matchs, l’ancien joueur du Betis Séville a toutefois affiché ses limites face au RC Lens dimanche soir en clôture de la saison. Aligné au milieu de terrain pour épauler Tolisso, Mangala et Sulc, Abner a pris l’eau face à un Wesley Saïd en grande forme au Groupama Stadium.

Le quotidien L’Equipe n’a pas manqué de dézinguer le Brésilien de l’OL en lui attribuant de loin la pire note du match avec un terrible 1/10. « Positionné relayeur droit par Fonseca, l'habituel latéral gauche n'a pas été aidé par son coach et il a été naufragé. Il rate son interception sur le 0-1, il est mal positionné sur le 0-2 puis il manque d'agressivité sur Sotoca (0-3) et Thauvin (0-4). Un cataclysme, même en jouant à son poste après la pause » a publié L’Equipe, sans pitié avec un joueur totalement dépassé par les évènements et par l’intensité lensoise tout au long de la rencontre. D’autres joueurs de l’Olympique Lyonnais n’ont guère été plus performants.

Maitland-Niles pas épargné non plus

C’est par exemple le cas d’Ainsley Maitland-Niles, à peine mieux noté par nos confrères avec un 2/10 tout aussi décevant. « Les matches se suivent et se ressemblent pour le latéral anglais, trimballé par la plupart des ailiers en L1, mais il a cette fois coulé à pic face à Saïd et Masuaku, qui ont fait ce qu'ils ont voulu toute la première mi-temps. Il a parfois donné l'impression de jouer sous morphine » lance L’Equipe, tout aussi dur concernant les performances de Dominik Greif, Corentin Tolisso et Clinton Mata, eux aussi notés avec un 2/10. Cela tranche avec des Lensois très performants à Décines dimanche soir, avec des notes allant de 5 à 8/10 pour les joueurs de Pierre Sage.