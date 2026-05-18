ICONSPORT_361725_0130

OL : Abner « cataclysmique », L’Equipe le détruit

OL18 mai , 13:40
parCorentin Facy
9
En très grosse difficulté face à Lens dimanche soir (0-4), Abner n’a pas été épargné par le journal L’Equipe, qui a attribué un terrible 1/10 au défenseur brésilien de l’OL dans son édition du jour.
Couteau suisse de l’Olympique Lyonnais, Abner a rendu de très fiers services à Paulo Fonseca tout au long de la saison. Que ce soit en tant que latéral gauche ou parfois au milieu de terrain, le Brésilien a été très utile pour les Gones en 2025-2026. Brillant lors de certains matchs, l’ancien joueur du Betis Séville a toutefois affiché ses limites face au RC Lens dimanche soir en clôture de la saison. Aligné au milieu de terrain pour épauler Tolisso, Mangala et Sulc, Abner a pris l’eau face à un Wesley Saïd en grande forme au Groupama Stadium.
Le quotidien L’Equipe n’a pas manqué de dézinguer le Brésilien de l’OL en lui attribuant de loin la pire note du match avec un terrible 1/10. « Positionné relayeur droit par Fonseca, l'habituel latéral gauche n'a pas été aidé par son coach et il a été naufragé. Il rate son interception sur le 0-1, il est mal positionné sur le 0-2 puis il manque d'agressivité sur Sotoca (0-3) et Thauvin (0-4). Un cataclysme, même en jouant à son poste après la pause » a publié L’Equipe, sans pitié avec un joueur totalement dépassé par les évènements et par l’intensité lensoise tout au long de la rencontre. D’autres joueurs de l’Olympique Lyonnais n’ont guère été plus performants.

Maitland-Niles pas épargné non plus

C’est par exemple le cas d’Ainsley Maitland-Niles, à peine mieux noté par nos confrères avec un 2/10 tout aussi décevant. « Les matches se suivent et se ressemblent pour le latéral anglais, trimballé par la plupart des ailiers en L1, mais il a cette fois coulé à pic face à Saïd et Masuaku, qui ont fait ce qu'ils ont voulu toute la première mi-temps. Il a parfois donné l'impression de jouer sous morphine » lance L’Equipe, tout aussi dur concernant les performances de Dominik Greif, Corentin Tolisso et Clinton Mata, eux aussi notés avec un 2/10. Cela tranche avec des Lensois très performants à Décines dimanche soir, avec des notes allant de 5 à 8/10 pour les joueurs de Pierre Sage.

Lire aussi

L'OL ridicule, Daniel Riolo a une explication évidenteL'OL ridicule, Daniel Riolo a une explication évidente
Articles Recommandés
Le dernier match de Nantes en Ligue 1 se finit mal
Ligue 1

La LFP annonce des premières mesures après le chaos à Nantes et à Nice

Christophe Pelissier prêt à tenter le pari nantes
FC Nantes

L2 : Christophe Pélissier proche du FC Nantes ?

Kluivert a été hospitalisé
OL

OL : Kluivert hospitalisé après un pneumothorax en plein match

ICONSPORT_363262_0021
Mondial 2026

CdM 2026 : La Suisse l'annonce, direction les quarts de finale

Fil Info

18 mai , 15:10
La LFP annonce des premières mesures après le chaos à Nantes et à Nice
18 mai , 14:40
L2 : Christophe Pélissier proche du FC Nantes ?
18 mai , 14:20
OL : Kluivert hospitalisé après un pneumothorax en plein match
18 mai , 14:00
CdM 2026 : La Suisse l'annonce, direction les quarts de finale
18 mai , 13:20
OM : Beye sauvé, La Provence allume McCourt
18 mai , 13:00
Will Still à Auxerre plutôt qu'à Lorient ?
18 mai , 12:40
OL : Lyon se fixe un objectif dingue au mercato
18 mai , 12:20
L'OM débarque en Russie pour un cador à 25ME
18 mai , 12:00
Le PSG et Julian Alvarez, tout s'accélère

Derniers commentaires

OL : Abner « cataclysmique », L’Equipe le détruit

… à peine mieux noté par nos confrères… Nos confrères quoi , Coco le Farcy de Foutre01 se la joue pro… 🤣🤣🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OL : Kluivert hospitalisé après un pneumothorax en plein match

Unpopular opinion mais Mata, que j’ai toujours trouvé très fort, semble sur une pente sacrément descendante depuis un moment. Ça serait bien de le garder en 3ème défenseur et d’installer Kluivert à sa place. Je rêve un peu mais ça serait bien qu’on touche pas nos centraux pendant le mercato.

L'OL assuré de jouer au pire l'Europa League

https://www.olympique-et-lyonnais.com/dates-equipes-deja-qualifiees-ce-que-lon-sait-deja-du-chemin-de-lol-pour-la-ligue-des-champions,398273.html

Le PSG va dépenser 45ME sur un défenseur monstrueux

Je préfère tati de nantes et en plus ordonnez .

Le PSG et Julian Alvarez, tout s'accélère

Si il vient on aura une sacrée attaque de malade !!!😍😍😍😍😍😍

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

Loading