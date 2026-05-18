Will Still sur le banc de Lorient ou de l'AJA ?
Will Still - entraîneur

Will Still à Auxerre plutôt qu'à Lorient ?

Auxerre18 mai , 13:00
parClaude Dautel
2
Annoncé comme étant proche de signer au FC Lorient, Will Still pourrait finalement signer à l'AJ Auxerre annonce ce lundi Sky Sport.
Christophe Pélissier a réussi un authentique exploit en réussissant à maintenir Auxerre en Ligue 1, alors que tout le monde pensait que le club bourguignon serait au mieux barragiste. Cependant, la situation de l'entraîneur français n'est pas si claire que cela, notamment parce qu'il ne bénéficie pas de la confiance totale du directeur sportif de l’AJ Auxerre, David Wantier. C'est dans ce climat étonnant que Sky Sport révèle que les dirigeants auxerrois tentent de convaincre Will Still de ne pas signer au FC Lorient et de rejoindre l'AJA. Libre depuis son limogeage par Southampton, le technicien belge est le choix numéro 1 d'Auxerre, qui pense pouvoir réussir son pari de le faire venir. Une révélation qui fait forcément du bruit au lendemain de la victoire auxerroise à Lille dans un match qui valait de l'or pour les deux clubs.

Auxerre veut détourner Will Still de Lorient

Sacha Tavolieri, journaliste belge et fin connaisseur de la Ligue 1, affirme que du côté de l'Abbé-Deschamps on a confiance dans une issue positive dans ce dossier. « Ces dernières semaines, le FC Lorient semblait avoir pris une longueur d’avance dans ce dossier. Le club breton suit depuis longtemps la situation de Will Still et voit en lui un candidat idéal pour mener son futur projet. Mais Auxerre est revenu avec force dans les discussions et tente désormais de détourner l’entraîneur belge au profit de son propre projet. En interne, la direction auxerroise estime que le profil de Still correspond parfaitement à l’identité de jeu que le club souhaite mettre en place dans les prochaines années », explique notre confrère. Une information que Christophe Pélissier prendra à sa juste valeur, lui qui a ramené le club en Ligue 1 et l'a maintenu, ce qui n'est pas simple que cela.
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OL : Abner « cataclysmique », L’Equipe le détruit

… à peine mieux noté par nos confrères… Nos confrères quoi , Coco le Farcy de Foutre01 se la joue pro… 🤣🤣🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OL : Kluivert hospitalisé après un pneumothorax en plein match

Unpopular opinion mais Mata, que j’ai toujours trouvé très fort, semble sur une pente sacrément descendante depuis un moment. Ça serait bien de le garder en 3ème défenseur et d’installer Kluivert à sa place. Je rêve un peu mais ça serait bien qu’on touche pas nos centraux pendant le mercato.

L'OL assuré de jouer au pire l'Europa League

https://www.olympique-et-lyonnais.com/dates-equipes-deja-qualifiees-ce-que-lon-sait-deja-du-chemin-de-lol-pour-la-ligue-des-champions,398273.html

Le PSG va dépenser 45ME sur un défenseur monstrueux

Je préfère tati de nantes et en plus ordonnez .

Le PSG et Julian Alvarez, tout s'accélère

Si il vient on aura une sacrée attaque de malade !!!😍😍😍😍😍😍

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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