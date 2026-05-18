Will Still à Auxerre plutôt qu'à Lorient ?

Annoncé comme étant proche de signer au FC Lorient, Will Still pourrait finalement signer à l'AJ Auxerre annonce ce lundi Sky Sport.

Christophe Pélissier a réussi un authentique exploit en réussissant à maintenir Auxerre en Ligue 1 , alors que tout le monde pensait que le club bourguignon serait au mieux barragiste. Cependant, la situation de l'entraîneur français n'est pas si claire que cela, notamment parce qu'il ne bénéficie pas de la confiance totale du directeur sportif de l’AJ Auxerre, David Wantier. C'est dans ce climat étonnant que Sky Sport révèle que les dirigeants auxerrois tentent de convaincre Will Still de ne pas signer au FC Lorient et de rejoindre l'AJA. Libre depuis son limogeage par Southampton, le technicien belge est le choix numéro 1 d'Auxerre, qui pense pouvoir réussir son pari de le faire venir. Une révélation qui fait forcément du bruit au lendemain de la victoire auxerroise à Lille dans un match qui valait de l'or pour les deux clubs.

Auxerre veut détourner Will Still de Lorient

Sacha Tavolieri, journaliste belge et fin connaisseur de la Ligue 1, affirme que du côté de l'Abbé-Deschamps on a confiance dans une issue positive dans ce dossier. « Ces dernières semaines, le FC Lorient semblait avoir pris une longueur d’avance dans ce dossier. Le club breton suit depuis longtemps la situation de Will Still et voit en lui un candidat idéal pour mener son futur projet. Mais Auxerre est revenu avec force dans les discussions et tente désormais de détourner l’entraîneur belge au profit de son propre projet. En interne, la direction auxerroise estime que le profil de Still correspond parfaitement à l’identité de jeu que le club souhaite mettre en place dans les prochaines années », explique notre confrère. Une information que Christophe Pélissier prendra à sa juste valeur, lui qui a ramené le club en Ligue 1 et l'a maintenu, ce qui n'est pas simple que cela.