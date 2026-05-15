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Habib Beye

L’OM en C3, Beye a des étoiles dans les yeux

OM15 mai , 16:20
parEric Bethsy
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Distancé dans la course à la qualification en Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille peut toujours espérer un accès à la Ligue Europa. Ce n’était pas l’objectif initial, mais la C3 suscite désormais l’enthousiasme d’Habib Beye.
Avec sa victoire au Havre (0-1) le week-end dernier, l’Olympique de Marseille a gagné le droit d’espérer. La Ligue des Champions n’est plus à leur portée. Mais les Marseillais peuvent prétendre à une qualification en Ligue Europa en cas de victoire face à Rennes dimanche. Cet objectif revu à la baisse ne suffira pas au bonheur des supporters marseillais. Ce qui explique peut-être le discours d’Habib Beye, subitement enthousiaste à l’idée de disputer la C3.
« Lorsque vous êtes l'OM, vous devez participer à la Coupe d'Europe, a confié l’entraîneur phocéen. Ça ne sera pas la Ligue des Champions mais on ne peut pas galvauder la Ligue Europa. Ce n'est pas une compétition au rabais. C'est très important d'avoir des clubs français dans les coupes d'Europe. On doit prendre ce challenge avec beaucoup d'appétit. La déception est inhérente à la saison. Mais il est hors de question quand on est l'OM de galvauder une compétition comme la Ligue Europa. Ça ne serait pas respectueux. C'est donc un enjeu très important et on l'a préparé en ce sens. »

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« Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un stade, une ville vibrer pour cette compétition. C'est une compétition très importante. Les équipes qui sont dans cette compétition sont très fortes. Ce n'est pas une question de sauver la saison ou de se dire ce n'est pas si mal. Encore une fois, utiliser ces mots, c'est manquer de respect à cette compétition. Si on se qualifie, il faudra avoir la satisfaction de se qualifier pour cette compétition-là. Après, on pourra revenir sur le fait qu'on n'a pas atteint l'objectif prioritaire. Mais aujourd'hui, l'objectif, c'est ça », a conclu Habib Beye afin de motiver ses hommes avant la dernière journée de championnat.
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c'était une période 2000 à 2003 de bons jeunes en réserve (trop nombreux pour vouloir ou savoir les garder) Oumar Solet, Melvin Bard, Maxence Caqueret, Amine Gouiri , Estéban Lepaul, Pierre Kalulu Willem Geubbels, Castello Lukeba, Bradley Barcola , Malo Gusto , Rayan Cherki comme en ce moment les jeunes de 2006 à 2008 Steve Kango, Prince Mbatshi Mukuba, Daryll Benlalhou, Enzo Molebe, Haktan Sener, Angel Garcia Alejandro Gomes Rodriguez, Rémi Himbert, Adil Hamdani , Kénan Doganay, Noham Kamara etc .. Je ne suis pas assez compétent pour les citer tous Saurons nous les garder ?

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exact

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
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18
Metz
163337233276-44

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