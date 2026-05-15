L’OM en C3, Beye a des étoiles dans les yeux

Distancé dans la course à la qualification en Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille peut toujours espérer un accès à la Ligue Europa. Ce n’était pas l’objectif initial, mais la C3 suscite désormais l’enthousiasme d’Habib Beye.

Avec sa victoire au Havre (0-1) le week-end dernier, l’Olympique de Marseille a gagné le droit d’espérer. La Ligue des Champions n’est plus à leur portée. Mais les Marseillais peuvent prétendre à une qualification en Ligue Europa en cas de victoire face à Rennes dimanche. Cet objectif revu à la baisse ne suffira pas au bonheur des supporters marseillais. Ce qui explique peut-être le discours d’Habib Beye, subitement enthousiaste à l’idée de disputer la C3.

« Lorsque vous êtes l'OM, vous devez participer à la Coupe d'Europe, a confié l’entraîneur phocéen. Ça ne sera pas la Ligue des Champions mais on ne peut pas galvauder la Ligue Europa. Ce n'est pas une compétition au rabais. C'est très important d'avoir des clubs français dans les coupes d'Europe. On doit prendre ce challenge avec beaucoup d'appétit. La déception est inhérente à la saison. Mais il est hors de question quand on est l'OM de galvauder une compétition comme la Ligue Europa. Ça ne serait pas respectueux. C'est donc un enjeu très important et on l'a préparé en ce sens. »

« Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un stade, une ville vibrer pour cette compétition. C'est une compétition très importante. Les équipes qui sont dans cette compétition sont très fortes. Ce n'est pas une question de sauver la saison ou de se dire ce n'est pas si mal. Encore une fois, utiliser ces mots, c'est manquer de respect à cette compétition. Si on se qualifie, il faudra avoir la satisfaction de se qualifier pour cette compétition-là. Après, on pourra revenir sur le fait qu'on n'a pas atteint l'objectif prioritaire. Mais aujourd'hui, l'objectif, c'est ça », a conclu Habib Beye afin de motiver ses hommes avant la dernière journée de championnat.