OM : Benatia lance le mercato avec cinq recrues

Suspendu à son passage devant la DNCG avant de lancer son mercato estival, l’OM a tout de même avancé sur le marché des jeunes joueurs en post-formation. Cinq recrues validées par l’ex-directeur du football Medhi Benatia arrivent à Marseille.

Le mercato a officiellement ouvert ses portes mais pour l’heure, c’est le calme plat du côté de l’Olympique de Marseille. Que ce soit dans le sens des départs ou des arrivées, aucun mouvement n’a pour l’instant été finalisé par Grégory Lorenzi . Le board olympien, qui attendait le verdict de l’UEFA, attend maintenant son passage devant la DNCG fin juin pour avancer concrètement sur certains dossiers.

Cinq pépites signées Benatia arrivent à l'OM

Il y a tout de même un domaine dans lequel l’OM a un peu bougé ses pions : celui des jeunes joueurs recrutés en post-formation. La Provence confirme dans son édition du jour que le dernier 5e de Ligue 1 a finalisé cinq arrivées : Sacha Lung (Strasbourg), Jephten Malanda (Lille), Milan Cheval (Caen), Osmane N’Diaye (Caen) et El Boughlamy (Montpellier). Des joueurs qui intégreront l’équipe réserve ou l’équipe U19 qui évolue en National 2 avant de prétendre à une place dans le groupe professionnel plus tard dans la saison.

Avec ce type de recrutement, l’OM espère dénicher le futur Robinio Vaz ou le prochain Darryl Bakola, les deux jeunes hommes ayant été recrutés à un prix très réduit par le club marseillais avant d’être vendu respectivement 25 et 10 millions d’euros en Série A. Il est par ailleurs intéressant d’apprendre dans les colonnes du quotidien régional que le nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi a validé ces cinq arrivées. Mais ce n’est pas l’ancien dirigeant de Brest qui a initié ces pistes puisque c’est un certain Medhi Benatia qui est à la manoeuvre.

Même s'il savait qu’il allait partir depuis l’hiver dernier, le Marocain a travaillé comme si de rien était pour boucler quelques recrutements qui pourraient rapporter gros à l’OM dans un avenir plus lointain. Même s’il a quitté le club il y a maintenant un mois, l’ex-capitaine de l’AS Roma est donc à l’origine de ces cinq recrutements. Reste à voir si dans quelques années, l’Olympique de Marseille pourra le remercier dans le cas où l’un des cinq joueurs cités plus haut explose et permette à l’OM de réaliser une très grosse vente à plusieurs millions d’euros.