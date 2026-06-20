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OM : La masse salariale explose, Lorenzi chasse 10 joueurs

OM20 juin , 16:30
parCorentin Facy
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L’OM va devoir se montrer très efficace pour dégraisser son effectif cet été. Les gros salaires (Hojbjerg, Greenwood, Kondogbia) sont dans le viseur du nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi mais pas uniquement.
L’Olympique de Marseille a eu très chaud. L’UEFA a rendu son verdict cette semaine et le club phocéen a échappé de peu à une interdiction de participer à l’Europa League. L’instance européenne a donné un an de plus à l’OM pour améliorer sa situation financière, sous peine d’exclusion pour la saison 2027-2028. La mission de Grégory Lorenzi est donc très claire : bâtir une équipe à moindre coût et dégraisser au maximum pour faire entrer de l’argent frais et réduire la masse salariale.
Les joueurs aux émoluments les plus importants seront par conséquent poussés vers la sortie. Néanmoins, un autre chantier important attend l’ex-directeur sportif du Stade Brestois. Le compte X @InformaTreize rapporte que les retours des 10 joueurs prêtés vont faire gonfler la masse salariale de 1.177.000 millions d’euros par mois. Dans le détail, Angel Gomes, Amine Harit, Neal Maupay, Bamo Meïté, Faris Moumbagna, Ulisses Garcia, Derek Cornelius, Ali Koum, Soumaila Traoré et Kelyane Abdallah vont faire leur retour au club. Tous prêtés la saison dernière, ils ne devraient pas être conservés par le club dans lequel ils étaient prêtés.

Des retours de prêt embarrassants 

Une tuile de plus pour Grégory Lorenzi et Stéphane Richard car parmi eux, certains bénéficient de très gros salaires. C’est par exemple le cas d’Angel Gomes, qui émarge à 320.000 euros par mois à l’Olympique de Marseille ou encore d’Amine Harit (275.000 euros) et de Neal Maupay (250.000 euros). Les autres salaires sont plus cohérents, en-dessous de 100.000 euros par mois. Reste maintenant à Grégory Lorenzi de réaliser des miracles sur le marché des transferts en trouvant des portes de sortie à tous ces indésirables, qui gonflent pour l’instant la masse salariale du club de plus d’un million d’euros par mois. Une situation pas acceptable à l’heure où le club phocéen ne peut plus faire l’économie du moindre salaire inutile.
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