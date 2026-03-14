OM : Benatia est trop fort, son coup de génie à 4 ME impressionne

Titulaire indiscutable depuis son arrivée en provenance du Feyenoord Rotterdam cet hiver, Quinten Timber a encore livré une belle performance vendredi face à l’AJ Auxerre. Son apport est salué par les Marseillais.

Les supporters de l’Olympique de Marseille sont en colère et ils l’ont fait savoir à leurs joueurs, vendredi soir au Vélodrome. Face à l’AJ Auxerre, les coéquipiers de Mason Greenwood n’ont pas reçu le moindre encouragement en première mi-temps. Cela étant, les amoureux du club phocéen savent reconnaître un bon joueur quand ils en voient un. Recruté cet hiver pour seulement 4 millions d’euros à six mois de la fin de son contrat en provenance du Feyenoord Rotterdam, Quinten Timber apporte clairement satisfaction à Habib Beye

Positionné plus haut que Geoffrey Kondogbia et Pierre-Emile Hojbjerg dans le milieu à trois aligné par l’entraîneur de l’OM, l’international néerlandais a déjà sa fan-base chez les supporters olympiens. Le journaliste Adam Manseur par exemple ne tarie pas d’éloges au sujet du Néerlandais. « 4,5 millions d’euros. Il révolutionne le milieu à lui tout seul, ses premières touches, le liant qu’il amène avec les offensifs que ce soit en 8 ou 10. Supplément exceptionnel dans le duel, le volume de courses et la personnalité » se félicite le supporter de l’Olympique de Marseille, impressionné par les premiers pas en France de Quinten Timber, également très performant contre l’OL ou encore face à Toulouse la semaine dernière.

Un avis qui tranche avec celui de La Provence, bien plus sévère avec une note de 4/10 et une appréciation très critique à l’égard de Quinten Timber. « Sans doute sa moins bonne prestation depuis son arrivée en janvier. Il a essayé, pourtant, mais a été rattrapé par la léthargie ambiante » a commenté le quotidien régional au sujet du match livré par le milieu de terrain néerlandais de l’Olympique de Marseille. Si les avis sur son match contre Auxerre divisent, son apport global au sein du club depuis son arrivée est assez incontestable. Le Néerlandais aura clairement un rôle majeur à jouer pour l’OM dans cette intense lutte pour la Ligue des Champions, certainement dans une position de faux numéro dix que lui attribue Habib Beye depuis quelques matchs.