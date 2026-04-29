Un ancien de l'OM va racheter un club de Ligue 2

|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|64
|32
|19
|7
|6
|56
|32
|24
|58
|32
|15
|13
|4
|47
|30
|17
|57
|32
|17
|6
|9
|53
|36
|17
|52
|32
|13
|13
|6
|47
|31
|16
|52
|32
|13
|13
|6
|41
|37
|4
Ce ne serait pas mal de voir comment réagiront les supporters du PSG lorsque leur petite équipe sera confrontée à un pénalty sifflé pour la même "faute".
Source ?
Ah oui Bub le type qui connait Genesio , le pere de Tolisso qui est ancien pro mais qui pourtant connait que dalle au ballon et qui soit disant fait ed du trail à 60 piges en courant plus vit qu eles types de mon age qui ont 40 piges ....
Un tacle se fait sur le ballon pas sur le joueur. Tu ne le savais pas ? mdr
😆😆😆
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|69
|30
|22
|3
|5
|68
|25
|43
|63
|30
|20
|3
|7
|60
|32
|28
|57
|31
|17
|6
|8
|50
|34
|16
|57
|31
|17
|6
|8
|48
|32
|16
|56
|31
|16
|8
|7
|54
|42
|12
|53
|31
|16
|5
|10
|59
|41
|18
|51
|31
|15
|6
|10
|54
|47
|7
|46
|30
|13
|7
|10
|49
|39
|10
|41
|31
|10
|11
|10
|42
|47
|-5
|38
|31
|10
|8
|13
|43
|44
|-1
|38
|30
|10
|8
|12
|41
|47
|-6
|38
|31
|9
|11
|11
|40
|47
|-7
|34
|31
|9
|7
|15
|26
|43
|-17
|31
|31
|6
|13
|12
|29
|42
|-13
|30
|31
|7
|9
|15
|35
|57
|-22
|25
|31
|5
|10
|16
|27
|42
|-15
|20
|31
|4
|8
|19
|26
|51
|-25
|16
|31
|3
|7
|21
|31
|70
|-39
Loading
🚨💣 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 ! 𝗦𝗧𝗘𝗣𝗛𝗔𝗡𝗘 𝗧𝗘𝗦𝗦𝗜𝗘𝗥 𝗣𝗢𝗨𝗥𝗥𝗔𝗜𝗧 𝗥𝗔𝗖𝗛𝗘𝗧𝗘𝗥 𝗖𝗟𝗘𝗥𝗠𝗢𝗡𝗧 𝗔𝗩𝗔𝗡𝗧 𝗟𝗔 𝗙𝗜𝗡 𝗗𝗘 𝗦𝗔𝗜𝗦𝗢𝗡 !! 🤯❤️💙 L'ancien DG de l'OM ne porterait pas le projet seul. Le maintien du CF63 en Ligue 2 est une condition au rachat. 👀