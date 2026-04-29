Un ancien de l'OM va racheter un club de Ligue 2

Embourbé dans une nouvelle saison galère en Ligue 2, Clermont doit encore valider son maintien dans l’antichambre du football français. Cependant, un rachat du club est proche de relancer une nouvelle dynamique en Auvergne.

Quatorzième de Ligue 2, le Clermont Foot doit encore valider son maintien dans l’antichambre du football français. Après un exercice 2024-2025 difficile, les Auvergnats sont à nouveau à la lutte pour leur survie. À deux journées du terme de la saison, les hommes de Grégory Proment comptent deux points d’avance sur Laval barragiste. Deux ans après la relégation en Ligue 2 , le Clermont Foot va tenter de relancer un projet dès cet été. Une offre de rachat à l'initiative de l’ancien directeur de l’Olympique de Marseille, Stéphane Tessier est sur la table. Une information révélée par le journal La Montagne

Un projet de longue date

Interrogé par le quotidien régional, celui qui a quitté le club de la cité phocéenne en juin 2024 est optimiste. « On est entrés en négociation, mais je ne peux pas aller plus en avant dans les détails en raison de critères de confidentialité. Est-ce que les choses vont se régler demain matin ? On est loin de pouvoir dire cela… Mais si cela doit se faire, c’est en tout cas avant la fin de la saison. Après, ce sera trop tard. Là-dessus, je suis très clair, » explique-t-il dans un premier temps. Passé par Lorient, puis par l’AS Saint-Etienne entre 2010 et 2015, Stéphane Tessier place tout de même une condition au bon déroulement du rachat du club auvergnat, le maintien impératif en Ligue 2. « C’est compliqué d’avoir un projet régional comme on veut le faire en repartant de la Ligue 3, » précise-t-il. Un projet de longue date pour lui, qui avait pensé au rachat avant son arrivée à l’OM. Désormais, si Clermont veut repartir d’une page blanche, il faudra valider le maintien dans l’antichambre du football français. Et ce, potentiellement dès ce week-end en cas de victoire à Montpellier et de résultats favorables des adversaires directs.