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Afonso Moreira et Endrick

OL : La chaîne Ligue 1+ ne croit pas en Lyon

OL29 avr. , 15:40
parClaude Dautel
3
Actuellement troisième du classement de Ligue 1, l'OL est à égalité avec Lille. Alors que la saison se termine, la chaîne Ligue 1 a demandé à ses journalistes et consultants de faire un pronostic.
L'Olympique Lyonnais le sait avant de recevoir le Stade Rennais le week-end prochain au Groupama Stadium, il n'y a plus le droit à l'erreur si le club rhodanien veut finir troisième et obtenir le ticket à 50ME pour la prochaine Ligue des champions. Avec Lille, la bataille à distance va être très violente, les deux clubs étant à égalité de points, mais également de différence de buts. Diffuseur du championnat de France, la chaîne Ligue 1+ a demandé à ses journalistes et consultants de dire quel club va finir à la troisième place du classement de Ligue 1, alors que l'OL, Lille, Rennes et l'Olympique de Marseille peuvent y croire. Sur dix réponses, ils sont seulement deux à penser que c'est l'Olympique Lyonnais qui va rafler la mise.

L'OL n'est pas le favori de Ligue 1+

Au sein de la chaîne sportive, qui diffusera 100% de la Ligue 1 la saison prochaine, l'immense majorité mise sur le LOSC de Bruno Genesio pour finir troisième. Ils sont en effet sept sur dix à voir Lille finir derrière le PSG et Lens, dont Giovanni Castaldi, Smaïl Bouabdellah ou bien encore Xavier Domergue pour n'en citer que trois. Deux membres de Ligue 1+ sont convaincus que l'équipe de Paulo Fonseca va aller au bout de son pari fou que serait une troisième place. Il s'agit de Marina Lorenzo, qui est pourtant née à Saint-Etienne et ne peut donc pas être considérée comme fan acharnée de l'OL, et de Pierre Bouby, consultant qui a porté le maillot de l'OL au tout début de sa carrière et pour peu de temps. A noter qu'un seul membre de la chaîne sportive a voté pour l'Olympique de Marseille, il s'agit de Sébastien Dupuis.
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Ce ne serait pas mal de voir comment réagiront les supporters du PSG lorsque leur petite équipe sera confrontée à un pénalty sifflé pour la même "faute".

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Source ?

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Ah oui Bub le type qui connait Genesio , le pere de Tolisso qui est ancien pro mais qui pourtant connait que dalle au ballon et qui soit disant fait ed du trail à 60 piges en courant plus vit qu eles types de mon age qui ont 40 piges ....

PSG-Bayern : Les Allemands furieux contre l'arbitre

Un tacle se fait sur le ballon pas sur le joueur. Tu ne le savais pas ? mdr

PSG-Bayern : Les Allemands furieux contre l'arbitre

😆😆😆

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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