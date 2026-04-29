OL : La chaîne Ligue 1+ ne croit pas en Lyon

Actuellement troisième du classement de Ligue 1, l'OL est à égalité avec Lille. Alors que la saison se termine, la chaîne Ligue 1 a demandé à ses journalistes et consultants de faire un pronostic.

L'Olympique Lyonnais le sait avant de recevoir le Stade Rennais le week-end prochain au Groupama Stadium, il n'y a plus le droit à l'erreur si le club rhodanien veut finir troisième et obtenir le ticket à 50ME pour la prochaine Ligue des champions. Avec Lille, la bataille à distance va être très violente, les deux clubs étant à égalité de points, mais également de différence de buts. Diffuseur du championnat de France, la chaîne Ligue 1+ a demandé à ses journalistes et consultants de dire quel club va finir à la troisième place du classement de Ligue 1, alors que l'OL, Lille, Rennes et l'Olympique de Marseille peuvent y croire. Sur dix réponses, ils sont seulement deux à penser que c'est l'Olympique Lyonnais qui va rafler la mise.

L'OL n'est pas le favori de Ligue 1+

Au sein de la chaîne sportive, qui diffusera 100% de la Ligue 1 la saison prochaine, l'immense majorité mise sur le LOSC de Bruno Genesio pour finir troisième. Ils sont en effet sept sur dix à voir Lille finir derrière le PSG et Lens, dont Giovanni Castaldi, Smaïl Bouabdellah ou bien encore Xavier Domergue pour n'en citer que trois. Deux membres de Ligue 1+ sont convaincus que l'équipe de Paulo Fonseca va aller au bout de son pari fou que serait une troisième place. Il s'agit de Marina Lorenzo, qui est pourtant née à Saint-Etienne et ne peut donc pas être considérée comme fan acharnée de l'OL, et de Pierre Bouby, consultant qui a porté le maillot de l'OL au tout début de sa carrière et pour peu de temps. A noter qu'un seul membre de la chaîne sportive a voté pour l'Olympique de Marseille, il s'agit de Sébastien Dupuis.