L'OM à fond sur un défenseur prodige à 25 ME

L’OM sera l’un des clubs à suivre l’été prochain sur le marché des transferts. Il se dit que les Phocéens souhaitent particulièrement se renforcer en défense centrale.

L’Olympique de Marseille aura du pain sur la planche lors du prochain mercato estival. Les Phocéens veulent notamment faire le nécessaire pour renforcer une défense centrale qui manque encore de certitudes. D’autant que certains joueurs pourraient quitter le navire, comme Benjamin Pavard ou encore Nayef Aguerd.

La direction de l’ OM a déjà quelques idées en tête pour venir renforcer l’effectif d’Habib Beye. Les pensionnaires du Stade Vélodrome pourraient bien trouver leur bonheur du côté du Dynamo Kiev.

Un crack ukrainien bientôt à l'OM ?

Selon des informations relayées par Transferfeed, l’Olympique de Marseille aurait en effet des vues sur Taras Mykhavko. Le crack ukrainien de 20 ans est déjà international et est promis à un très bel avenir en Europe.

Le défenseur central est encore sous contrat jusqu’en 2030 avec le club de la capitale ukrainienne. Mais il ne serait pas forcément opposé à l’idée de vivre une nouvelle aventure. L’OM pourrait lui offrir un projet séduisant et, à terme, une place de titulaire dans son équipe.

À noter que la concurrence s’annonce particulièrement féroce pour Mykhavko. Chelsea, Manchester United, mais aussi plusieurs équipes de Liga en Espagne, de Serie A en Italie et de Bundesliga en Allemagne sont très intéressées par le profil de l’Ukrainien, qui ne devrait pas manquer d’options pour poursuivre sa carrière au plus haut niveau.

Compte tenu de la concurrence, le Dynamo Kiev pourrait réclamer environ 25 millions d’euros pour laisser partir Mykhavko. L’OM sait donc à quoi s’en tenir s’il souhaite avoir une chance de s’attacher les services de l’un des joueurs les plus prometteurs de sa génération.

En attendant, le club marseillais devra terminer la saison avec les moyens du bord et s’appuyer sur une défense qui semble avoir retrouvé un peu plus de solidité ces dernières semaines.