ICONSPORT_277063_0584
Taras Mykhavko

L'OM à fond sur un défenseur prodige à 25 ME

OM14 mars , 12:00
parHadrien Rivayrand
2
L’OM sera l’un des clubs à suivre l’été prochain sur le marché des transferts. Il se dit que les Phocéens souhaitent particulièrement se renforcer en défense centrale.
L’Olympique de Marseille aura du pain sur la planche lors du prochain mercato estival. Les Phocéens veulent notamment faire le nécessaire pour renforcer une défense centrale qui manque encore de certitudes. D’autant que certains joueurs pourraient quitter le navire, comme Benjamin Pavard ou encore Nayef Aguerd.
La direction de l’OM a déjà quelques idées en tête pour venir renforcer l’effectif d’Habib Beye. Les pensionnaires du Stade Vélodrome pourraient bien trouver leur bonheur du côté du Dynamo Kiev.

Un crack ukrainien bientôt à l'OM ? 

Selon des informations relayées par Transferfeed, l’Olympique de Marseille aurait en effet des vues sur Taras Mykhavko. Le crack ukrainien de 20 ans est déjà international et est promis à un très bel avenir en Europe.
Le défenseur central est encore sous contrat jusqu’en 2030 avec le club de la capitale ukrainienne. Mais il ne serait pas forcément opposé à l’idée de vivre une nouvelle aventure. L’OM pourrait lui offrir un projet séduisant et, à terme, une place de titulaire dans son équipe.
À noter que la concurrence s’annonce particulièrement féroce pour Mykhavko. Chelsea, Manchester United, mais aussi plusieurs équipes de Liga en Espagne, de Serie A en Italie et de Bundesliga en Allemagne sont très intéressées par le profil de l’Ukrainien, qui ne devrait pas manquer d’options pour poursuivre sa carrière au plus haut niveau.

Lire aussi

Un penalty oublié contre l'OM ? La VAR et Ligue 1+ n'ont rien vuUn penalty oublié contre l'OM ? La VAR et Ligue 1+ n'ont rien vu
Compte tenu de la concurrence, le Dynamo Kiev pourrait réclamer environ 25 millions d’euros pour laisser partir Mykhavko. L’OM sait donc à quoi s’en tenir s’il souhaite avoir une chance de s’attacher les services de l’un des joueurs les plus prometteurs de sa génération.
En attendant, le club marseillais devra terminer la saison avec les moyens du bord et s’appuyer sur une défense qui semble avoir retrouvé un peu plus de solidité ces dernières semaines.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_361888_0036
Ligue 2

La Ligue 2 sans commentateurs, pagaille à BeInSports

Nasser Al-Khelaifi - PSG
PSG

Le PSG va jouer un match à 105 millions d'euros

Matmut Atlantique ICONSPORT_188130_0002
Bordeaux

Bordeaux lâche officiellement un groupe de supporters

Bouaddi ICONSPORT_339132_0141
Equipe de France

EdF : Adieu la France, Bouaddi choisit le Maroc

Fil Info

14 mars , 15:00
La Ligue 2 sans commentateurs, pagaille à BeInSports
14 mars , 14:30
Le PSG va jouer un match à 105 millions d'euros
14 mars , 14:08
Bordeaux lâche officiellement un groupe de supporters
14 mars , 14:00
EdF : Adieu la France, Bouaddi choisit le Maroc
14 mars , 13:40
60 points de pénalité, Manchester City ne fera pas appel
14 mars , 13:20
OL : Saison quasiment finie pour Rémi Himbert
14 mars , 13:00
OM : Ces trois joueurs doivent être virés en fin de saison
14 mars , 12:40
OL : Endrick et Madrid, une rencontre secrète à Vigo
14 mars , 12:20
Le Real contacte une star du PSG, ce n'est pas Vitinha

Derniers commentaires

Un penalty oublié contre l'OM ? La VAR et Ligue 1+ n'ont rien vu

Honte de rien ces lyonnais alors qu'ils sont en L1 uniquement grâce à la ligue

Un penalty oublié contre l'OM ? La VAR et Ligue 1+ n'ont rien vu

Justifié ? T'arrives à le dire sans rougir ?!

Un penalty oublié contre l'OM ? La VAR et Ligue 1+ n'ont rien vu

Sinon tranquille le racisme décompléxé F01 ??!!!

OL : La star de Canal+ dément être supporter de Lyon

ils vont bien finir par mettre une IA aux commentaires ... le mec aime le foot et puis voila. être supporter ou avoir une préférence au coup d'envoi n'empêche pas d'être objectif. encourager son équipe ou plutôt que de cracher sur l'adversaire. mais ça je sais que c'est compliqué ...

Un penalty oublié contre l'OM ? La VAR et Ligue 1+ n'ont rien vu

Depuis quand l'intention est jugée ? De mémoire chez nous même collée on nous sanctionne

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

Loading