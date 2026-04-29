PSG : Dembélé chipe un record à Mbappé

Certains le considèrent déjà comme le match du siècle. Ce mardi soir en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich se sont livrés un véritable match de boxe en demi-finale aller. Auteur d’une prestation solide, Ousmane Dembélé en a profité pour doubler Kylian Mbappé.

Grand rendez-vous oblige Ousmane Dembélé répond présent. Le Ballon d’Or 2025 a su se montrer décisif ce mardi soir sur la pelouse du Parc des Prince s en demi-finale aller de la Ligue des champions. Au terme d’un match historique remporté par le club de la capitale (5-4), Ousmane Dembélé a également marqué de son empreinte la rencontre. L’international français a inscrit un doublé après avoir déposé un corner sur la tête de Joao Neves pour donner l’avantage au club de la capitale en première période. L’ancien Rennais n’a pas tremblé non plus pour inscrire le pénalty du break avant la mi-temps.

Dembélé passe devant Mbappé

Avec ses deux buts et sa passe décisive, Ousmane Dembélé est devenu le joueur le plus décisif de l’histoire du Paris Saint-Germain en phase à élimination directe de la Ligue des champions (18). L’ancien Barcelonais passe devant Kylian Mbappé (17). Une statistique dévoilée par le compte X (anciennement Twitter) Stats Foot. Le Ballon d’Or 2025 compte désormais 11 buts et sept passes décisives à ce stade de la compétition contre 14 buts et trois passes décisives pour Mbappé. Buteur contre Chelsea en huitième de finale, Dembélé a également été décisif face à Liverpool en quart de finale retour. À Anfield, l’international français s’est offert un doublé pour assurer la qualification dans le dernier carré du club de la capitale. À 28 ans et après 130 matchs sous le maillot parisien, Ousmane Dembélé porte son total statistique à 59 buts et 41 passes décisives avec le champion d’Europe. Dorénavant, cap sur le match retour à l’Allianz Arena mercredi prochain. Luis Enrique aura une nouvelle fois besoin de son trio offensif pour tenter de se qualifier pour une deuxième finale de C1 consécutive.