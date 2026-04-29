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PSG : Dembélé chipe un record à Mbappé

PSG29 avr. , 14:30
parNathan Hanini
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Certains le considèrent déjà comme le match du siècle. Ce mardi soir en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich se sont livrés un véritable match de boxe en demi-finale aller. Auteur d’une prestation solide, Ousmane Dembélé en a profité pour doubler Kylian Mbappé.
Grand rendez-vous oblige Ousmane Dembélé répond présent. Le Ballon d’Or 2025 a su se montrer décisif ce mardi soir sur la pelouse du Parc des Princes en demi-finale aller de la Ligue des champions. Au terme d’un match historique remporté par le club de la capitale (5-4), Ousmane Dembélé a également marqué de son empreinte la rencontre. L’international français a inscrit un doublé après avoir déposé un corner sur la tête de Joao Neves pour donner l’avantage au club de la capitale en première période. L’ancien Rennais n’a pas tremblé non plus pour inscrire le pénalty du break avant la mi-temps.

Dembélé passe devant Mbappé

Avec ses deux buts et sa passe décisive, Ousmane Dembélé est devenu le joueur le plus décisif de l’histoire du Paris Saint-Germain en phase à élimination directe de la Ligue des champions (18). L’ancien Barcelonais passe devant Kylian Mbappé (17). Une statistique dévoilée par le compte X (anciennement Twitter) Stats Foot. Le Ballon d’Or 2025 compte désormais 11 buts et sept passes décisives à ce stade de la compétition contre 14 buts et trois passes décisives pour Mbappé. Buteur contre Chelsea en huitième de finale, Dembélé a également été décisif face à Liverpool en quart de finale retour. À Anfield, l’international français s’est offert un doublé pour assurer la qualification dans le dernier carré du club de la capitale. À 28 ans et après 130 matchs sous le maillot parisien, Ousmane Dembélé porte son total statistique à 59 buts et 41 passes décisives avec le champion d’Europe. Dorénavant, cap sur le match retour à l’Allianz Arena mercredi prochain. Luis Enrique aura une nouvelle fois besoin de son trio offensif pour tenter de se qualifier pour une deuxième finale de C1 consécutive.
O. Dembélé

O. Dembélé

FranceFrance Âge 28 Attaquant

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs11
Buts6
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs19
Buts10
Passes décisives6
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
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Très beau match aussi, mais moins complet sur l'intensité, la tactique, la technique. Hier soir on a atteint le sommet du foot, un choc de titans

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Mais ce n'est pas juste le score ici, c'est TOUT, le score, le niveau, la tactique, l'intensité... Oui c'est le match du siecle pour ceux qui suivent le foot et c'est pour ça que tout les spécialistes l'ont dit

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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