OM : Rodolphe Saadé arrive en force, c'est confirmé

Ce ne serait pas mal de voir comment réagiront les supporters du PSG lorsque leur petite équipe sera confrontée à un pénalty sifflé pour la même "faute".
Source ?
Ah oui Bub le type qui connait Genesio , le pere de Tolisso qui est ancien pro mais qui pourtant connait que dalle au ballon et qui soit disant fait ed du trail à 60 piges en courant plus vit qu eles types de mon age qui ont 40 piges ....
Un tacle se fait sur le ballon pas sur le joueur. Tu ne le savais pas ? mdr
😆😆😆
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|69
|30
|22
|3
|5
|68
|25
|43
|63
|30
|20
|3
|7
|60
|32
|28
|57
|31
|17
|6
|8
|50
|34
|16
|57
|31
|17
|6
|8
|48
|32
|16
|56
|31
|16
|8
|7
|54
|42
|12
|53
|31
|16
|5
|10
|59
|41
|18
|51
|31
|15
|6
|10
|54
|47
|7
|46
|30
|13
|7
|10
|49
|39
|10
|41
|31
|10
|11
|10
|42
|47
|-5
|38
|31
|10
|8
|13
|43
|44
|-1
|38
|30
|10
|8
|12
|41
|47
|-6
|38
|31
|9
|11
|11
|40
|47
|-7
|34
|31
|9
|7
|15
|26
|43
|-17
|31
|31
|6
|13
|12
|29
|42
|-13
|30
|31
|7
|9
|15
|35
|57
|-22
|25
|31
|5
|10
|16
|27
|42
|-15
|20
|31
|4
|8
|19
|26
|51
|-25
|16
|31
|3
|7
|21
|31
|70
|-39
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Selon @Valeurs, le prochain naming du Stade Vélodrome sera assuré par CMA CGM, le géant maritime de Rodolphe Saadé.