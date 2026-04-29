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OM : Rodolphe Saadé arrive en force, c'est confirmé

OM29 avr. , 17:00
parCorentin Facy
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L’Olympique de Marseille n’a pas trouvé d’accord avec Orange pour la prolongation du contrat de naming du Vélodrome. Ce qui laisse le champ libre à CMA CGM, la société de Rodolphe Saadé.
Ces dernières semaines, le nom de Rodolphe Saadé revient avec énormément d’insistance dans l’actualité footballistique et notamment celle de l’Olympique de Marseille. La nomination de Stéphane Richard au poste de président du club phocéen n’a pas calmé les rumeurs, bien au contraire. L’ancien directeur général d’Orange, qui prendra officiellement les rênes de l’OM à compter du 2 juillet prochain, est un proche de Rodolphe Saadé. Le patron de CMA CGM est déjà investi à l’Olympique de Marseille en qualité de sponsor maillot principal.

CMA CGM pour remplacer Orange au Vélodrome ?

Mais avec la fin du contrat avec Orange pour le naming du Vélodrome, il ne serait pas étonnant de voir l’influence de CMA CGM à l’OM s’agrandir encore davantage. C’est en tout cas la tendance selon le média Valeurs, qui affirme que « le prochain naming du Vélodrome sera assuré par CMA CGM, le géant maritime de Rodolphe Saadé ». Une preuve de plus l’homme d’affaires franco-libanais est de plus en plus intéressé par l’idée de s’investir au sein du club phocéen. Un partenariat, s’il se confirme, qui sera forcément sujet à interprétation au moment où Frank McCourt a officialisé via la presse écrite puis de vive voix en conférence de presse qu’il était à la recherche d’un nouvel investisseur.
L’idée du natif de Boston n’est pas de vendre l’Olympique de Marseille, mais de faire entrer un nouvel actionnaire minoritaire au sein du club afin de l’aider sur le plan financier. Depuis cette annonce de la part de Frank McCourt, de nombreux observateurs estiment qu’il ne s’agit que d’une question de temps avant de voir Rodolphe Saadé investir massivement à l’OM… avant un potentiel rachat total. Un contrat de naming du Vélodrome entre CMA CGM et le club phocéen confirmerait un rapprochement de plus en plus flagrant, qui n’échappe à personne dans la cité marseillaise.
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Ah oui Bub le type qui connait Genesio , le pere de Tolisso qui est ancien pro mais qui pourtant connait que dalle au ballon et qui soit disant fait ed du trail à 60 piges en courant plus vit qu eles types de mon age qui ont 40 piges ....

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Un tacle se fait sur le ballon pas sur le joueur. Tu ne le savais pas ? mdr

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😆😆😆

Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
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3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
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18
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163137213170-39

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