Le PSG pousse ce joueur vers l'AC Milan

Cantonné au banc de touche au Paris Saint-Germain, Gonçalo Ramos ferait pourtant beaucoup de bien à de nombreux clubs européens. C'est le cas du Milan AC, plutôt défaillant dans le secteur offensif cette saison.

Depuis plusieurs mois, le PSG effraye l'Europe avec son attaque inarrêtable. Les Parisiens n'utilisent pourtant aucun numéro 9 de métier dans leur onze. Principal joueur à ce poste dans l'effectif, Gonçalo Ramos se contente de quelques minutes au mieux dans les gros matchs. Une situation difficile à vivre pour le Portugais. Elle est aussi très frustrante pour certains gros clubs européens qui ne cracheraient pas sur un Ramos dans leur équipe. C'est le cas de la Juventus mais aussi d'un autre cador italien.

Gonçalo Ramos au Milan AC pour 30 ME ?

Calcio Mercato. C'est en effet l'entourage du joueur portugais qui s'est rapproché des Italiens pour un transfert l'été prochain. Il s'agit du Milan AC. Les Rossoneri n'ont pas excellé dans le domaine offensif cette saison. Rafael Leao domine le classement des buteurs milanais avec 9 réalisations seulement. Massimiliano Allegri manque de vrais buteurs et le recrutement de l'Allemand Nicklas Fullkrug cet hiver ne s'est pas révélé concluant. Pour se lancer dans le dossier Gonçalo Ramos, le club lombard a été un peu aidé selon. C'est en effet l'entourage du joueur portugais qui s'est rapproché des Italiens pour un transfert l'été prochain.

Agent de Gonçalo Ramos, le très influent Jorge Mendes tente de placer son poulain chez les Rossoneri. Sa stratégie porte ses fruits puisque Allegri est séduit par le profil de l'attaquant. Il le juge très fort techniquement et tactiquement notamment. Reste à convaincre le PSG au niveau financier. Bonne nouvelle pour les Parisiens puisque Milan compte proposer une somme d'argent intéressante. L'attaquant portugais est évalué entre 30 et 35 millions d'euros. On est loin de son prix de transfert à Paris mais ça lancerait idéalement de futures négociations.