McCourt et Richard doivent reprendre le contrôle de l'OM
Stéphane Richard et Frank McCourt - OM

OM : La DNCG menace Marseille

OM29 avr. , 15:00
parClaude Dautel
0
L'OM est dans une fâcheuse situation au classement de Ligue 1, car Frank McCourt compte sur une place en Ligue des champions. Du côté de la DNCG, on s'intéresse de près à ce qu'il se passe à Marseille.
Après avoir longtemps rêvé de finir sur les talons du Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille a compris que Lens était déjà un adversaire trop fort dans la course au titre national. Et si le podium a longtemps semblé acquis, l'OM version Habib Beye s'est écroulé dans la foulée de l'élimination en Coupe de France. Résultat, alors qu'il ne reste plus que trois matchs de Ligue 1, Leonardo Balerdi et ses coéquipiers ne sont plus du tout assurés de jouer la Ligue des champions, et même l'Europa League. Une situation très dangereuse, car les comptes de l'OM sont encore dans le rouge vif. Seules des ventes de joueurs et un nouveau chèque de Frank McCourt pourront éviter la catastrophe si ce scénario noir se confirme.

L'OM va devoir rassurer la DNCG

Du côté de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), on est très attentif aux événements qui se déroulent du côté du Vélodrome. Et pour aborder le rendez-vous obligatoire du mois de juin sans trop trembler, l'Olympique de Marseille devra avoir des arguments. « Des échéances très « financières » attendent l'OM, avec le passage devant la DNCG en juin. Après l'important déficit de 2024-2025 (105 ME) et un autre exercice dans le rouge en 2025-2026, le gendarme financier guettera les humeurs de Frank McCourt et les projections de la direction, forcément impactées par le classement. Des ventes de joueurs d'ici au 30 juin pourraient s'avérer rassurantes », prévient le quotidien L'Equipe.
Depuis qu'il a racheté l'OM il y a dix ans, Frank McCourt a toujours accepté de mettre la main à la poche, malgré les critiques des supporters. Cependant, lorsqu'il a intronisé Stéphane Richard au poste de président, à la place de Pablo Longoria, l'homme d'affaires américain a reconnu qu'il avait dépensé largement plus que prévu. L'été dernier, dans une interview accordée au JJD, le Bostonien avait révélé avoir investi plus de 640 millions d'euros dans l'Olympique de Marseille. « C’est beaucoup plus que j’imaginais », a reconnu Frank McCourt lors de la présentation du futur patron de l'OM. Un message clair et net envoyé à ce dernier et au futur directeur sportif.
Articles Recommandés
ICONSPORT_365292_0524
PSG

« Dembélé s’en va » : L’annonce qui fait trembler le PSG

Rodolphe Saadé ICONSPORT_176107_0001
OM

OM : Rodolphe Saadé arrive en force, c'est confirmé

ICONSPORT_195147_0219
Ligue 2

Un ancien de l'OM va racheter un club de Ligue 2

ICONSPORT_365075_0305
PSG

Le PSG pousse ce joueur vers l'AC Milan

Fil Info

29 avr. , 17:30
« Dembélé s’en va » : L’annonce qui fait trembler le PSG
29 avr. , 17:00
OM : Rodolphe Saadé arrive en force, c'est confirmé
29 avr. , 16:30
Un ancien de l'OM va racheter un club de Ligue 2
29 avr. , 16:00
Le PSG pousse ce joueur vers l'AC Milan
29 avr. , 15:40
OL : La chaîne Ligue 1+ ne croit pas en Lyon
29 avr. , 15:20
PSG : On en sait plus sur les blessures d’Hakimi et de Nuno Mendes
29 avr. , 14:30
PSG : Dembélé chipe un record à Mbappé
29 avr. , 14:00
Bruno Genesio quitte Lille et envoie son CV à l’OM
29 avr. , 13:40
PSG-Bayern : Les Allemands furieux contre l'arbitre

Derniers commentaires

PSG-Bayern : Les Allemands furieux contre l'arbitre

Ce ne serait pas mal de voir comment réagiront les supporters du PSG lorsque leur petite équipe sera confrontée à un pénalty sifflé pour la même "faute".

PSG-Bayern : Les Allemands furieux contre l'arbitre

Source ?

Bruno Genesio quitte Lille et envoie son CV à l’OM

Ah oui Bub le type qui connait Genesio , le pere de Tolisso qui est ancien pro mais qui pourtant connait que dalle au ballon et qui soit disant fait ed du trail à 60 piges en courant plus vit qu eles types de mon age qui ont 40 piges ....

PSG-Bayern : Les Allemands furieux contre l'arbitre

Un tacle se fait sur le ballon pas sur le joueur. Tu ne le savais pas ? mdr

PSG-Bayern : Les Allemands furieux contre l'arbitre

😆😆😆

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

Loading