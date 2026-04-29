OM : La DNCG menace Marseille

L'OM est dans une fâcheuse situation au classement de Ligue 1, car Frank McCourt compte sur une place en Ligue des champions. Du côté de la DNCG, on s'intéresse de près à ce qu'il se passe à Marseille.

Après avoir longtemps rêvé de finir sur les talons du Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille a compris que Lens était déjà un adversaire trop fort dans la course au titre national. Et si le podium a longtemps semblé acquis, l'OM version Habib Beye s'est écroulé dans la foulée de l'élimination en Coupe de France. Résultat, alors qu'il ne reste plus que trois matchs de Ligue 1, Leonardo Balerdi et ses coéquipiers ne sont plus du tout assurés de jouer la Ligue des champions, et même l'Europa League. Une situation très dangereuse, car les comptes de l'OM sont encore dans le rouge vif. Seules des ventes de joueurs et un nouveau chèque de Frank McCourt pourront éviter la catastrophe si ce scénario noir se confirme.

L'OM va devoir rassurer la DNCG

Du côté de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), on est très attentif aux événements qui se déroulent du côté du Vélodrome. Et pour aborder le rendez-vous obligatoire du mois de juin sans trop trembler, l'Olympique de Marseille devra avoir des arguments. « Des échéances très « financières » attendent l'OM, avec le passage devant la DNCG en juin. Après l'important déficit de 2024-2025 (105 ME) et un autre exercice dans le rouge en 2025-2026, le gendarme financier guettera les humeurs de Frank McCourt et les projections de la direction, forcément impactées par le classement. Des ventes de joueurs d'ici au 30 juin pourraient s'avérer rassurantes », prévient le quotidien L'Equipe.

Depuis qu'il a racheté l'OM il y a dix ans, Frank McCourt a toujours accepté de mettre la main à la poche, malgré les critiques des supporters. Cependant, lorsqu'il a intronisé Stéphane Richard au poste de président, à la place de Pablo Longoria, l'homme d'affaires américain a reconnu qu'il avait dépensé largement plus que prévu. L'été dernier, dans une interview accordée au JJD, le Bostonien avait révélé avoir investi plus de 640 millions d'euros dans l'Olympique de Marseille. « C’est beaucoup plus que j’imaginais », a reconnu Frank McCourt lors de la présentation du futur patron de l'OM. Un message clair et net envoyé à ce dernier et au futur directeur sportif.