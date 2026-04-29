Des décisions arbitrales contestées après PSG-Bayern
L'arbitre de PSG-Bayern agace les Munichois

PSG-Bayern : Les Allemands furieux contre l'arbitre

Ligue des Champions29 avr. , 13:40
parClaude Dautel
37
Du côté du Bayern Munich, on estime que l'arbitre suisse Sandro Schärer a sifflé à tort un penalty pour le PSG juste avant la pause, permettant à Ousmane Dembélé de redonner l'avantage à Paris.
Sandro Schärer a fait bondir les supporters allemands mardi soir lorsque, juste avant la fin de la première mi-temps, il a désigné le point de penalty après avoir visionné la VAR. Objet du courroux bavarois, la main d'Alphonso Davies, laquelle ne pouvait pas être évitée selon eux et qui n'aurait pas dû donner lieu à un penalty. Pour Joshua Kimmich, il est clair que l'arbitre a favorisé le Paris Saint-Germain en sifflant. « Ce n'est pas dans l'esprit du jeu. On a joué à Madrid il y a huit ou neuf ans – j'aurais bien aimé avoir un penalty comme celui-ci aussi. C'est vraiment rageant car il n'y avait aucun adversaire pour pousser le ballon au fond des filets. Je pense qu'il faudrait ajuster la règle pour que toutes les mains dans la surface ne soient pas sanctionnées d'un penalty, car ce genre de décision est crucial, surtout en demi-finale de Ligue des Champion », fulminait le joueur allemand.
De son côté, Vincent Kompany estime, lui aussi, que l'arbitre suisse s'est lourdement trompé avec cette décision. « Le penalty accordé à Paris était très discutable, d'après les images que j'ai vues. Il semble que le ballon touche d'abord le corps puis le bras. Si c'est le cas, il n'y a pas penalty », a confié l'entraîneur belge du Bayern Munich, qui visiblement ne savait pas que cette règle avait été changé l'an dernier. Face à ces critiques, le Paris Saint-Germain avait également des motifs pour se plaindre du penalty accordé aux visiteurs en début de match.
En effet, sur l'action qui a mené à cette décision de l'arbitre, Luis Diaz semble explicitement toucher la cheville de Pacho. Une faute qui a visiblement échappé à Sandro Schärer et à la VAR, puisque ce dernier n'a pas été rappelé pour visualiser l'action. Autrement dit, les deux penalties sont contestables, et les deux clubs n'ont pas trop le droit de polémiquer sur ce sujet.
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s'il y en a un qui supporte mal la pression et les critiques, c'est bien lui... NEXT

PSG-Bayern élu match du siècle par la presse mondiale !

Très beau match aussi, mais moins complet sur l'intensité, la tactique, la technique. Hier soir on a atteint le sommet du foot, un choc de titans

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Quel match ! Mais au final vous avez gagné 1/0 et quasi tout reste à faire. Bien dommage vu l'avantage. Après c'est compliqué de résister a ce Bayern.

PSG-Bayern élu match du siècle par la presse mondiale !

Mais ce n'est pas juste le score ici, c'est TOUT, le score, le niveau, la tactique, l'intensité... Oui c'est le match du siecle pour ceux qui suivent le foot et c'est pour ça que tout les spécialistes l'ont dit

PSG-Bayern élu match du siècle par la presse mondiale !

Oui... Mais non... Pas là... Quand tu as les presses de tous les pays, des journalistes spécialisés de tous les pays qui te disent la même chose: c'est le match du siècle, alors toi tu peux ne pas être d'accord et c'est ton droit (tu m'avoueras que le fait d'être un supporter de l'OM puisse jouer sur ton jugement), mais c'est comme une élection, ici la majorité l'emporte et cette majorité dit partout: C'EST LE MATCH DU SIECLE !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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