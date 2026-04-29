PSG-Bayern : Les Allemands furieux contre l'arbitre

Du côté du Bayern Munich, on estime que l'arbitre suisse Sandro Schärer a sifflé à tort un penalty pour le PSG juste avant la pause, permettant à Ousmane Dembélé de redonner l'avantage à Paris.

Sandro Schärer a fait bondir les supporters allemands mardi soir lorsque, juste avant la fin de la première mi-temps, il a désigné le point de penalty après avoir visionné la VAR. Objet du courroux bavarois, la main d'Alphonso Davies, laquelle ne pouvait pas être évitée selon eux et qui n'aurait pas dû donner lieu à un penalty. Pour Joshua Kimmich, il est clair que l'arbitre a favorisé le Paris Saint-Germain en sifflant. « Ce n'est pas dans l'esprit du jeu. On a joué à Madrid il y a huit ou neuf ans – j'aurais bien aimé avoir un penalty comme celui-ci aussi. C'est vraiment rageant car il n'y avait aucun adversaire pour pousser le ballon au fond des filets. Je pense qu'il faudrait ajuster la règle pour que toutes les mains dans la surface ne soient pas sanctionnées d'un penalty, car ce genre de décision est crucial, surtout en demi-finale de Ligue des Champion », fulminait le joueur allemand.

De son côté, Vincent Kompany estime, lui aussi, que l'arbitre suisse s'est lourdement trompé avec cette décision. « Le penalty accordé à Paris était très discutable, d'après les images que j'ai vues. Il semble que le ballon touche d'abord le corps puis le bras. Si c'est le cas, il n'y a pas penalty », a confié l'entraîneur belge du Bayern Munich, qui visiblement ne savait pas que cette règle avait été changé l'an dernier. Face à ces critiques, le Paris Saint-Germain avait également des motifs pour se plaindre du penalty accordé aux visiteurs en début de match.

En effet, sur l'action qui a mené à cette décision de l'arbitre, Luis Diaz semble explicitement toucher la cheville de Pacho. Une faute qui a visiblement échappé à Sandro Schärer et à la VAR, puisque ce dernier n'a pas été rappelé pour visualiser l'action. Autrement dit, les deux penalties sont contestables, et les deux clubs n'ont pas trop le droit de polémiquer sur ce sujet.