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Bruno Genesio quitte Lille et envoie son CV à l’OM

Ligue 129 avr. , 14:00
parCorentin Facy
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En fin de contrat avec le LOSC en juin prochain, Bruno Genesio ne devrait pas prolonger l’aventure dans le Nord. Une offre de l’Olympique de Marseille pourrait intéresser l’entraîneur lillois.
Entraîneur de Lille depuis 2024, Bruno Genesio réalise un excellent travail dans le Nord. Apprécié de ses joueurs et des supporters, l’ancien coach du Stade Rennais ou encore de l’Olympique Lyonnais a connu un début de saison un peu difficile. Mais la fin du championnat est bien meilleure pour le LOSC, actuel 4e de Ligue 1 et en ballotage très favorable pour disputer au minimum les barrages de Ligue des Champions cet été. De très bons résultats qui ne vont pas aboutir pour autant à une prolongation de contrat si l’on se fie aux informations de Mohamed Toubache-Ter.
Selon l’insider sur X, le LOSC a acté en interne le départ de Bruno Genesio, en grande partie car l’entraîneur de 59 ans voulait tourner la page à l’issue de cet exercice. « Lille est à la recherche d’un coach à compter de la saison prochaine. C’est sa décision… il voulait déjà partir l’été dernier. Il a rencontré des pbs avec ses agents + décision de finir la saison à Lille proprement ! » a publié notre confrère avant de lâcher une petite bombe sur l’identité du futur club de Bruno Genesio.
Si un départ à l’étranger semble être la tendance, un club de Ligue 1 attire énormément l’ancien de la maison lyonnaise et c’est une surprise… l’Olympique de Marseille. « L’OM est l’unique club en France qui pourrait l’exciter… si le club est intéressé, évidemment ! » ajoute Mohamed Toubache-Ter. Si le départ de Bruno Genesio en fin de contrat n’est pas une surprise totale à Lille, une potentielle signature du côté de Marseille en serait une en revanche.

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Et l’idée n’est pas à jeter à la poubelle quand on sait qu’Habib Beye ne prolongera certainement pas l’aventure tandis que le nouveau président Stéphane Richard va devoir impulser une nouvelle dynamique avec un futur directeur sportif et un nouvel entraîneur. Bruno Genesio pourrait être l’un des visages de l’OM de demain, notamment si Marseille loupe la qualification en Ligue des Champions et doit se reconstruire avec de faibles moyens, ce que l’entraîneur du LOSC a réussi avec brio par le passé à Rennes ou encore à Lille. Reste maintenant à voir si un contact sera prochainement établi entre le club provençal et l’entraîneur lillois de 59 ans, ou si ce dernier prendra comme pressenti la direction de l’étranger.
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Derniers commentaires

Bruno Genesio quitte Lille et envoie son CV à l’OM

oui 100 fois. Mais il est trop serieux pour notre cirque perpetuel

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s'il y en a un qui supporte mal la pression et les critiques, c'est bien lui... NEXT

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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