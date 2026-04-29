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PSG : On en sait plus sur les blessures d’Hakimi et de Nuno Mendes

PSG29 avr. , 15:20
parCorentin Facy
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Dès le coup de sifflet final du match historique entre le PSG et le Bayern Munich mardi soir, les supporters parisiens se projetaient avec inquiétude sur le retour en raison des blessures d’Achraf Hakimi et de Nuno Mendes.
Le Paris Saint-Germain ne peut évidemment pas se passer de deux joueurs aussi importants pour sa demi-finale retour de la Ligue des Champions face à un adversaire du calibre du Bayern Munich, qui compte deux des meilleurs ailiers de la planète avec Luis Diaz et Michael Olise. L’inquiétude était donc légitime mardi soir puisque le défenseur portugais et le latéral marocain se sont blessés. RMC apporte ce mercredi des nouvelles des deux joueurs.
En ce qui concerne Nuno Mendes, le journaliste Arthur Perrot affirme que le Portugais « va pouvoir tenir sa place à Munich la semaine prochaine, sauf nouveau problème d’ici-là ». Plus de peur que de mal donc pour celui qui devra affronter Michael Olise une deuxième fois en une semaine. L’inquiétude est en revanche plus profonde pour Achraf Hakimi. « Les premiers examens passés par Hakimi démentent la thèse de simples crampes » affirme notre confrère, ajoutant que le champion d’Afrique en titre va passer de nouveaux examens dans l’après-midi.

Incertitude pour Achraf Hakimi

« S'il s'agit d'une simple contracture, le compte à rebours sera lancé pour qu'il puisse tenir sa place mercredi prochain » conclut le journaliste de RMC. En cas de forfait, c’est Warren Zaïre-Emery qui devrait alors basculer sur le côté droit de la défense, obligeant Luis Enrique à changer son milieu de terrain en titularisant Fabian Ruiz ou Lucas Beraldo, brillant en tant que numéro six face à Angers la semaine dernière. Au PSG, on croise surtout les doigts pour que tous les titulaires soient opérationnels afin d’affronter un Bayern Munich encore en vie grâce à sa fin de match folle au Parc des Princes en réduisant le score de 5-2 à 5-4.
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Ce ne serait pas mal de voir comment réagiront les supporters du PSG lorsque leur petite équipe sera confrontée à un pénalty sifflé pour la même "faute".

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Source ?

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Ah oui Bub le type qui connait Genesio , le pere de Tolisso qui est ancien pro mais qui pourtant connait que dalle au ballon et qui soit disant fait ed du trail à 60 piges en courant plus vit qu eles types de mon age qui ont 40 piges ....

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Un tacle se fait sur le ballon pas sur le joueur. Tu ne le savais pas ? mdr

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😆😆😆

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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