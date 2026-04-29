PSG : On en sait plus sur les blessures d’Hakimi et de Nuno Mendes

Dès le coup de sifflet final du match historique entre le PSG et le Bayern Munich mardi soir, les supporters parisiens se projetaient avec inquiétude sur le retour en raison des blessures d’Achraf Hakimi et de Nuno Mendes.

Le Paris Saint-Germain ne peut évidemment pas se passer de deux joueurs aussi importants pour sa demi-finale retour de la Ligue des Champions face à un adversaire du calibre du Bayern Munich, qui compte deux des meilleurs ailiers de la planète avec Luis Diaz et Michael Olise. L’inquiétude était donc légitime mardi soir puisque le défenseur portugais et le latéral marocain se sont blessés. RMC apporte ce mercredi des nouvelles des deux joueurs.

En ce qui concerne Nuno Mendes, le journaliste Arthur Perrot affirme que le Portugais « va pouvoir tenir sa place à Munich la semaine prochaine, sauf nouveau problème d’ici-là ». Plus de peur que de mal donc pour celui qui devra affronter Michael Olise une deuxième fois en une semaine. L’inquiétude est en revanche plus profonde pour Achraf Hakimi. « Les premiers examens passés par Hakimi démentent la thèse de simples crampes » affirme notre confrère, ajoutant que le champion d’Afrique en titre va passer de nouveaux examens dans l’après-midi.

Incertitude pour Achraf Hakimi

« S'il s'agit d'une simple contracture, le compte à rebours sera lancé pour qu'il puisse tenir sa place mercredi prochain » conclut le journaliste de RMC. En cas de forfait, c’est Warren Zaïre-Emery qui devrait alors basculer sur le côté droit de la défense, obligeant Luis Enrique à changer son milieu de terrain en titularisant Fabian Ruiz ou Lucas Beraldo, brillant en tant que numéro six face à Angers la semaine dernière. Au PSG, on croise surtout les doigts pour que tous les titulaires soient opérationnels afin d’affronter un Bayern Munich encore en vie grâce à sa fin de match folle au Parc des Princes en réduisant le score de 5-2 à 5-4.