OM : Benatia a déjà prévu de signer ailleurs

Medhi Benatia quittera l'OM en fin de saison, le directeur sportif ayant confirmé qu'il ne prolongera pas l'aventure à Marseille. Cependant, il ne s'éloignera pas du monde du football.

. Si certaines rumeurs circulent sur un possible revirement de Medhi Benatia, lequel pourrait rester à Marseille, le quotidien sportif confirme que ce ne sera pas le cas. Au soir de la dernière journée du championnat de Tout comme Pablo Longoria, qui s'est engagé avec River Plate , Medhi Benatia n'a pas l'intention de vivre loin du football après son départ de l'Olympique de Marseille. A 39 ans, l'ancien international marocain sort de trois années très intenses à l'OM, mais il veut rapidement repartir au combat, comme le confirme le quotidien L'Équipe Si certaines rumeurs circulent sur un possible revirement de Medhi Benatia, lequel pourrait rester à Marseille, le quotidien sportif confirme que ce ne sera pas le cas. Au soir de la dernière journée du championnat de Ligue 1 , Benatia déménagera pour se lancer dans un autre projet sportif et tournera définitivement le dos à l'OM

Benatia a déjà des contacts

« Selon son entourage, il coupera avant de repartir sur un prochain challenge, sans doute de dirigeant - quelques propositions seraient déjà parvenues à ses oreilles -, et il aidera à boucler quelques dossiers olympiens si on le lui demande », prévient Mathieu Grégoire, qui coupe court à toutes les supputations sur l'avenir de Medhi Benatia. Précisant même que le contrat de Benatia avec l'OM s'achèvera officiellement le 20 mai. Il est indéniable qu'avec Pablo Longoria, il a découvert les arcanes de la gestion d'un grand club, et qu'il lui serait très difficile de s'éloigner durablement de tout cela.

Cependant, avant de quitter l'Olympique de Marseille, Medhi Benatia pourrait tout de même donner un petit coup de main pour le prochain mercato. Du moins si Stéphane Richard et les dirigeants de l'OM lui demandent. Concernant Federico Balzaretti, l'adjoint de Benatia, rien n'a été tranché et l'Italien pourrait rester dans la cité phocéenne si le futur directeur sportif le souhaite. Et surtout si les deux hommes sont compatibles.