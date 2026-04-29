Benatia ne restera pas sans emploi
Medhi Benatia

OM : Benatia a déjà prévu de signer ailleurs

OM29 avr. , 9:20
parClaude Dautel
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Medhi Benatia quittera l'OM en fin de saison, le directeur sportif ayant confirmé qu'il ne prolongera pas l'aventure à Marseille. Cependant, il ne s'éloignera pas du monde du football.
Tout comme Pablo Longoria, qui s'est engagé avec River Plate, Medhi Benatia n'a pas l'intention de vivre loin du football après son départ de l'Olympique de Marseille. A 39 ans, l'ancien international marocain sort de trois années très intenses à l'OM, mais il veut rapidement repartir au combat, comme le confirme le quotidien L'Équipe. Si certaines rumeurs circulent sur un possible revirement de Medhi Benatia, lequel pourrait rester à Marseille, le quotidien sportif confirme que ce ne sera pas le cas. Au soir de la dernière journée du championnat de Ligue 1, Benatia déménagera pour se lancer dans un autre projet sportif et tournera définitivement le dos à l'OM

Benatia a déjà des contacts

« Selon son entourage, il coupera avant de repartir sur un prochain challenge, sans doute de dirigeant - quelques propositions seraient déjà parvenues à ses oreilles -, et il aidera à boucler quelques dossiers olympiens si on le lui demande », prévient Mathieu Grégoire, qui coupe court à toutes les supputations sur l'avenir de Medhi Benatia. Précisant même que le contrat de Benatia avec l'OM s'achèvera officiellement le 20 mai. Il est indéniable qu'avec Pablo Longoria, il a découvert les arcanes de la gestion d'un grand club, et qu'il lui serait très difficile de s'éloigner durablement de tout cela.

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Cependant, avant de quitter l'Olympique de Marseille, Medhi Benatia pourrait tout de même donner un petit coup de main pour le prochain mercato. Du moins si Stéphane Richard et les dirigeants de l'OM lui demandent. Concernant Federico Balzaretti, l'adjoint de Benatia, rien n'a été tranché et l'Italien pourrait rester dans la cité phocéenne si le futur directeur sportif le souhaite. Et surtout si les deux hommes sont compatibles.
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C'était une finale avant la lettre.Moi aussi j'avais peur à chaque fois que le Bayern s'approchait de nos buts.on n'est permeable derriere et hier on paniquait.Avant le match je disais qu'on avait les moyens devant pour faire la difference et je crois encore la même chose pour le retour.On a été plutôt efficace.Dembellé a hélas vendange une occasion en or et dommage que la frappe de Mayulu ne connaisse pas meilleur sort.J'y crois plus que jamais

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Perso je préfère Moreira en titulaire. Fofana est plus rapide mais je le trouve trop stéréotypé mais l'avoir en vrai doublure sur ce poste sans être obligé de bricoler c'est effectivement un luxe (qu'on a pas à droite par exemple). Pour preuve, son jeu a fonctionné au début puis petit à petit les défenseurs en face ont su le faire déjouer. Moreira, il arrive à varier son jeu et j'aime beaucoup ça.

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On ne peut pas critiquer des règles de football lorsque'elle sont débiles tel que siffler une main involontaire a bout portant sur un centre en dehors du temps additionnel ? Qu on utilise le ralenti pour s'assurer que le ballon touche la main oui mais ensuiite il faut juger l'action en contexte dynamique a vitesse réelle et dans ce contexte si l'arbitre a un minimum de sensibilité footballistique il ne siffle pas penalty

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Erreur de coaching ? Peut etre enlever Warren Emery a enlevé du physique et de la presence defensive ,il harcele le porteur de ballon et empeche les bonnes relances.Changer nos attaquants alors qu'on est dans une telle phase de réussite c'est à mes yeux prématuré mais bon L.E a fait un choix on doit le respecter.Il devra en faire un autre la semaine prochaine sur le plan defensif.esperons qu'Akimi ne soit pas blessé car dans le jeu offensif il apporte beaucoup de vitesse. Il faudra plus de sérénité derriere ,Marquinhos a étédans le dur hier

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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