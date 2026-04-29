L'OM contacte une star anglaise aux 87 sélections

Manchester City a officialisé mardi le départ libre en fin de saison de John Stones. Le défenseur international anglais pourrait signer en Ligue 1 dès le prochain mercato.

Après dix ans passés à Manchester City, où il aura gagné tous les titres possibles, John Stones et les Cityzens ont décidé de mettre fin à cette belle histoire. Mardi, le club de Pep Guardiola a confirmé que le contrat de l'international anglais ne sera pas prolongé et que Stones partira donc libre à la fin de la saison. Forcément, il n'a pas fallu attendre longtemps pour que les premières rumeurs circulent sur la future destination du joueur de 31 ans. Selon le site anglais 90Min, relayé par ESPN, John Stones pourrait être tenté par la Ligue 1, et plus précisément l'Olympique de Marseille. Ces dernières saisons, des joueurs anglais sont venus à l'OM, et visiblement la réputation du club phocéen est plutôt favorable de l'autre côté de la Manche.

Nos confrères anglais précisent que si Marseille est en pole si le défenseur anglais choisit de venir en France, l'OM n'est pas le seul club de Ligue 1 à suivre John Stones. En effet, l'AS Monaco et l'Olympique Lyonnais auraient également un œil attentif sur la situation de Stones, qui sera libre et peut donc permettre aux clubs français de juste se focaliser sur son salaire. Car quoi qu'il en soit, le joueur arrivé en 2016 d'Everton à Manchester City pour plus de 55 millions d'euros devra faire un gros effort salarial. Son contrat avec le club anglais lui accordait un salaire annuel autour de 15 millions d'euros et aucun club de Ligue 1, à l'exception du Paris Saint-Germain, ne peut se permettre de payer autant un joueur.

Stones tenté par l'offre de Ryan Reynolds et Rob McElhenney

Parmi les autres clubs évoqués pour accueillir John Stones, on cite Wrexham, célèbre formation anglaise qui bataille pour monter en Premier League et qui appartient aux deux acteurs américains, Ryan Reynolds et Rob McElhenney. Actuellement sixième de Championship, Wrexham devrait jouer les barrages pour tenter d'arracher le troisième billet pour accéder à la Premier League. Si cela n'est pas le cas, l'OM pourrait tout de même avoir plus d'arguments pour s'offrir John Stones.