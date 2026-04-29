Pablo Longoria nommé directeur sportif de River Plate

Le club de River Plate a officialisé dans la nuit de mardi à mercredi la nomination de Pablo Longoria; ancien président de l'Olympique de Marseille, au poste de directeur sportif.

« Le Club Atlético River Plate annonce que Pablo Longoria a pris ses fonctions de directeur sportif de l'institution, en charge du projet footballistique et sous la responsabilité directe de Stefano Di Carlo et Enzo Francescoli. Dans ses nouvelles fonctions, Longoria coordonnera les différents aspects liés au football au sein du club, notamment l'équipe professionnelle, le centre de formation, le recrutement, la gestion des contrats, l'analyse des performances et le développement des joueurs. Son objectif principal sera d'intégrer ces structures autour d'une stratégie commune, afin de renforcer l'organisation et la professionnalisation de ce secteur », précise le club argentin.