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Pablo Longoria

Pablo Longoria nommé directeur sportif de River Plate

Foot Mondial29 avr. , 7:10
parClaude Dautel
0
Le club de River Plate a officialisé dans la nuit de mardi à mercredi la nomination de Pablo Longoria; ancien président de l'Olympique de Marseille, au poste de directeur sportif.
Les rumeurs qui ont commencé à circuler mardi sur la signature de Pablo Longoria avec le prestigieux club argentin se sont rapidement concrétisées River Plate a en effet confirmé la désignation de l'ancien patron de l'OM dans un rôle de directeur sportif.
« Le Club Atlético River Plate annonce que Pablo Longoria a pris ses fonctions de directeur sportif de l'institution, en charge du projet footballistique et sous la responsabilité directe de Stefano Di Carlo et Enzo Francescoli. Dans ses nouvelles fonctions, Longoria coordonnera les différents aspects liés au football au sein du club, notamment l'équipe professionnelle, le centre de formation, le recrutement, la gestion des contrats, l'analyse des performances et le développement des joueurs. Son objectif principal sera d'intégrer ces structures autour d'une stratégie commune, afin de renforcer l'organisation et la professionnalisation de ce secteur », précise le club argentin.

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tu dis nimp cette regle n'existe plus il l'ont meme dit a la mi temps hier dc invente pas textix

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sergio si tu es meme pas capable de dire que c'est les 2 meilleurs equipes on peut pu rien pour toi ce soir tu va avoir le droit a une purge (comparer au PSG bayern) genre 0a 0 ou 1 a 0

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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