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Jorge Carrascal (Flamengo)

L'OM envoie 25 ME pour un international colombien

OM28 avr. , 17:00
parHadrien Rivayrand
3
L’OM sait que l’été qui s’annonce sera mouvementé sur le marché des transferts. Plusieurs opérations sont attendues, notamment dans le sens des arrivées. Un joueur plaît particulièrement du côté de Flamengo.
L’Olympique de Marseille ne connaît pas encore son classement final en Ligue 1, mais prépare déjà son mercato estival. Le club phocéen s’attend à un été agité et veut donc anticiper au maximum certaines opérations. Depuis plusieurs mois, un profil retient particulièrement l’attention des dirigeants marseillais : Jorge Carrascal. L’international colombien pourrait ainsi devenir l’une des recrues phares de l’OM dans les semaines à venir.

Carrascal, enfin le bon moment pour l'OM ? 

Selon les dernières informations de AS, la direction phocéenne est désormais prête à transmettre une offre de 20 millions d’euros (+ 5 millions de bonus) à Flamengo pour s’attacher les services de Carrascal. Un montant supérieur de 5 millions à celui déjà proposé en janvier dernier. Une somme qui pourrait convenir au club de Rio de Janeiro, alors que le natif de Carthagène des Indes a perdu un peu de crédit au fil des mois.
À noter qu’avant de prendre une décision définitive concernant son joueur, Flamengo attend de voir les performances de Jorge Carrascal avec la Colombie lors de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Le club brésilien sait que sa valeur pourrait encore augmenter en cas de bonnes prestations avec sa sélection.

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L’OM garde donc toutes ses chances dans le dossier Jorge Carrascal, même s’il faudra lui proposer un projet solide. Le flou reste total dans la cité phocéenne depuis plusieurs semaines. Medhi Benatia va partir et n’a pas encore de remplaçant au poste de directeur sportif, tandis qu’Habib Beye ne semble pas assuré de poursuivre l’aventure, quel que soit le classement final de l’Olympique de Marseille. Pas mal de chantiers urgents sont donc à réglés à l'OM.
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d'un point de vu financier ... et meme pour la valorisation de l'effectif la ldc c'est mieux

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T'es un bon toi 👊⚽

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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