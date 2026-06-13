La presse allemande a révélé cette semaine l'intérêt de l'Olympique Lyonnais pour Julien Duranville, l'ailier belge du Borussia Dortmund. Avec la signature du joueur de 20 ans, l'OL pourrait réaliser une incroyable opération sportive et financière.

Le mercato lyonnais est pour l'instant très calme, l'OL devant passer devant la DNCG avant d'en savoir plus sur ses réelles possibilités cet été. Cependant, depuis 48 heures, plusieurs journalistes allemands et belges ont confirmé que Paulo Fonseca pourrait rapidement avoir dans son effectif le jeune ailier international belge . A trois ans de la fin de son contrat avec le Borussia Dortmund, Julien Duranville a obtenu un bon de sortie, le club allemand ne souhaitant pas récupérer un joueur qui avait été prêté au FC Bâle cette saison. Du côté de l'Olympique Lyonnais, qui ne roule pas sur l'or, on espère pouvoir s'offrir celui qui était considéré comme un des plus gros espoirs du football belge pour un prix estimé à 8,5 millions d'euros. Une opération relativement bon marché pour un joueur capable de se relancer avec Lyon et donc de prendre de la valeur.

Lyon peut tripler la mise

C'est ainsi que le média spécialisé Data Scout s'est penché sur le dossier Julien Darenville et selon lui, l'Olympique Lyonnais peut cumuler une énorme opération financière avec un gros coup sportif. Au moment où l'OL ne sait pas encore s'il pourrait bénéficier du colossal chèque promis en cas de qualification pour la Ligue des champions, la signature de l'attaquant belge peut être salvatrice . « Duranville est un joueur avec un potentiel immense qui a sûrement rejoint trop tôt un grand club et qui a vu sa progression ruinée par les blessures. Si l'OL parvient à le retaper, la plus-value sportive et financière est dingue car il ne sera pas compliqué de le revendre x3. Par contre impossible de savoir son état physique et si les blessures ont eu raison de lui ou s'il est encore capable d'exploiter son potentiel. Au rayon des bonnes nouvelles, on peut remarquer qu'il a pu jouer la seconde partie de saison en tant que joker sans pépin avec Bâle. Au rayon des mauvaises nouvelles, c'était pas dingue, mais bon, je pense que l'objectif pour lui était surtout de retrouver du rythme et rejouer au football tranquille, constate Data’Scout, qui admet que la venue du joueur belge ressemble à un double pari. 8ME, c’est son prix actuellement je pense, tu paies le potentiel et tu joues à la roulette, si tu tombes sur rouge tu triples ton gain, si tu tombes sur noir c'est une perte sèche. »

Pour l'instant, l'ailier belge a déjà trouvé un accord avec l'Olympique Lyonnais, mais il faut désormais que les dirigeants du Borussia Dortmund s'entendent avec leurs homologues rhodaniens. Selon Sky Sports Allemagne, le dossier est tout de même bien engagé et que sauf énorme surprise, Julien Duranville portera bien le maillot de l'OL la saison prochaine. Un pari qui peut rapporter gros pour Lyon, surtout si Duranville revient à son véritable niveau.