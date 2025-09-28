OM : Balerdi invivable, les arbitres en ont marre

L'OM a pris le meilleur sur le RC Strasbourg vendredi soir en Ligue 1. Le comportement de Leonardo Balerdi ne sera pas passé inaperçu auprès de l'arbitre de la rencontre, Jérémie Pignard.

L' OM est en grande confiance depuis quelques jours en Ligue 1. Après avoir battu le PSG lors du Classique, les hommes de Roberto De Zerbi ont cette fois-ci pris le dessus sur le RC Strasbourg à la Meinau. Les Phocéens auront fait preuve d'un énorme caractère pour renverser un scénario bien mal engagé. Leonardo Balerdi aura joué de sa malice pour tenter de faire pencher certaines décisions arbitrales. Un comportement qui n'est bien évidemment pas passé inaperçu auprès de l'homme au sifflet, Jérémie Pignard, qui a dû remettre en place le défenseur argentin de l'Olympique de Marseille.

Quand Balerdi exaspère l'arbitre de Strasbourg - OM

Ces dernières heures, Ligue 1+ a proposé quelques séquences du match Strasbourg - OM. Jérémie Pignard, qui était équipé d'un micro, a tenu à se faire respecter auprès des acteurs du jeu, dont Balerdi, comme vous pouvez le voir dans la séquence ci-dessus : « Votre rôle de capitaine, ce n’est pas ça. Je ne veux pas vous voir à chaque action. Vous jouez et moi j’arbitre ».

A noter que l'arbitre de la rencontre a également dû gérer la colère de l'entraineur du RC Strasbourg, Liam Rosenior. Ce dernier voulait l'exclusion de Nayef Aguerd, coupable selon lui d'une faute répréhensible sur Emanuel Emegha en début de seconde période : « On revient à la première faute et la première faute est celle d'Emegha. Il y a une petite marque sur le visage (d'Aguerd). Mais je n'ai rien vu de volontaire donc je ne vais pas mettre de jaune ». Pas de quoi calmer les Alsaciens...

Des séquences intéressantes tout de même qui montrent la complexité de la prise de décision des arbitres de Ligue 1, surtout avec toute la pression du stade, des joueurs et entraineurs autour d'eux.