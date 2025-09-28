ICONSPORT_268698_0263
Balerdi ne jouera pas contre Lorient vendredi soir

OM : Balerdi invivable, les arbitres en ont marre

OM28 sept. , 18:30
parHadrien Rivayrand
2
L'OM a pris le meilleur sur le RC Strasbourg vendredi soir en Ligue 1. Le comportement de Leonardo Balerdi ne sera pas passé inaperçu auprès de l'arbitre de la rencontre, Jérémie Pignard.
L'OM est en grande confiance depuis quelques jours en Ligue 1. Après avoir battu le PSG lors du Classique, les hommes de Roberto De Zerbi ont cette fois-ci pris le dessus sur le RC Strasbourg à la Meinau. Les Phocéens auront fait preuve d'un énorme caractère pour renverser un scénario bien mal engagé. Leonardo Balerdi aura joué de sa malice pour tenter de faire pencher certaines décisions arbitrales. Un comportement qui n'est bien évidemment pas passé inaperçu auprès de l'homme au sifflet, Jérémie Pignard, qui a dû remettre en place le défenseur argentin de l'Olympique de Marseille. 

Quand Balerdi exaspère l'arbitre de Strasbourg - OM 

Ces dernières heures, Ligue 1+ a proposé quelques séquences du match Strasbourg - OM. Jérémie Pignard, qui était équipé d'un micro, a tenu à se faire respecter auprès des acteurs du jeu, dont Balerdi, comme vous pouvez le voir dans la séquence ci-dessus : « Votre rôle de capitaine, ce n’est pas ça. Je ne veux pas vous voir à chaque action. Vous jouez et moi j’arbitre »
A noter que l'arbitre de la rencontre a également dû gérer la colère de l'entraineur du RC Strasbourg, Liam Rosenior. Ce dernier voulait l'exclusion de Nayef Aguerd, coupable selon lui d'une faute répréhensible sur Emanuel Emegha en début de seconde période : « On revient à la première faute et la première faute est celle d'Emegha. Il y a une petite marque sur le visage (d'Aguerd). Mais je n'ai rien vu de volontaire donc je ne vais pas mettre de jaune ». Pas de quoi calmer les Alsaciens...

Lire aussi

Strasbourg-OM : La VAR provoque un scandale inéditStrasbourg-OM : La VAR provoque un scandale inédit
Des séquences intéressantes tout de même qui montrent la complexité de la prise de décision des arbitres de Ligue 1, surtout avec toute la pression du stade, des joueurs et entraineurs autour d'eux. 
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_272201_0070
OL

A Lyon, on ne comprend pas l’arbitrage

srfc refroidis les pinault abandonnent leur grand projet roazhon park 1 390438
Ligue 1

Rennes - Lens : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

ICONSPORT_272194_0037
Premier League

PL : Arsenal renverse Newcastle à St James' Park

ICONSPORT_272079_0227
PSG

Le PSG humilié comme jamais, elle ne digère pas

Fil Info

19:55
A Lyon, on ne comprend pas l’arbitrage
19:46
Rennes - Lens : les compos (20h45 sur Ligue 1+)
19:32
PL : Arsenal renverse Newcastle à St James' Park
19:30
Le PSG humilié comme jamais, elle ne digère pas
19:28
L1 : Programme TV et résultats de la 6e journée
19:13
OL : Tyler Morton est un génie, les Lyonnais sont amoureux
19:13
L1 : L'OL réalise le coup parfait à Lille
18:50
Le bourreau du Real vaut 100 millions, le Barça fonce dessus
18:00
Rennes-Lens, ce chouchou est perdu

Derniers commentaires

L1 : L'OL réalise le coup parfait à Lille

Lille depuis le départ de David et zhegrova c'est plus trop ca

A Lyon, on ne comprend pas l’arbitrage

Haaaa ça delasse 🥱🥰😘

OL : Tyler Morton est un génie, les Lyonnais sont amoureux

ca depend surtout du club ou tu joues .... la tout etait bon pour morton a lyon .. il manquait un recuperateur et on avait pas de budget .. Sans jouer peut etre personne ne sait qu'il est aussi bon ... Le milieu de liverpool c'est pas le milieu de fulham ...

L1 : L'OL réalise le coup parfait à Lille

Lille aurait mérité son nul ... Maitland s'est fait mangé sur chaque débordement... Niakhate très solide face à Giroud, bravo à lui ! Mais il manque clairement un pur 9 dans cette équipe ! J'ai trouvé Merah en deçà ... Mais quelle solidité, bravo à cette jeune équipe

L1 : L'OL réalise le coup parfait à Lille

Il faut tenir toute la saison,

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading