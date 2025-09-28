ICONSPORT_271946_0099
Paixao fait trembler l'OM, il rassure tout le monde

OM28 sept. , 15:00
parMehdi Lunay
Igor Paixao a fait des débuts timides à l'Olympique de Marseille, ne brillant pas contre le PSG et Strasbourg. Néanmoins, Benoît Cheyrou est convaincu de son apport à court terme dans l'équipe phocéenne.
Joueur le plus cher de l'histoire de l'Olympique de Marseille, Igor Paixao est très attendu par le peuple phocéen. Ce dernier espérait vite voir le Brésilien dynamiter les défenses françaises comme celles des Pays-Bas quand il portait le maillot de Feyenoord. Cependant, le début de l'aventure phocéenne ne se passe pas comme prévu pour Paixao. Blessé en août, il n'a pas été à la fête pour ses premiers matchs en septembre. Titularisé contre le PSG et Strasbourg, il a été l'attaquant le plus discret de l'OM lors de ces deux rencontres. 

Paixao ne fera pas une Vitinha

De quoi refroidir les supporters marseillais qui n'ont pas oublié le désormais deuxième transfert de l'histoire du club Vitinha. Homonyme du milieu parisien, l'attaquant portugais en était bien inférieur au niveau du talent avec 6 petits buts en 43 matchs. Igor Paixao va t-il l'imiter et passer sur la Canebière comme un fantôme ? Non, répond Benoît Cheyrou. Ancien joueur de l'OM, le consultant de Ligue1+ juge que le Brésilien pourra tirer son épingle du jeu prochainement grâce à sa belle frappe de balle notamment. 
« Il était plus décisif et en confiance à Feyenoord. Je ne sais pas quelles étaient les libertés que lui laissait le coach, mais il doit désormais faire avec les idées très arrêtées de De Zerbi. On l’a vu jouer à droite à la place de Greenwood, mais je le préfère à gauche, où il peut rentrer sur son pied droit. Il l’a fait en deuxième mi-temps et je pense que sa qualité de frappe servira à l’OM. Ce sera intéressant face à des blocs bas. Il a des qualités différentes de Weah, qui a besoin d’espaces. Lui va peut-être trouver des failles dans les petits espaces », a t-il analysé dans La Provence. L'ancien joueur de Feyenoord ne devra pas trainer pour progresser quand même, le public marseillais étant rarement patient avec les recrues.
