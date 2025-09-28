ICONSPORT_271946_0296
Facundo Medina et Joaquín Panichelli

Strasbourg-OM : La VAR provoque un scandale inédit

Ligue 128 sept. , 8:00
parCorentin Facy
10
Vendredi soir, le match entre l’OM et Strasbourg n’a pas fait l’objet de grosse polémique arbitrale. En revanche, la non-utilisation du VAR alors que Joaquín Panichelli était gravement touché à la tête a étonné.
Pour une fois, l’arbitrage n’a pas été au coeur des débats vendredi soir à la Meinau après la victoire de l’Olympique de Marseille contre Strasbourg (1-2). L’arbitrage de Jérémie Pignard a globalement fait l’unanimité même si un possible deuxième carton jaune a été évoqué pour Nayef Aguerd, sans que cela ne provoque pour autant un tollé. En revanche, le VAR fait ces dernières heures l’objet de critiques sur les réseaux sociaux. En cause, le coup reçu à la tête par Joaquín Panichelli après un choc reçu à la tête suite à un contact avec Nayef Aguerd.
S’il est clair qu’il n’y avait pas faute du Marocain, qui touche le ballon avant le contact, le fait que l’Argentin titube avant de s’écrouler sans que la VAR ne prévienne l’arbitre a fait l’objet de critiques sur les réseaux sociaux. « Par contre faut revenir sur le choc à la tête de Panichelli hier soir. La VAR doit sortir de son petit cadre et prévenir l'arbitre ! Que lui ne se rende pas compte c'est une chose mais les images sont terribles. Pas pour donner péno mais pour qu'on s'occupe de lui » peut-on lire sur X. D’autres commentaires sont du même avis.
ICONSPORT_271946_0212
« C'est aberrant de rester bêtement dans le cadre alors qu’il y a danger sur l’intégrité du joueur », « Faut dire que le cadre de la VAR a toujours été ridicule. Genre on mobilise 3 mecs qui n’ont le droit d’intervenir qu’en cas d’erreur manifeste », « Qu'il puisse revenir sur le terrain si vite je trouve pas ça prudent aussi. Au rugby on aurait eu un protocole commotion » ou encore « Scène incroyable, rarement vu un joueurs autant sonné sans que l arbitre ne daigne se déplacer rapidement ou déclenche un protocole » peut-on lire sur X. Il faut dire que la scène a étonné beaucoup de monde, avec un Joaquín Panichelli longtemps au sol, qui s’est relevé mais qui tenait à peine debout, sans que cela n’inquiète trop gravement le corps arbitral, VAR compris. De quoi soulever un certain nombre de questions et de doutes sur la gestion des arbitres dans le cas précis.
10
Articles Recommandés
ICONSPORT_271638_0284
OM

L'OM accepte de vendre Greenwood pour 75ME

ICONSPORT_271641_0083
PSG

Fan du PSG, une vedette de la Chaîne L'Equipe démasquée

ol lyon a refuse 12 me molebe va avoir la pression iconsport 265026 0137 398411
OL

Un joker recruté à l'OL, Montpellier prend un râteau

ICONSPORT_272051_0090
Liga

Real : Un défenseur out 4 semaines, la tuile

Fil Info

12:00
L'OM accepte de vendre Greenwood pour 75ME
11:40
Fan du PSG, une vedette de la Chaîne L'Equipe démasquée
11:20
Un joker recruté à l'OL, Montpellier prend un râteau
11:11
Real : Un défenseur out 4 semaines, la tuile
11:00
Upamecano au PSG, une source en béton confirme
10:30
« Si on veut monter… » : L’ASSE avoue une erreur impardonnable
10:00
Monaco : Walid Acherchour veut couper deux têtes
9:30
PSG : Pierre Ménès met dehors une star parisienne
9:00
RCSA : Les Saoudiens débarquent à Strasbourg

Derniers commentaires

Upamecano au PSG, une source en béton confirme

Lui serait une bonne pioche .Il a le physique pour muscler notre défense

60 ME pour Mikautadze, l'OL l'a vendu trop tôt !

Ben oui... Pour venir sur ce site deaubé.... Idem pour moi

PSG : Vitinha blessé pour Barcelone ? Sa sortie intrigue

Tu sais quelque chose? Non alors permets nous de nous inquieter pour lui

Upamecano au PSG, une source en béton confirme

Lui , c'est un grand OUI et on a plutôt de la réussite avec les enfants d'Evreux / Mathieu Bodmer - Bernard Mendy et Ousmane : BO .

PSG : Alerte pour Kvaratskhelia, l'hécatombe continue

On n'était pas mal à dire en fin de saison dernière qu'on paierait la longue saison , en debut de saison prochaine.Hélas ça se confirme

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
125401473
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1053115138
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
76213-2911
10
Lorient
76213-5914
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Auxerre
66204-448
14
Angers SCO
55122-134
15
Nantes
56123-257
16
Brest
45113-2911
17
Le Havre
45113-268
18
Metz
15014-8513

Loading