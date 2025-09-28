Strasbourg-OM : La VAR provoque un scandale inédit

Vendredi soir, le match entre l’OM et Strasbourg n’a pas fait l’objet de grosse polémique arbitrale. En revanche, la non-utilisation du VAR alors que Joaquín Panichelli était gravement touché à la tête a étonné.

Pour une fois, l’arbitrage n’a pas été au coeur des débats vendredi soir à la Meinau après la victoire de l’Olympique de Marseille contre Strasbourg (1-2). L’arbitrage de Jérémie Pignard a globalement fait l’unanimité même si un possible deuxième carton jaune a été évoqué pour Nayef Aguerd, sans que cela ne provoque pour autant un tollé. En revanche, le VAR fait ces dernières heures l’objet de critiques sur les réseaux sociaux. En cause, le coup reçu à la tête par Joaquín Panichelli après un choc reçu à la tête suite à un contact avec Nayef Aguerd.

S’il est clair qu’il n’y avait pas faute du Marocain, qui touche le ballon avant le contact, le fait que l’Argentin titube avant de s’écrouler sans que la VAR ne prévienne l’arbitre a fait l’objet de critiques sur les réseaux sociaux. « Par contre faut revenir sur le choc à la tête de Panichelli hier soir. La VAR doit sortir de son petit cadre et prévenir l'arbitre ! Que lui ne se rende pas compte c'est une chose mais les images sont terribles. Pas pour donner péno mais pour qu'on s'occupe de lui » peut-on lire sur X. D’autres commentaires sont du même avis.

« C'est aberrant de rester bêtement dans le cadre alors qu’il y a danger sur l’intégrité du joueur », « Faut dire que le cadre de la VAR a toujours été ridicule. Genre on mobilise 3 mecs qui n’ont le droit d’intervenir qu’en cas d’erreur manifeste », « Qu'il puisse revenir sur le terrain si vite je trouve pas ça prudent aussi. Au rugby on aurait eu un protocole commotion » ou encore « Scène incroyable, rarement vu un joueurs autant sonné sans que l arbitre ne daigne se déplacer rapidement ou déclenche un protocole » peut-on lire sur X. Il faut dire que la scène a étonné beaucoup de monde, avec un Joaquín Panichelli longtemps au sol, qui s’est relevé mais qui tenait à peine debout, sans que cela n’inquiète trop gravement le corps arbitral, VAR compris. De quoi soulever un certain nombre de questions et de doutes sur la gestion des arbitres dans le cas précis.