OM : Bakola s'en va, Strasbourg rafle la mise

L’OM s’active en cette fin de mercato hivernal. Darryl Bakola se rapproche d’un départ et devrait d’ailleurs rester en Ligue 1.

À Marseille, le travail ne manque pas depuis quelques heures, sur le terrain comme en dehors. Mercredi soir, l’ OM disputera l’un des matchs les plus importants de sa saison sur la pelouse de Bruges en Ligue des champions. En parallèle, le club doit également gérer la fin du mercato hivernal.

Si les Phocéens souhaitent encore se renforcer, l’objectif est aussi de dégraisser l’effectif. Alors que Neal Maupay va très certainement s’engager avec Séville, Darryl Bakola semble lui aussi avoir trouvé chaussure à son pied.

Bakola bientôt joueur du RC Strasbourg ?

Selon les dernières informations du Phocéen, le jeune Marseillais devrait en effet s’engager avec le RC Strasbourg. En fin de contrat en juin 2027, Bakola n’est pas parvenu à trouver un accord avec l’OM pour prolonger son bail, ce qui a poussé les dirigeants phocéens à envisager une vente dès cet hiver.

Le RC Strasbourg, avec le soutien de BlueCo, a souhaité boucler rapidement le dossier. Le joueur marseillais a été séduit par le projet proposé, avec en perspective un avenir possible à Chelsea en cas de performances remarquées sous le maillot alsacien.

Reste désormais à savoir pour quel montant Darryl Bakola quittera prochainement l’Olympique de Marseille. Le club avait récemment réussi à se séparer de Robinio Vaz contre la somme de 22 millions d’euros.

À Strasbourg, Bakola aura l’opportunité de s’illustrer en Ligue 1 au sein d’un club ambitieux. De son côté, l’OM pourrait être amené à recruter un nouvel élément offensif dans les prochaines heures si une belle opportunité venait à se présenter.

Roberto De Zerbi est en tout cas proche de se débarrasser de joueurs dont la situation contractuelle devenait difficile à gérer. Un mal pour un bien pour un club qui a plus que jamais besoin de stabilité.