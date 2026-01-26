OM : Zéro supporter contre Paris, Marseille dépose un recours

Samedi prochain, l'OM jouera sans ses supporters au stade Jean-Bouin contre le Paris FC. Et du côté de Marseille, cette interdiction de déplacement passe très mal.

Il y a quelques jours, ce sont les supporters du Paris Saint-Germain qui réclamaient aux autorités de réfléchir à une normalisation des déplacements des fans entre la capitale et Marseille dans la perspective du PSG-OM programmé en février. Mais dès ce week-end, Roberto De Zerbi et son équipe seront à Paris, puisque dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1 , l'Olympique de Marseille affrontera le Paris FC à quelques mètres du Parc des Princes.

Un match qui a donné lieu à un arrêté de la Préfecture de police de Paris, laquelle a interdit la présence des supporters marseillais samedi à Jean-Bouin. De quoi faire bondir Pablo Longoria et Medhi Benatia, lesquels n'ont pas oublié que lors du match aller, des supporters du Paris FC avaient fait le déplacement au Vélodrome.

Le Paris FC avait eu des supporters au Vélodrome

Le club regrette vivement cette décision, qui prive une nouvelle fois ses supporters de la possibilité de suivre leur équipe lors d’un déplacement officiel. L’Olympique de Marseille rappelle son attachement constant à ce que ses supporters puissent suivre le club partout, en France comme à l’étranger, dans un cadre organisé et sécurisé. À ce titre, l’OM tient à souligner qu’à l’occasion du match aller disputé à l’Orange Vélodrome en août dernier, les supporters du Paris FC avaient été autorisés à effectuer le déplacement et à assister à la rencontre, sans qu’aucun incident ou débordement ne soit constaté. Le club s’interroge dès lors sur l’absence de mise en œuvre du principe de réciprocité à l'occasion du match de ce samedi.

Le football ne peut pas se concevoir sans supporters, et leur présence au stade constitue une partie de l'âme de ce sport. La restriction répétée de leur déplacement interroge, dès lors qu’elle peut fragiliser l’esprit des valeurs que le football est censé porter : passion, ferveur, équité et communion autour du jeu. Convaincu que des solutions encadrées et proportionnées peuvent être trouvées, l’Olympique de Marseille a déposé un recours afin que cette décision puisse être réexaminée et que ses supporters soient autorisés à effectuer ce déplacement. Le club entend user de l’ensemble des voies de recours à sa disposition pour défendre ce principe fondamental et continuer à porter la voix de ses supporters.

L’OM en appelle à la responsabilité de l’ensemble des acteurs concernés et demeure disponible pour travailler, comme il l’a toujours fait, en étroite collaboration avec les autorités compétentes afin de garantir la sécurité de tous », indique le club phocéen dans un communiqué.