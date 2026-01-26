De Zerbi à Tottenham, l'OM est menacé

L’OM alterne le bon et le moins bon depuis le début de l’année 2026. Malgré tout, Roberto De Zerbi conserve des motifs d’espoir pour la suite des opérations, même si l’entraîneur italien pourrait bien vivre ses derniers mois sur la Canebière.

L’Olympique de Marseille a réalisé une belle opération en s’imposant face au RC Lens samedi soir en Ligue 1. Les Phocéens ont, par la même occasion, retrouvé un peu de confiance après leur lourd revers concédé face à Liverpool quelques jours plus tôt en Ligue des champions. À l’issue de cette rencontre, Roberto De Zerbi avait fait part de sa frustration, un sentiment qu’il a de nouveau exprimé après le succès contre les Sang et Or. Selon lui, son traitement par la presse française serait injuste en raison de ses origines italiennes.

Sous contrat avec l’ OM jusqu’en juin 2027, Roberto De Zerbi pourrait néanmoins faire le point sur son avenir dès l’été prochain. Une situation qui ne manquera pas d’attirer l’attention de plusieurs clubs, susceptibles de tenter leur chance en cas d’ouverture.

De Zerbi, retour prochain en Angleterre ?

Selon Tim Sherwood, l'ancien de Brighton serait même le candidat idéal pour prendre les rênes de Tottenham. Sur Sky Sports, le consultant a en effet indiqué : « De Zerbi correspond parfaitement à ce que recherchent les supporters des Spurs. Je pense qu'il est parfait pour le style de jeu des Spurs. Peu importe contre qui l'équipe joue, elle joue pour attaquer. Le seul problème avec De Zerbi c'est qu'il serait sans doute moins facile à vivre. Il faudra qu'ils se réunissent et voient le chemin qu'ils veulent prendre ».

Lire aussi L’OM révèle une dinguerie sur Greenwood

Tottenham vit une nouvelle saison chaotique et devrait très certainement dire adieu à une qualification pour la Ligue des champions en fin de saison. Pour autant, les Spurs ne manquent pas de moyens financiers et pourront disposer des arguments attendus par Roberto De Zerbi pour tenter de le convaincre de signer.

D’autant plus que l’entraîneur italien connaît déjà les exigences de la Premier League. L’OM devra donc se montrer vigilant face à la menace représentée par le club londonien.