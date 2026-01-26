OM : Bakola imite Maupay et fait ses valises

L’OM est sur le point de finaliser le prêt de Neal Maupay au FC Séville. Ce ne sera pas le dernier départ de l’hiver à Marseille, qui s’apprête aussi à dire au revoir à son jeune milieu de terrain Darryl Bakola.

Le mercato hivernal s’accélère à l’Olympique de Marseille. Le club phocéen a finalisé la semaine dernière les arrivées d’Ethan Nwaneri et de Quinten Timber, deux signatures qui suivent le départ à l’AS Roma de Robinio Vaz pour 25 millions d’euros. Au rayon des indésirables, Ruben Blanco et Pol Lirola ont par ailleurs fait leurs valises. Les deux joueurs ont de fortes chances d’être imités par Neal Maupay dans les heures qui viennent.

Darryl Bakola très courtisé en Italie

Courtisé par Lille et le Paris FC, l’ex-attaquant de Brighton va finalement rebondir au FC Séville. Un accord a été trouvé entre l’OM et le club andalou pour un prêt de six mois avec une option d’achat fixée à 5 millions d’euros. Ce départ ne sera sans doute pas le dernier du mois de janvier à Marseille puisque le dossier Darryl Bakola est toujours sur la table de Pablo Longoria et de Medhi Benatia. Après s’être séparés de Robinio Vaz, les dirigeants olympiens envisagent fortement le départ d’un autre jeune à fort potentiel en la personne de Darryl Bakola.

Critiqué par les supporters de l’OM après sa mauvaise entrée en jeu contre Lens samedi, le milieu de terrain de 19 ans refuse de prolonger aux conditions proposées par le club olympien alors que son contrat expire en juin 2027. Un départ est clairement dans les tuyaux selon le compte spécialisé La Minute OM. « Après le départ en prêt de Neal Maupay, qui se concrétise avec le FC Séville, c’est désormais Darryl Bakola qui attise les convoitises. Selon nos informations, un top club de Serie A s’intéresse de près à son profil » explique le compte sur X.

Il y a fort à parier que ce club italien soit l’Inter Milan puisque la presse italienne avait brièvement évoqué l’intérêt des Nerazzurri pour Darryl Bakola il y a quelques semaines. Reste maintenant à voir si le club milanais, qui entretient de bons rapports avec l’OM (Luis Henrique, Correa, Pavard) passera à l’offensive avant le 2 février pour recruter Darryl Bakola. L’Olympique de Marseille a fixé le prix de son prometteur milieu de terrain entre 15 et 20 millions d’euros.