OM : Bakola imite Maupay et fait ses valises

Quel président on a ... Bravo Mr ...
Rêver est une des choses encore gratuites dans ce pays, donc oui tu peux rêver lol 😂
Le scénario rêvé : Champion Europa League + CDF, ligue des champions l'année pro, Morton, Endrick restent, on arrive à vendre Fofana 50M suite à une superbe fin de saison, on recrute 2/3 bons joueurs pour compléter notre effectif... On peut rêver puisque tout est encore possible .. !!
Dis moi où tu parles de 18 mois dans ton post plus haut stp. Et je maintiens que je répondais bel et bien à ton post de 13h04. Mais peu importe, je ne vais pas batailler 15 ans pour ça.
L'OM à gagner assez facilement parce que l'opposition était pas très forte, entre les contres favorables, et la passivité des défenseurs lensois sur l'ensemble du match, il aurait put (dut) en mettre plus Quand t'as pas la tête au match, là fraîcheur n'a rien à voir Regarde d'autres replay du rc lens et tu verras la différence, je leur souhaite de pas reproduite ce genre de match trop souvent parce qu'on risque bien de leur passer devant d'ici là fin de saison sinon
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|45
|19
|14
|3
|2
|41
|15
|26
|43
|19
|14
|1
|4
|33
|16
|17
|38
|19
|12
|2
|5
|44
|20
|24
|36
|19
|11
|3
|5
|32
|20
|12
|32
|19
|10
|2
|7
|34
|29
|5
|31
|19
|8
|7
|4
|30
|27
|3
|30
|19
|9
|3
|7
|32
|23
|9
|29
|19
|8
|5
|6
|31
|23
|8
|25
|19
|6
|7
|6
|25
|30
|-5
|24
|19
|7
|3
|9
|28
|33
|-5
|23
|19
|6
|5
|8
|20
|25
|-5
|22
|19
|6
|4
|9
|24
|31
|-7
|21
|19
|6
|3
|10
|25
|36
|-11
|20
|19
|5
|5
|9
|24
|32
|-8
|20
|19
|4
|8
|7
|16
|24
|-8
|14
|19
|3
|5
|11
|18
|34
|-16
|12
|19
|3
|3
|13
|14
|29
|-15
|12
|19
|3
|3
|13
|21
|45
|-24
Loading
🚨Après le départ en prêt de Neal Maupay, qui se concrétise avec le FC Séville 🇪🇸, c’est désormais Darryl Bakola qui attise les convoitises. Selon nos informations, un top club de Serie A s’intéresse de près à son profil. 👀 🔵⚪️ #TeamOM #MercatOM