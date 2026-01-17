Bakola à l'Inter cet hiver, coup de chaud à l'OM

En fin de contrat avec l’OM en juin 2027, Darryl Bakola est très courtisé. Les plus gros clubs européens sont à l’affût et c’est notamment le cas de l’Inter Milan, qui pourrait dégainer dès le mois de janvier.

L’Olympique de Marseille a tranché dans le vif dans le dossier Robinio Vaz. Constatant que son joueur sous contrat jusqu’en 2028 ne voulait pas prolonger, les dirigeants phocéens l’ont vendu à l’AS Roma pour 25 millions d’euros. Un départ décevant et frustrant sur le plan sportif mais très rémunérateur financièrement puisque l’ancien Sochalien avait été recruté pour moins d’un demi-million d’euros. L’OM pourrait opérer de la même façon avec Darryl Bakola. L’urgence est encore plus présente avec le milieu de terrain de 18 ans, dont le contrat expire dans un an et demi, soit jusqu’en juin 2027.

Comme pour Vaz, les négociations semblent à l’arrêt et un départ ne serait pas étonnant… peut-être même dès cet hiver. Le site Inter Live confirme que le club nerazzurri est très intéressé par la perspective de vite récupérer Darryl Bakola. Le finaliste de la dernière Ligue des Champions a beaucoup apprécié la prestation livrée par le Marseillais contre Newcastle en Ligue des Champions, un match pour lequel Bakola avait été titularisé à la surprise générale par Roberto De Zerbi.

L'Inter et l'OM vont discuter de Bakola

L’Inter semble donc prêt à s’asseoir à la table des négociations avec l’OM pour voir si un accord est possible. Les dirigeants des deux clubs s’entendent bien comme l’ont prouvé l’été dernier la finalisation des dossiers Pavard et Luis Henrique. Reste maintenant à voir si l’Inter aura les moyens de ses ambitions dans ce dossier. Pour rappel, l’OM réclame entre 15 et 20 millions d’euros au minimum et plusieurs gros clubs européens sont également sur les traces de Darryl Bakola. C’est le cas du Bayer Leverkusen et du Borussia Dortmund en Allemagne mais aussi de Chelsea, Aston Villa et Arsenal en Premier League.