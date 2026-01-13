OM : Six clubs veulent Bakola, les noms dévoilés

Après Robinio Vaz, un autre jeune talent est sur le départ à l'OM en la personne de Darryl Bakola. Le milieu offensif de 18 ans ne manque pas de prétendants en Europe. 6 beaux clubs ont été révélés.

L'année 2026 rime déjà avec gâchis à l' Olympique de Marseille . Pas toujours réputé pour la qualité de son centre de formation, le club phocéen a réussi à faire émerger de belles pépites ces derniers mois. Deux gros talents sont sortis du lot en réserve. Ils s'appellent Robinio Vaz et Darryl Bakola. Cependant, l'un comme l'autre refusent de prolonger leur contrat à l'OM. Vaz a déjà pris la direction de l'AS Roma pour un transfert cet hiver. Son coéquipier devrait rapidement l'imiter dans les prochains jours.

3 championnats s'offrent à Bakola

Le milieu de terrain de 18 ans est en froid avec sa direction . Cette dernière prévoit déjà de le vendre en janvier puisque Bakola ne possède plus qu'un an et demi de contrat à Marseille. Les Olympiens réclament au moins 15 millions d'euros pour accepter la vente de leur jeune joueur. Une somme largement atteignable si l'on en croît le journaliste Ekrem Konur. Sur le réseau social X, il a révélé la liste séduisante des 6 clubs candidats pour récupérer Darryl Bakola.

Il y a 4 clubs anglais. Aston Villa fait figure de favori à ce stade selon Konur. Le jeune milieu marseillais est aussi visé par Arsenal, Chelsea et Newcastle en Premier League. En Italie, l'Inter Milan est le principal prétendant dans le dossier Bakola. Enfin, un spécialiste pour acheter les promesses de la Ligue 1 se manifeste en Allemagne : le Bayer Leverkusen. Une belle diversité de pistes pour contenter Darryl Bakola et son entourage. L'OM n'est pas mécontent non plus. L'objectif initial de récupérer 15 millions d'euros pour ce transfert peut être largement dépassé.