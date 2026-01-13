ICONSPORT_279966_0434
Darryl Bakola

OM : Six clubs veulent Bakola, les noms dévoilés

OM13 janv. , 22:00
parMehdi Lunay
Après Robinio Vaz, un autre jeune talent est sur le départ à l'OM en la personne de Darryl Bakola. Le milieu offensif de 18 ans ne manque pas de prétendants en Europe. 6 beaux clubs ont été révélés.
L'année 2026 rime déjà avec gâchis à l'Olympique de Marseille. Pas toujours réputé pour la qualité de son centre de formation, le club phocéen a réussi à faire émerger de belles pépites ces derniers mois. Deux gros talents sont sortis du lot en réserve. Ils s'appellent Robinio Vaz et Darryl Bakola. Cependant, l'un comme l'autre refusent de prolonger leur contrat à l'OM. Vaz a déjà pris la direction de l'AS Roma pour un transfert cet hiver. Son coéquipier devrait rapidement l'imiter dans les prochains jours.

3 championnats s'offrent à Bakola

Le milieu de terrain de 18 ans est en froid avec sa direction. Cette dernière prévoit déjà de le vendre en janvier puisque Bakola ne possède plus qu'un an et demi de contrat à Marseille. Les Olympiens réclament au moins 15 millions d'euros pour accepter la vente de leur jeune joueur. Une somme largement atteignable si l'on en croît le journaliste Ekrem Konur. Sur le réseau social X, il a révélé la liste séduisante des 6 clubs candidats pour récupérer Darryl Bakola.
Il y a 4 clubs anglais. Aston Villa fait figure de favori à ce stade selon Konur. Le jeune milieu marseillais est aussi visé par Arsenal, Chelsea et Newcastle en Premier League. En Italie, l'Inter Milan est le principal prétendant dans le dossier Bakola. Enfin, un spécialiste pour acheter les promesses de la Ligue 1 se manifeste en Allemagne : le Bayer Leverkusen. Une belle diversité de pistes pour contenter Darryl Bakola et son entourage. L'OM n'est pas mécontent non plus. L'objectif initial de récupérer 15 millions d'euros pour ce transfert peut être largement dépassé.
D. Bakola

D. Bakola

FranceFrance Âge 18 Milieu

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

UEFA Youth League

2025/2026
Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs7
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

CdF : L'OM en plante neuf à Bayeux

Il marque aussi face a paris hein !

CdF : L'OM en plante neuf à Bayeux

C’est Bayeux en face pas le Bayern ou le barca hein🤣

L’OL se voit déjà au Stade de France

Avant de parler du stade de France on va faire les huitièmes , les quarts et les demies C'est pas fait car pas encore joués

OM : Anis Hadj Moussa dit oui à l'offre de Marseille !

Ça serait un très bon coup et en plus il connaît très bien paixao qui on déjà joué ensemble à feyennord

CdF : Du lourd pour Monaco et l'OM, l'OL épargné

une surprise cette année en CDF ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

