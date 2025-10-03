OM : Aubameyang plus fort que Drogba, il ose le dire

ICONSPORT_267501_0502
Une nouvelle fois décisif lors de la belle victoire de l’OM contre l’Ajax Amsterdam en Ligue des Champions cette semaine (4-0), Pierre-Emerick Aubameyang réussit parfaitement son retour à Marseille.
L’été dernier, suite à une pige d’un an en Arabie Saoudite dans le club d’Al-Qadsiah, Pierre-Emerick Aubameyang a émis le souhait de revenir à Marseille, là où il avait brillé lors de la saison 2023-2024. Débarqué sur la pointe des pieds avec un statut de joueur de complément sachant que Roberto De Zerbi comptait plus sur des joueurs comme Amine Gouiri, Mason Greenwood ou Igor Paixão, le joueur de 36 ans n’a finalement pas mis beaucoup de temps à retrouver sa place de titulaire sous le maillot de l’OM.

Aubameyang « fait ce que Didier Drogba n'a pas fait »

Auteur de quatre buts et de trois passes décisives en sept matchs depuis le début de la saison, le Gabonais sort d’une semaine pleine. En effet, pour le retour de la Ligue des Champions au Stade Vélodrome contre l’Ajax mardi dernier (4-0), Aubameyang a régalé tout le public marseillais en marquant une fois et en délivrant deux caviars à ses coéquipiers offensifs. De quoi devenir une vraie légende à Marseille, où Rémi Dumont n’hésite pas à dire qu’Aubameyang réussit ce que Didier Drogba n’a pas fait en revenant à l’OM avec une certaine réussite.
« Aubameyang, ce n’est pas forcément le joueur que Marseille attendait en ce début de saison. Car il revenait d’un passage en Arabie Saoudite, il était déjà passé par Marseille, il arrivait avec le statut de joueur de complément vu son âge. Mais avec son expérience, il joue le rôle de grand frère, c’est un meneur, c’est le fer de lance de l’attaque phocéenne. C’est lui qui marque des buts, c’est lui que tout le monde applaudit quand il joue. Revenir à l'OM après un premier passage réussi, c'était assez courageux de sa part. Car il avait laissé une très belle image de lui lors de son premier passage à l’OM, c’était le meilleur buteur du club sur sa saison. Donc revenir comme ça à Marseille, avec la pression que ça donne après un premier passage réussi, c’est fort de la part d’Aubameyang. En quelque sorte, il fait ce que Didier Drogba n'a pas fait. Et il le fait de très belle manière, car pour l’instant, ça marche. Il a des statistiques impressionnantes, mais ce n’est pas si étonnant que cela quand on connaît ses qualités au final », a lancé le journaliste de RMC, qui sait que l’OM aura besoin d’un grand Aubameyang pour remplir tous ses objectifs cette saison, que ce soit en L1 ou en coupes.
1
