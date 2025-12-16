OM : Angel Gomes viré par De Zerbi

L'été dernier, l'OM avait fait fort sur le marché des transferts. Parmi les joueurs qui ont signé chez les Phocéens : Angel Gomes. Mais, ce dernier n'a pas convaincu et va partir.

L’ OM a considérablement renforcé son effectif lors du mercato estival. Medhi Benatia bénéficie d’un réseau très étendu dans le monde du football. Parmi les recrues phocéennes figure Angel Gomes. Le milieu de terrain anglais est arrivé à Marseille avec de grandes attentes. Mais s’imposer dans un club comme l’OM n’est jamais chose facile, et Angel Gomes pourrait bien quitter le navire plus tôt que prévu. Malgré un contrat qui court sur la Canebière jusqu’en juin 2028, son départ dès le mercato d'hiver est dans les tuyaux.

L'OM prêt à tourner la page Gomes ?

Selon les informations du compte X Valentin GdS, qui collabore notamment avec Football Club de Marseille, l'OM a en effet pris la décision de se séparer d'Angel Gomes et ce, dès ce mercato hivernal. La direction phocéenne active fortement son réseau en Angleterre et en Italie pour trouver rapidement un nouveau club à l'ancien du LOSC. Dans l'opération, l'Olympique de Marseille veut récupérer entre 10 et 15 millions d'euros. Ce serait une belle opération financière, sachant que le natif de Londres est arrivé libre en provenance de Lille.