Angel Gomes - Olympique de Marseille

OM : Angel Gomes viré par De Zerbi

OM16 déc. , 8:20
parHadrien Rivayrand
L'été dernier, l'OM avait fait fort sur le marché des transferts. Parmi les joueurs qui ont signé chez les Phocéens : Angel Gomes. Mais, ce dernier n'a pas convaincu et va partir.
L’OM a considérablement renforcé son effectif lors du mercato estival. Medhi Benatia bénéficie d’un réseau très étendu dans le monde du football. Parmi les recrues phocéennes figure Angel Gomes. Le milieu de terrain anglais est arrivé à Marseille avec de grandes attentes. Mais s’imposer dans un club comme l’OM n’est jamais chose facile, et Angel Gomes pourrait bien quitter le navire plus tôt que prévu. Malgré un contrat qui court sur la Canebière jusqu’en juin 2028, son départ dès le mercato d'hiver est dans les tuyaux.

L'OM prêt à tourner la page Gomes ? 

Selon les informations du compte X Valentin GdS, qui collabore notamment avec Football Club de Marseille, l'OM a en effet pris la décision de se séparer d'Angel Gomes et ce, dès ce mercato hivernal. La direction phocéenne active fortement son réseau en Angleterre et en Italie pour trouver rapidement un nouveau club à l'ancien du LOSC. Dans l'opération, l'Olympique de Marseille veut récupérer entre 10 et 15 millions d'euros. Ce serait une belle opération financière, sachant que le natif de Londres est arrivé libre en provenance de Lille.

L’Olympique de Marseille devrait rapidement trouver un remplaçant à l’Anglais de 25 ans. Ce dernier peine à s’imposer dans le système de jeu de Roberto De Zerbi, évoluant parfois en numéro 10, un poste qui ne met pas pleinement en valeur ses qualités. Marseille doit agir vite, car les échéances importantes vont s’enchaîner en 2026, en Ligue 1 comme en Ligue des champions. Si Gomes venait à partir, l’OM devra viser juste sur le marché des transferts. Les supporters et observateurs du club marseillais ont d’ores et déjà un favori pour renforcer l’effectif : Himad Abdelli, qui brille actuellement sous les couleurs du SCO d’Angers.
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

