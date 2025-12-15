OM-Monaco : But refusé, Marseille applaudit Letexier

Monaco pensait avoir ouvert le score contre l’OM. Mais le but inscrit par Lamine Camara a finalement été annulé pour un hors-jeu discutable de Folarin Balogun… qui ne faisait pas réellement action de jeu.

Début de semaine difficile pour les supporters de l’AS Monaco. Leur équipe s’est inclinée dimanche au Vélodrome (1-0) sur un but de Mason Greenwood, mais elle méritait certainement mieux. Les hommes de Sébastien Pocognoli ont réussi à se créer de nombreuses occasions, tombant sur un Geronimo Rulli des grands soirs. Au-delà du gardien argentin, l’ASM n’a pas été en réussite avec l’arbitrage . Folarin Balogun a marqué un but logiquement refusé pour un léger hors-jeu. Mais avant cela, Lamine Camara avait lui aussi réussi à tromper le champion du monde 2022.

Plus surprenant, François Letexier a refusé le but pour un hors-jeu de Balogun… qui ne semblait pourtant pas faire action de jeu. Un scandale qui a provoqué la colère des Monégasques sur les réseaux sociaux. Néanmoins, la décision de François Letexier a été expliquée par de nombreux internautes qui estiment que l’Américain, même s’il n’est pas concerné par le ballon sur cette action, empêche Nayef Aguerd d’intervenir au début de l’action. Une explication qui va convaincre les supporters de l’OM mais qui risque de faire tiquer ceux de l’AS Monaco.

But refusé, la polémique continue de grandir

« Pour savoir s'il y a hors-jeu, la vraie question à se poser, c’est : est-ce que si Balogun ne freine pas Aguerd, il peut y avoir une prise à 2, sur Minamino ? Car si c’est oui, cela conditionne l’intervention de Vermeeren… Chacun son avis, mais le débat est très intéressant », lance par exemple Yacine Youssfi de FC Marseille. Le journaliste Adam Manseur est du même avis. « Le bloc de Balogun qui empêche Aguerd de sortir sur Minamino. Excellent arbitrage et bien vu la VAR (par contre y’avait peno sur la main de Salisu) » estime-t-il. Un autre internaute est du même avis et il détaille sa vision des choses.