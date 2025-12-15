ICONSPORT_279966_0257

OM-Monaco : But refusé, Marseille applaudit Letexier

Ligue 115 déc. , 15:00
parCorentin Facy
12
Monaco pensait avoir ouvert le score contre l’OM. Mais le but inscrit par Lamine Camara a finalement été annulé pour un hors-jeu discutable de Folarin Balogun… qui ne faisait pas réellement action de jeu.
Début de semaine difficile pour les supporters de l’AS Monaco. Leur équipe s’est inclinée dimanche au Vélodrome (1-0) sur un but de Mason Greenwood, mais elle méritait certainement mieux. Les hommes de Sébastien Pocognoli ont réussi à se créer de nombreuses occasions, tombant sur un Geronimo Rulli des grands soirs. Au-delà du gardien argentin, l’ASM n’a pas été en réussite avec l’arbitrage. Folarin Balogun a marqué un but logiquement refusé pour un léger hors-jeu. Mais avant cela, Lamine Camara avait lui aussi réussi à tromper le champion du monde 2022.
Plus surprenant, François Letexier a refusé le but pour un hors-jeu de Balogun… qui ne semblait pourtant pas faire action de jeu. Un scandale qui a provoqué la colère des Monégasques sur les réseaux sociaux. Néanmoins, la décision de François Letexier a été expliquée par de nombreux internautes qui estiment que l’Américain, même s’il n’est pas concerné par le ballon sur cette action, empêche Nayef Aguerd d’intervenir au début de l’action. Une explication qui va convaincre les supporters de l’OM mais qui risque de faire tiquer ceux de l’AS Monaco.

But refusé, la polémique continue de grandir

« Pour savoir s'il y a hors-jeu, la vraie question à se poser, c’est : est-ce que si Balogun ne freine pas Aguerd, il peut y avoir une prise à 2, sur Minamino ? Car si c’est oui, cela conditionne l’intervention de Vermeeren… Chacun son avis, mais le débat est très intéressant », lance par exemple Yacine Youssfi de FC Marseille. Le journaliste Adam Manseur est du même avis. « Le bloc de Balogun qui empêche Aguerd de sortir sur Minamino. Excellent arbitrage et bien vu la VAR (par contre y’avait peno sur la main de Salisu) » estime-t-il. Un autre internaute est du même avis et il détaille sa vision des choses.

Lire aussi

OM-Monaco : Hors-jeu ou pas, à vous de trancher !OM-Monaco : Hors-jeu ou pas, à vous de trancher !
« Je pense qu'à cet instant précis, la VAR considère que Balogun fait action de jeu dans la mesure où il se met volontairement dans la trajectoire de course d'Aguerd et l'empêche de pouvoir intervenir. C'est (très) dur mais c'est pas le scandale interplanétaire décrit par tous. Ne pas faire action de jeu = se désintéresser totalement de l'action Là il influe sur un défenseur adverse et joue un duel avec lui, même si loin du ballon. Après ça doit être archi frustrant pour Monaco et autrement je comprends pas comment la VAR peut justifier ça » analyse-t-il. De quoi justifier donc la décision de François Letexier de refuser le but de l’AS Monaco ? C’est en tout cas cette interprétation qui a poussé l’arbitre de la rencontre à prendre une telle décision, influant énormément par conséquent sur le résultat de ce bouillant OM-Monaco.
12
Derniers commentaires

L'OL dément fermement pour Endrick

29 janvier ou 29 décembre😂

OM-Monaco : But refusé, Marseille applaudit Letexier

Je ne suis pas Marseillais, mais la constatation est assez flagrante qui conteste systématiquement les lqt hs de l'OM ? Les Parisiens et Lyonnais, du moins certains, et toujours les mêmes, vous devez avoir un sérieux souci🤷 il n'y a pas les mêmes remontées, lorsque l'inverse est avérée. Bref, chaque Week-end, il y a des problèmes d'arbitrage, que ce d out en France ou en Espagne, c'est impressionnant.

« Monaco s'est juste fait voler contre l'OM », Grégory Schneider accuse

Sale crevure de rico de merde c'est toi la connasse

OM-Monaco : But refusé, Marseille applaudit Letexier

pique pique les nieuxnieux

OM-Monaco : But refusé, Marseille applaudit Letexier

Mais surement, il n'y a que Gilbert Montagné et les pleureuses du PSG et de l'OL qui n'ont pas vu ca !

