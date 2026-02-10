ICONSPORT_312883_0723

OM : « Ambiance de fin de règne », La Provence achève De Zerbi

OM10 févr. , 20:00
parGuillaume Conte
6
Contrairement au lendemain du fiasco face à Bruges en Ligue des Champions, Roberto De Zerbi a tenu son poste à la reprise de l'entrainement de l'OM, même si l'ambiance est annoncée très pesante.
Après la rouste reçue par le PSG ce dimanche soir, l’ambiance était forcément morose pour la reprise de l’entraînement à Marseille. Contrairement à ce qu’il s’était passé après Bruges, Roberto De Zerbi n’a pas séché la séance, et a dirigé l’entrainement comme d’habitude. Dans la foulée de son retour de Paris, toute la délégation marseillaise avait dormi à la Commanderie. « Peu importe la courte nuit de sommeil après avoir atterri dans la nuit à Marignane, les hommes de Roberto De Zerbi étaient sur le pont ce lundi matin sur les hauteurs de La Commanderie, où ils se sont entraînés », a livré La Provence, qui revient surtout ce mardi soir sur l’ambiance pesante qui se trouve au sein du club.

De Zerbi joue sa peau sur quatre matchs

Citant des sources proches du groupe professionnel, le quotidien local assure que « l'ambiance est plutôt à une fin de règne ». A l’heure où les infos sortent rapidement du vestiaire, c’est le silence radio qui prédomine pour le moment. Roberto De Zerbi a fait savoir son abattement après la déculottée face au PSG, mais aussi sa volonté de redresser l’équipe et qu’il ne lâchait rien.
Selon RMC, l’entraineur italien est toujours aussi proche de sa direction, qui le soutient dans la tempête. En revanche, en ce qui concerne ses joueurs, c’est l’incompréhension qui prédomine, et son discours ultra motivateur ne passe clairement plus. Les prochains matchs devraient en tout cas être décisifs, avec notamment un enchainement copieux avec la réception de Strasbourg, le déplacement à Brest et surtout le début du mois de mars avec la venue de l’OL au Vélodrome et le match contre Toulouse en Coupe de France.
Si Roberto De Zerbi est toujours en poste après cette série, nul doute qu’il terminera la saison sur le banc de touche de l’OM. Pour cela, il ne faut pas que le rythme s’écoule, la quatrième place actuelle en Ligue 1 étant déjà une très mauvaise opération en vue du classement final, car elle n’offre pas un billet direct en Ligue des Champions.

Lire aussi

De Zerbi chipé à l'OM, un club fait une offre !De Zerbi chipé à l'OM, un club fait une offre !
L'OM plutôt que l'Arabie Saoudite, il crée la surpriseL'OM plutôt que l'Arabie Saoudite, il crée la surprise
6
Articles Recommandés
Vitinha PSG
PSG

PSG : Le Real Madrid abandonne pour Vitinha

ICONSPORT_312883_0365
OM

Greenwood a demandé à quitter l’OM

ICONSPORT_294268_0013
Equipe de France

EdF : Ange-Yoan Bonny, il veut la France !

ICONSPORT_283063_0279
OL

Ce défenseur à 6 ME veut remettre l'OL au sommet

Fil Info

10 févr. , 22:00
PSG : Le Real Madrid abandonne pour Vitinha
10 févr. , 21:32
Greenwood a demandé à quitter l’OM
10 févr. , 21:00
EdF : Ange-Yoan Bonny, il veut la France !
10 févr. , 20:30
Ce défenseur à 6 ME veut remettre l'OL au sommet
10 févr. , 19:30
PSG : Le Parc bientôt vendu, la promesse de Rachida Dati
10 févr. , 19:00
Rennes-PSG : Les supporters de l'OM interdits
10 févr. , 18:30
OL : La grande annonce de Daniel Riolo
10 févr. , 18:00
LFP : Quelles sanctions contre le PSG ?

Derniers commentaires

OM : « Ambiance de fin de règne », La Provence achève De Zerbi

Chala 🤣

Greenwood a demandé à quitter l’OM

N'importe quoi celui là ! Il sait rien du tout

Greenwood a demandé à quitter l’OM

Aucune information, molina il invente

Rennes-PSG : Les supporters de l'OM interdits

L OM a rien à voir dans se match !

OM : « Ambiance de fin de règne », La Provence achève De Zerbi

De toute façon RDZ ne peut pas travailler sereinement. Chaque saison Longoria joue à FM et change la moitier de l’équipe. Ca reste un super entraîneur qui prône le jeu offensif. Mieux que les 3/4 de notre ligue 1 qui jouent à 15 derrière.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

Loading