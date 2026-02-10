OM : « Ambiance de fin de règne », La Provence achève De Zerbi

Contrairement au lendemain du fiasco face à Bruges en Ligue des Champions, Roberto De Zerbi a tenu son poste à la reprise de l'entrainement de l'OM, même si l'ambiance est annoncée très pesante.

Peu importe la courte nuit de sommeil après avoir atterri dans la nuit à Marignane, les hommes de Roberto De Zerbi étaient sur le pont ce lundi matin sur les hauteurs de La Commanderie, où ils se sont entraînés. Après la rouste reçue par le PSG ce dimanche soir, l'ambiance était forcément morose pour la reprise de l'entraînement à Marseille. Contrairement à ce qu'il s'était passé après Bruges, Roberto De Zerbi n'a pas séché la séance, et a dirigé l'entrainement comme d'habitude. Dans la foulée de son retour de Paris, toute la délégation marseillaise avait dormi à la Commanderie. La Provence revient surtout ce mardi soir sur l'ambiance pesante qui se trouve au sein du club.

De Zerbi joue sa peau sur quatre matchs

Citant des sources proches du groupe professionnel, le quotidien local assure que « l'ambiance est plutôt à une fin de règne ». A l’heure où les infos sortent rapidement du vestiaire, c’est le silence radio qui prédomine pour le moment. Roberto De Zerbi a fait savoir son abattement après la déculottée face au PSG, mais aussi sa volonté de redresser l’équipe et qu’il ne lâchait rien.

Selon RMC, l’entraineur italien est toujours aussi proche de sa direction, qui le soutient dans la tempête. En revanche, en ce qui concerne ses joueurs, c’est l’incompréhension qui prédomine, et son discours ultra motivateur ne passe clairement plus. Les prochains matchs devraient en tout cas être décisifs, avec notamment un enchainement copieux avec la réception de Strasbourg, le déplacement à Brest et surtout le début du mois de mars avec la venue de l’OL au Vélodrome et le match contre Toulouse en Coupe de France.