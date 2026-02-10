PSG : Le Parc bientôt vendu, la promesse de Rachida Dati

Le PSG attend avec impatience les résultats des prochaines élections municipales à Paris. Le club de la capitale nourrit en effet l’espoir de pouvoir racheter le Parc des Princes.

Actuellement, le PSG se trouve dans une impasse avec la mairie de Paris concernant l’avenir de l’enceinte. Anne Hidalgo et ses adjoints ne souhaitent pas vendre le stade au club parisien. Face à cette situation, les champions d’Europe envisagent sérieusement la possibilité de quitter le Parc des Princes et de construire une nouvelle enceinte en dehors de Paris. Une perspective qui est mal vécue par de nombreux supporters historiques, attachés au stade actuel.

Dans quelques semaines, les élections municipales permettront peut-être au PSG de reprendre les discussions avec le futur maire de la capitale.

Rachida Dati fera un geste au PSG mais...

En cas d’élection à la mairie de Paris, Rachida Dati a elle déjà pris position concernant le Parc des Princes. La candidate a en effet indiqué dans son programme récemment publié qu’elle vendrait l’enceinte au PSG, mais sous une condition à respecter : « Je ferai rester le PSG à Paris et créerai un projet de grande cité sportive moderne pour faire rayonner mondialement le sport parisien. (...) Je négocierai la vente du Parc des Princes au PSG en contrepartie de la création d’un village sportif et culturel autour du stade, en lien avec les associations sportives du secteur, afin que le club reste à Paris et que cela bénéficie aux Parisiens. »

Voilà qui pourrait profiter au Paris Saint-Germain, qui verrait là l’opportunité de racheter le Parc des Princes et de l’agrandir. Pour rappel, les prochaines élections municipales se tiendront les 15 et 22 mars 2026. Cela reste toutefois des promesses de personnalités politiques briguant la mairie de la capitale, et tous les candidats tiennent pour le moment un discours similaire à ce sujet.

En attendant, le Paris Saint-Germain aura d’autres préoccupations, avec notamment le retour de la Ligue des champions et une double confrontation attendue avec l'AS Monaco pour passer en huitièmes de finale.