ICONSPORT_283585_0001
Parc des Princes

PSG : Le Parc bientôt vendu, la promesse de Rachida Dati

PSG10 févr. , 19:30
parHadrien Rivayrand
0
Le PSG attend avec impatience les résultats des prochaines élections municipales à Paris. Le club de la capitale nourrit en effet l’espoir de pouvoir racheter le Parc des Princes.
Actuellement, le PSG se trouve dans une impasse avec la mairie de Paris concernant l’avenir de l’enceinte. Anne Hidalgo et ses adjoints ne souhaitent pas vendre le stade au club parisien. Face à cette situation, les champions d’Europe envisagent sérieusement la possibilité de quitter le Parc des Princes et de construire une nouvelle enceinte en dehors de Paris. Une perspective qui est mal vécue par de nombreux supporters historiques, attachés au stade actuel.
Dans quelques semaines, les élections municipales permettront peut-être au PSG de reprendre les discussions avec le futur maire de la capitale.

Rachida Dati fera un geste au PSG mais...

En cas d’élection à la mairie de Paris, Rachida Dati a elle déjà pris position concernant le Parc des Princes. La candidate a en effet indiqué dans son programme récemment publié qu’elle vendrait l’enceinte au PSG, mais sous une condition à respecter : « Je ferai rester le PSG à Paris et créerai un projet de grande cité sportive moderne pour faire rayonner mondialement le sport parisien. (...) Je négocierai la vente du Parc des Princes au PSG en contrepartie de la création d’un village sportif et culturel autour du stade, en lien avec les associations sportives du secteur, afin que le club reste à Paris et que cela bénéficie aux Parisiens. »

Lire aussi

Kroupi au PSG, Bournemouth a tout prévuKroupi au PSG, Bournemouth a tout prévu
Voilà qui pourrait profiter au Paris Saint-Germain, qui verrait là l’opportunité de racheter le Parc des Princes et de l’agrandir. Pour rappel, les prochaines élections municipales se tiendront les 15 et 22 mars 2026. Cela reste toutefois des promesses de personnalités politiques briguant la mairie de la capitale, et tous les candidats tiennent pour le moment un discours similaire à ce sujet.
En attendant, le Paris Saint-Germain aura d’autres préoccupations, avec notamment le retour de la Ligue des champions et une double confrontation attendue avec l'AS Monaco pour passer en huitièmes de finale.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_272230_0315
Rennes

Rennes-PSG : Les supporters de l'OM interdits

Fonseca OL
OL

OL : La grande annonce de Daniel Riolo

ICONSPORT_312883_0122
PSG

LFP : Quelles sanctions contre le PSG ?

Fil Info

10 févr. , 19:00
Rennes-PSG : Les supporters de l'OM interdits
10 févr. , 18:30
OL : La grande annonce de Daniel Riolo
10 févr. , 18:00
LFP : Quelles sanctions contre le PSG ?
10 févr. , 17:40
OM : Longoria a lâché l'affaire
10 févr. , 17:20
Rennes et Liverpool, ça va chauffer pour Jacquet
10 févr. , 17:00
Dans le dur, Julian Alvarez appelle le PSG à l’aide
10 févr. , 16:30
Il dit pourquoi le mercato de l'OL est génial
10 févr. , 16:00
OM : De Zerbi viré, décision imminente

Derniers commentaires

Rennes-PSG : Les supporters de l'OM interdits

Qu’ils sont con🤦🏻

OM : De Zerbi accepte de démissionner

Oui , mais , l'OM n'est quand même pas "n'importe qui" non ??? Perdre, oui , mais perdre sans honneur .... NON !!!

OM : De Zerbi accepte de démissionner

C'est tout le systeme Longoria qu on denonce depuis 2 ans. Instabilite chronique pour aucun resultat et on fait meme marche arriere. Trop facile de parler de Balerdi et De Zerbi, Longoria et Benatia ne sont pas les hommes qu'il faut et TOUT LE MONDE s'en est apercu la saison passee avec leurs crises de nerfs et en debut de saison avec le "Drame" Rabiot et tous les mensonges pour justifier une absurdite ... se passer d'un leader de sa qualite pour 10 millions. Je l'ai denonce le premier jour RDZ, il est surcote de fou et on dirait qu'il decouvre la ligue 1 encore aujourd'hui. Tactiquement il n'a jamais de solutions a proposer et aucun joueur n'a veritablement progressé. Comment aussi en vouloir a des joueurs qui font des erreurs quand rien n'est fait pour les installer/mettre en confiance ? A chaque mercato, on change tout. A chaque match le coach joue aux chaises musicales. Ils viennent pas de debarquer, mais on remarque que ca continue de tatonnner. Aucune assurance, rien sur quoi s'appuyer a part le talent de Greenwood en mode alternatif

OM : De Zerbi viré, décision imminente

Mais il n'y a que ça des discussions, des psycho-drames. Vous perdez contre le champion d'Europe, certes 5-0, et c'est le drame, les joueurs et le staff doivent dormir au centre d'entrainement, au lieu de se ressourcer chez eux et de digérer cette défaite. Vous avez un bon effectif, mais vous changez les compos sans arrêts. Trop de changements de joueurs, d'entraineur... Le problème vient de Longoria, incapable d'apporter de la stabilité, de construire. Tout est sans arrêt remis en question même la belle victoire contre Lens que vous n'avez pas apprécié à sa juste valeur. Je ne pense pas que le problème vienne de l'extérieur. En revanche, je pense que vous avez la solution, en interne, pour bien terminer la saison.

Vente à 30 ME en vue, ce n’est pas Morton ni Sulc

grosse offre ... quand on voit les transferts de rennes , là bas ILS SAVENT FAIRE . non,?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

Loading