ICONSPORT_312883_0122

LFP : Quelles sanctions contre le PSG ?

PSG10 févr. , 18:00
parGuillaume Conte
3
Le tifo anti-marseillais du Classique de dimanche dernier fait du bruit, et oblige la commission de discipline de la LFP à convoquer le PSG pour s'expliquer, avant d'inévitables sanctions.
Un tifo qui ne passe pas. Avant le match entre le PSG et l’OM, les supporters parisiens ont bien été briefés sur le fait qu’il fallait se comporter correctement et éviter les chants, banderoles et propos pouvant provoquer l’interruption de la rencontre. Le CUP a tenté de contourner ces mesures préventives en affichant un tifo où on pouvait lire « Les Marseillais c’est des livreurs » en faisant référence à l’entreprise spécialisée en la matière « DPD », ce qui ne laisse guère de place au doute sur le fond de la pensée de cet affichage.

La Ligue va convoquer le PSG

Une animation en tribune qui a fait du bruit, et va provoquer une réaction de la part de la Ligue, a fait savoir l’AFP ce mardi. En effet, ce mercredi, la commission de discipline se réunit et selon l’agence de presse, cela va déboucher sur la convocation des dirigeants du PSG pour le mercredi suivant, soit le 18 février. Des sanctions peuvent ensuite être prises dans la foulée de cette réunion, même si le PSG va forcément travailler son argumentaire pour essayer de les éviter.
Ce tifo a pris une tournure politique puisque les candidats à la Mairie de Paris ou la ministre déléguée à la lutte contre les discriminations Aurore Bergé ont pris la parole pour le dénoncer. Une enquête judiciaire a même été ouverte à la demande d’une députée écologiste qui en a fait le signalement au procureur de la République de Paris. Danielle Simonnet va même plus loin et a déposé une proposition de loi pour que les clubs soient tenus comme responsables des tifos de leur supporters, puisqu’ils sont en mesure de vérifier ce qui rentre dans le stade par le biais de leur service de sécurité.
Le risque principal pour le PSG est de voir la tribune concernée être fermée, soit de manière ferme pour un match ou deux, soit avec sursis. Cela avait été le cas lors des chants à l’encontre d’Adrien Rabiot et de sa mère en 2025, ou sur le chant anti-OM de 2023.

Lire aussi

PSG : Dro humilie le Barça avec une phrase assassinePSG : Dro humilie le Barça avec une phrase assassine
PSG-OM : DPD scandalisé par la banderole des supportersPSG-OM : DPD scandalisé par la banderole des supporters
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_283585_0001
PSG

PSG : Le Parc bientôt vendu, la promesse de Rachida Dati

ICONSPORT_272230_0315
Rennes

Rennes-PSG : Les supporters de l'OM interdits

Fonseca OL
OL

OL : La grande annonce de Daniel Riolo

Fil Info

10 févr. , 19:30
PSG : Le Parc bientôt vendu, la promesse de Rachida Dati
10 févr. , 19:00
Rennes-PSG : Les supporters de l'OM interdits
10 févr. , 18:30
OL : La grande annonce de Daniel Riolo
10 févr. , 17:40
OM : Longoria a lâché l'affaire
10 févr. , 17:20
Rennes et Liverpool, ça va chauffer pour Jacquet
10 févr. , 17:00
Dans le dur, Julian Alvarez appelle le PSG à l’aide
10 févr. , 16:30
Il dit pourquoi le mercato de l'OL est génial
10 févr. , 16:00
OM : De Zerbi viré, décision imminente

Derniers commentaires

Rennes-PSG : Les supporters de l'OM interdits

Qu’ils sont con🤦🏻

OM : De Zerbi accepte de démissionner

Oui , mais , l'OM n'est quand même pas "n'importe qui" non ??? Perdre, oui , mais perdre sans honneur .... NON !!!

OM : De Zerbi accepte de démissionner

C'est tout le systeme Longoria qu on denonce depuis 2 ans. Instabilite chronique pour aucun resultat et on fait meme marche arriere. Trop facile de parler de Balerdi et De Zerbi, Longoria et Benatia ne sont pas les hommes qu'il faut et TOUT LE MONDE s'en est apercu la saison passee avec leurs crises de nerfs et en debut de saison avec le "Drame" Rabiot et tous les mensonges pour justifier une absurdite ... se passer d'un leader de sa qualite pour 10 millions. Je l'ai denonce le premier jour RDZ, il est surcote de fou et on dirait qu'il decouvre la ligue 1 encore aujourd'hui. Tactiquement il n'a jamais de solutions a proposer et aucun joueur n'a veritablement progressé. Comment aussi en vouloir a des joueurs qui font des erreurs quand rien n'est fait pour les installer/mettre en confiance ? A chaque mercato, on change tout. A chaque match le coach joue aux chaises musicales. Ils viennent pas de debarquer, mais on remarque que ca continue de tatonnner. Aucune assurance, rien sur quoi s'appuyer a part le talent de Greenwood en mode alternatif

OM : De Zerbi viré, décision imminente

Mais il n'y a que ça des discussions, des psycho-drames. Vous perdez contre le champion d'Europe, certes 5-0, et c'est le drame, les joueurs et le staff doivent dormir au centre d'entrainement, au lieu de se ressourcer chez eux et de digérer cette défaite. Vous avez un bon effectif, mais vous changez les compos sans arrêts. Trop de changements de joueurs, d'entraineur... Le problème vient de Longoria, incapable d'apporter de la stabilité, de construire. Tout est sans arrêt remis en question même la belle victoire contre Lens que vous n'avez pas apprécié à sa juste valeur. Je ne pense pas que le problème vienne de l'extérieur. En revanche, je pense que vous avez la solution, en interne, pour bien terminer la saison.

Vente à 30 ME en vue, ce n’est pas Morton ni Sulc

grosse offre ... quand on voit les transferts de rennes , là bas ILS SAVENT FAIRE . non,?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

Loading