LFP : Quelles sanctions contre le PSG ?

Le tifo anti-marseillais du Classique de dimanche dernier fait du bruit, et oblige la commission de discipline de la LFP à convoquer le PSG pour s'expliquer, avant d'inévitables sanctions.

Les Marseillais c’est des livreurs » en faisant référence à l’entreprise spécialisée en la matière « DPD », ce qui ne laisse guère de place au doute sur le fond de la pensée de cet affichage. Un tifo qui ne passe pas. Avant le match entre le PSG et l’OM, les supporters parisiens ont bien été briefés sur le fait qu’il fallait se comporter correctement et éviter les chants, banderoles et propos pouvant provoquer l’interruption de la rencontre. Le CUP a tenté de contourner ces mesures préventives en affichant un tifo où on pouvait lire «» en faisant référence à l’entreprise spécialisée en la matière « DPD », ce qui ne laisse guère de place au doute sur le fond de la pensée de cet affichage.

La Ligue va convoquer le PSG

Une animation en tribune qui a fait du bruit, et va provoquer une réaction de la part de la Ligue, a fait savoir l’AFP ce mardi. En effet, ce mercredi, la commission de discipline se réunit et selon l’agence de presse, cela va déboucher sur la convocation des dirigeants du PSG pour le mercredi suivant, soit le 18 février. Des sanctions peuvent ensuite être prises dans la foulée de cette réunion, même si le PSG va forcément travailler son argumentaire pour essayer de les éviter.

Ce tifo a pris une tournure politique puisque les candidats à la Mairie de Paris ou la ministre déléguée à la lutte contre les discriminations Aurore Bergé ont pris la parole pour le dénoncer. Une enquête judiciaire a même été ouverte à la demande d’une députée écologiste qui en a fait le signalement au procureur de la République de Paris. Danielle Simonnet va même plus loin et a déposé une proposition de loi pour que les clubs soient tenus comme responsables des tifos de leur supporters, puisqu’ils sont en mesure de vérifier ce qui rentre dans le stade par le biais de leur service de sécurité.

Le risque principal pour le PSG est de voir la tribune concernée être fermée, soit de manière ferme pour un match ou deux, soit avec sursis. Cela avait été le cas lors des chants à l’encontre d’Adrien Rabiot et de sa mère en 2025, ou sur le chant anti-OM de 2023.