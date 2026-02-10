ICONSPORT_272230_0315
Roazhon Park

Rennes-PSG : Les supporters de l'OM interdits

Rennes10 févr. , 19:00
parQuentin Mallet
2
En marge de la réception du Paris Saint-Germain par le Stade Rennais ce vendredi 13 février, la préfecture d'Ille-et-Vilaine a pris toute une série de mesures pour encadrer la rencontre. Dont une qui surprend particulièrement.
C'est en pleine crise de résultats que le Stade Rennais s'apprête à recevoir le Paris Saint-Germain, actuel leader du championnat de France. Ce vendredi 13 février, les Rouge et Noir ont l'occasion de mettre un terme à leur série de 4 défaites consécutives. Au regard du contexte actuel et de la dynamique des deux équipes, la rencontre s'annonce particulièrement délicate pour les Bretons.
Sans Habib Beye et son staff, remerciés ce lundi, l'équipe première traverse une préparation chamboulée, ce qui dénote totalement avec la très grande forme parisienne du moment. Pour encadrer ce match, la préfecture d'Ille-et-Vilaine a pris une série de mesures relatives à la prévention des « troubles à l'ordre public déjà observés ». Des mesures qui frappent les supporters parisiens… mais aussi marseillais.

Un fight PSG-OM à Rennes ?

La préfecture a en effet instauré des mesures à l'encontre des supporters de l'OM, « en raison du fort contentieux existant entre les deux clubs ». Pour eux, il est interdit entre 15h et 19h de se prévaloir en qualité de supporter marseillais, en affichant tous signes distinctifs du club phocéen (écharpe, insigne, vêtement, drapeau,...), aux abords du stade et dans le Roazhon Park. Des mesures qui s'expliquent par la présence éparse de fans de l'OM dans les grandes villes françaises, dont Rennes, mais aussi par le contexte sportif puisque le club de la Canebière sort d'une gifle historique au Parc des Princes (5-0).
Concernant les supporters parisiens, l'arrêté prévoit une jauge limitée à 1100 d'entre eux au maximum et ils doivent être munis d'un billet obtenu en échange de leur contremarque. Enfin, entre 8h et 23h59 ce vendredi, il est interdit à tout supporter du PSG de se prévaloir de cette qualité dans la ville de Rennes, à l'exception de l'intérieur du Roazhon Park.

Derniers commentaires

Rennes-PSG : Les supporters de l'OM interdits

Qu’ils sont con🤦🏻

OM : De Zerbi accepte de démissionner

Oui , mais , l'OM n'est quand même pas "n'importe qui" non ??? Perdre, oui , mais perdre sans honneur .... NON !!!

OM : De Zerbi accepte de démissionner

C'est tout le systeme Longoria qu on denonce depuis 2 ans. Instabilite chronique pour aucun resultat et on fait meme marche arriere. Trop facile de parler de Balerdi et De Zerbi, Longoria et Benatia ne sont pas les hommes qu'il faut et TOUT LE MONDE s'en est apercu la saison passee avec leurs crises de nerfs et en debut de saison avec le "Drame" Rabiot et tous les mensonges pour justifier une absurdite ... se passer d'un leader de sa qualite pour 10 millions. Je l'ai denonce le premier jour RDZ, il est surcote de fou et on dirait qu'il decouvre la ligue 1 encore aujourd'hui. Tactiquement il n'a jamais de solutions a proposer et aucun joueur n'a veritablement progressé. Comment aussi en vouloir a des joueurs qui font des erreurs quand rien n'est fait pour les installer/mettre en confiance ? A chaque mercato, on change tout. A chaque match le coach joue aux chaises musicales. Ils viennent pas de debarquer, mais on remarque que ca continue de tatonnner. Aucune assurance, rien sur quoi s'appuyer a part le talent de Greenwood en mode alternatif

OM : De Zerbi viré, décision imminente

Mais il n'y a que ça des discussions, des psycho-drames. Vous perdez contre le champion d'Europe, certes 5-0, et c'est le drame, les joueurs et le staff doivent dormir au centre d'entrainement, au lieu de se ressourcer chez eux et de digérer cette défaite. Vous avez un bon effectif, mais vous changez les compos sans arrêts. Trop de changements de joueurs, d'entraineur... Le problème vient de Longoria, incapable d'apporter de la stabilité, de construire. Tout est sans arrêt remis en question même la belle victoire contre Lens que vous n'avez pas apprécié à sa juste valeur. Je ne pense pas que le problème vienne de l'extérieur. En revanche, je pense que vous avez la solution, en interne, pour bien terminer la saison.

Vente à 30 ME en vue, ce n’est pas Morton ni Sulc

grosse offre ... quand on voit les transferts de rennes , là bas ILS SAVENT FAIRE . non,?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

