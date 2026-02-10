Rennes-PSG : Les supporters de l'OM interdits

En marge de la réception du Paris Saint-Germain par le Stade Rennais ce vendredi 13 février, la préfecture d'Ille-et-Vilaine a pris toute une série de mesures pour encadrer la rencontre. Dont une qui surprend particulièrement.

C'est en pleine crise de résultats que le Stade Rennais s'apprête à recevoir le Paris Saint-Germain, actuel leader du championnat de France. Ce vendredi 13 février, les Rouge et Noir ont l'occasion de mettre un terme à leur série de 4 défaites consécutives. Au regard du contexte actuel et de la dynamique des deux équipes, la rencontre s'annonce particulièrement délicate pour les Bretons.

Sans Habib Beye et son staff, remerciés ce lundi, l'équipe première traverse une préparation chamboulée, ce qui dénote totalement avec la très grande forme parisienne du moment. Pour encadrer ce match, la préfecture d'Ille-et-Vilaine a pris une série de mesures relatives à la prévention des « troubles à l'ordre public déjà observés ». Des mesures qui frappent les supporters parisiens… mais aussi marseillais.

Un fight PSG-OM à Rennes ?

en raison du fort contentieux existant entre les deux clubs ». Pour eux, il est interdit entre 15h et 19h de se prévaloir en qualité de supporter marseillais, en affichant tous signes distinctifs du club phocéen (écharpe, insigne, vêtement, drapeau,...), aux abords du stade et dans le Roazhon Park. Des mesures qui s'expliquent par la présence éparse de fans de l'OM dans les grandes villes françaises, dont Rennes, mais aussi par le contexte sportif puisque le club de la Canebière sort d'une gifle historique au Parc des Princes (5-0). La préfecture a en effet instauré des mesures à l'encontre des supporters de l' OM , «». Pour eux, il est interdit entre 15h et 19h de se prévaloir en qualité de supporter marseillais, en affichant tous signes distinctifs du club phocéen (écharpe, insigne, vêtement, drapeau,...), aux abords du stade et dans le Roazhon Park. Des mesures qui s'expliquent par la présence éparse de fans de l'OM dans les grandes villes françaises, dont Rennes, mais aussi par le contexte sportif puisque le club de la Canebière sort d'une gifle historique au Parc des Princes (5-0).