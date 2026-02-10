Fonseca OL

OL : La grande annonce de Daniel Riolo

10 févr. , 18:30
parQuentin Mallet

Victorieux à Nantes, l'OL a profité de la gifle reçue par l'OM au Parc des Princes pour occuper seul la troisième place du classement de Ligue 1. Daniel Riolo ne voit personne revenir de derrière pour aller chercher les Lyonnais.
Grâce à ses 7 victoires lors des 8 dernières journées de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais s'est envolé et se retrouve désormais dans le wagon de tête. Si le retard sur le PSG et le RC Lens est encore grand, les Gones ont pris une avance importante sur leur principal concurrent à la troisième place, Marseille. La victoire de ces derniers à Nantes couplée à la claque infligée par les Parisiens à l'OM (5-0) permettent aux hommes de Paulo Fonseca de disposer de trois points d'avance sur leur rival olympien. Surtout, Lyon compte déjà 9 points d'avance sur la cinquième place occupée par le LOSC. Pour les consultants de l'After Foot, il n'y aura aucune surprise d'ici à la fin de la saison, alors que l'OL est déjà pressenti pour finir dans le top 4 du fait de sa dynamique incroyable et de son collectif de grande qualité.

L'OL est tranquille dans le top 4

« Ce trou de 16 points entre Lens et Lille, ce n'est pas une impression, car tout le monde a acté que c'était fini. On a le sentiment qu'il y en a qui ont complètement lâché. Tu vois quelqu'un capable de rattraper Lyon ou Marseille ? Pour moi, c'est pas parce qu'une équipe se réveillerait, c'est parce que la crise à l'OM deviendrait tellement terrible qu'il y aurait une glissade et qu'ils ne gagneraient plus un match, mais sinon… personne ne va aller chercher ce quatuor de tête. Tu n'as pas d'équipe assez forte derrière, assez concernée, assez impliquée. On assiste à une débandade. T'as Strasbourg, qui a terminé… on a l'impression que le match n'était pas assez intéressant pour eux », a lancé Daniel Riolo au sujet du top 4.
Dans une telle dynamique, l'OL a toutes ses chances de terminer sur le podium de la Ligue 1 en fin de saison. Une place qui les qualifierait d'office pour la prochaine Ligue des champions, situation qui n'est pas arrivée depuis 2020 et qui n'était clairement pas prévisible compte tenu de l'été lyonnais mouvementé.
