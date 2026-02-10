OM : Longoria a lâché l'affaire

L’OM traverse des heures compliquées, qui pourraient entraîner des départs majeurs. Pablo Longoria apparaît plus que jamais fragilisé sur la Canebière.

La Provence. C’est l’heure des règlements de compte à l' OM après l’humiliation subie dimanche soir au Parc des Princes face au PSG. Roberto De Zerbi pourrait quitter le navire phocéen plus tôt que prévu. Mais il n’est pas le seul à être pressenti partant : Mehdi Benatia et Pablo Longoria sont également concernés. Le président de l’OM semble avoir perdu un peu de son influence à Marseille ces derniers temps, une tendance qui n’a pas échappé à

Pablo Longoria et l'OM, c'est bientôt fini ?

Ces dernières heures, le média indique que Pablo Longoria apparaît de plus en plus effacé à l’Olympique de Marseille. L’Espagnol se montre moins présent à la Commanderie et moins impliqué sur le marché des transferts. Pourtant, il prend occasionnellement la parole sur LinkedIn ou Instagram pour faire le point sur la situation à l’OM.

Le média précise également que Longoria se montre de plus en plus embêté de devoir rendre des comptes à un Frank McCourt agacé par les pertes et les dépenses, sans aucun titre remporté. Il ne serait donc pas surprenant de voir le président finir par occuper un rôle moins central ou, à terme, quitter le club.

Dans le même temps, Shéhérazade Semsar de Boisséson, proche de Frank McCourt, prend de plus en plus de responsabilités à l’Olympique de Marseille.

Le vestiaire marseillais est marqué par la situation actuelle au club. Mais attention à ne pas tout perdre : l’OM reste encore en lice en Coupe de France et peut toujours viser une qualification directe pour la Ligue des champions.

Le week-end prochain, les Phocéens recevront le RC Strasbourg au Stade Vélodrome. Une atmosphère bouillante est à prévoir pour les joueurs de Roberto De Zerbi, qui ne seront pas épargnés par les supporters de l'Olympique de Marseille.