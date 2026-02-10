ICONSPORT_233972_0008
Longoria De Zerbi

OM : Longoria a lâché l'affaire

OM10 févr. , 17:40
parHadrien Rivayrand
2
L’OM traverse des heures compliquées, qui pourraient entraîner des départs majeurs. Pablo Longoria apparaît plus que jamais fragilisé sur la Canebière.
C’est l’heure des règlements de compte à l'OM après l’humiliation subie dimanche soir au Parc des Princes face au PSG. Roberto De Zerbi pourrait quitter le navire phocéen plus tôt que prévu. Mais il n’est pas le seul à être pressenti partant : Mehdi Benatia et Pablo Longoria sont également concernés. Le président de l’OM semble avoir perdu un peu de son influence à Marseille ces derniers temps, une tendance qui n’a pas échappé à La Provence.

Pablo Longoria et l'OM, c'est bientôt fini ?

Ces dernières heures, le média indique que Pablo Longoria apparaît de plus en plus effacé à l’Olympique de Marseille. L’Espagnol se montre moins présent à la Commanderie et moins impliqué sur le marché des transferts. Pourtant, il prend occasionnellement la parole sur LinkedIn ou Instagram pour faire le point sur la situation à l’OM.
Le média précise également que Longoria se montre de plus en plus embêté de devoir rendre des comptes à un Frank McCourt agacé par les pertes et les dépenses, sans aucun titre remporté. Il ne serait donc pas surprenant de voir le président finir par occuper un rôle moins central ou, à terme, quitter le club.

Lire aussi

De Zerbi chipé à l'OM, un club fait une offre !De Zerbi chipé à l'OM, un club fait une offre !
Dans le même temps, Shéhérazade Semsar de Boisséson, proche de Frank McCourt, prend de plus en plus de responsabilités à l’Olympique de Marseille.
Le vestiaire marseillais est marqué par la situation actuelle au club. Mais attention à ne pas tout perdre : l’OM reste encore en lice en Coupe de France et peut toujours viser une qualification directe pour la Ligue des champions.
Le week-end prochain, les Phocéens recevront le RC Strasbourg au Stade Vélodrome. Une atmosphère bouillante est à prévoir pour les joueurs de Roberto De Zerbi, qui ne seront pas épargnés par les supporters de l'Olympique de Marseille.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_283585_0001
PSG

PSG : Le Parc bientôt vendu, la promesse de Rachida Dati

ICONSPORT_272230_0315
Rennes

Rennes-PSG : Les supporters de l'OM interdits

Fonseca OL
OL

OL : La grande annonce de Daniel Riolo

ICONSPORT_312883_0122
PSG

LFP : Quelles sanctions contre le PSG ?

Fil Info

10 févr. , 19:30
PSG : Le Parc bientôt vendu, la promesse de Rachida Dati
10 févr. , 19:00
Rennes-PSG : Les supporters de l'OM interdits
10 févr. , 18:30
OL : La grande annonce de Daniel Riolo
10 févr. , 18:00
LFP : Quelles sanctions contre le PSG ?
10 févr. , 17:20
Rennes et Liverpool, ça va chauffer pour Jacquet
10 févr. , 17:00
Dans le dur, Julian Alvarez appelle le PSG à l’aide
10 févr. , 16:30
Il dit pourquoi le mercato de l'OL est génial
10 févr. , 16:00
OM : De Zerbi viré, décision imminente

Derniers commentaires

Rennes-PSG : Les supporters de l'OM interdits

Qu’ils sont con🤦🏻

OM : De Zerbi accepte de démissionner

Oui , mais , l'OM n'est quand même pas "n'importe qui" non ??? Perdre, oui , mais perdre sans honneur .... NON !!!

OM : De Zerbi accepte de démissionner

C'est tout le systeme Longoria qu on denonce depuis 2 ans. Instabilite chronique pour aucun resultat et on fait meme marche arriere. Trop facile de parler de Balerdi et De Zerbi, Longoria et Benatia ne sont pas les hommes qu'il faut et TOUT LE MONDE s'en est apercu la saison passee avec leurs crises de nerfs et en debut de saison avec le "Drame" Rabiot et tous les mensonges pour justifier une absurdite ... se passer d'un leader de sa qualite pour 10 millions. Je l'ai denonce le premier jour RDZ, il est surcote de fou et on dirait qu'il decouvre la ligue 1 encore aujourd'hui. Tactiquement il n'a jamais de solutions a proposer et aucun joueur n'a veritablement progressé. Comment aussi en vouloir a des joueurs qui font des erreurs quand rien n'est fait pour les installer/mettre en confiance ? A chaque mercato, on change tout. A chaque match le coach joue aux chaises musicales. Ils viennent pas de debarquer, mais on remarque que ca continue de tatonnner. Aucune assurance, rien sur quoi s'appuyer a part le talent de Greenwood en mode alternatif

OM : De Zerbi viré, décision imminente

Mais il n'y a que ça des discussions, des psycho-drames. Vous perdez contre le champion d'Europe, certes 5-0, et c'est le drame, les joueurs et le staff doivent dormir au centre d'entrainement, au lieu de se ressourcer chez eux et de digérer cette défaite. Vous avez un bon effectif, mais vous changez les compos sans arrêts. Trop de changements de joueurs, d'entraineur... Le problème vient de Longoria, incapable d'apporter de la stabilité, de construire. Tout est sans arrêt remis en question même la belle victoire contre Lens que vous n'avez pas apprécié à sa juste valeur. Je ne pense pas que le problème vienne de l'extérieur. En revanche, je pense que vous avez la solution, en interne, pour bien terminer la saison.

Vente à 30 ME en vue, ce n’est pas Morton ni Sulc

grosse offre ... quand on voit les transferts de rennes , là bas ILS SAVENT FAIRE . non,?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

Loading