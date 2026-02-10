EdF : Ange-Yoan Bonny, il veut la France !

La lutte fait rage entre la France et certaines sélections africaines pour les joueurs binationaux. La Côte d'Ivoire pensait mettre la main sur Leny Yoro et Ange-Yoan Bonny. Néanmoins, l'attaquant de l'Inter a un autre plan en tête.

A 4 mois de la coupe du monde, tous les pays n'ont pas forcément une liste complète à l'esprit. Certaines nations comme la RD Congo (barragiste en mars), la Côte d'Ivoire ou la Tunisie aimeraient attirer des binationaux pour être plus compétitifs en juin. Selon le célèbre journaliste ivoirien Sanh Séverin, les Éléphants sont proches de mettre la main sur deux membres de l' Equipe de France Espoirs et non des moindres. Il s'agit du défenseur de Manchester United Leny Yoro et de l'attaquant de l'Inter Ange-Yoan Bonny.

Bonny préfère l'Equipe de France

Ces deux renforts seraient précieux pour le sélectionneur Emerse Faé alors que la Côte d'Ivoire est dans un groupe difficile (Allemagne, Equateur, Curaçao). Toutefois, Fabrizio Romano refroidit l'ambiance ce mardi soir. Selon ses informations, Ange-Yoan Bonny n'a nullement l'intention de rejoindre la sélection ivoirienne et privilégie toujours les Bleus. « Ange-Yoan Bonny n'a pas encore décidé de changer de nationalité sportive malgré les rumeurs l'envoyant en sélection ivoirienne. Il prévoit toujours de jouer pour l'équipe de France », écrit-il sur X.

Tweet not found The embedded tweet could not be found…

Une bonne chose pour Didier Deschamps ou son successeur au poste de sélectionneur. A 22 ans, Bonny est un élément offensif précieux pour le leader de Serie A. Le natif d'Aubervilliers a inscrit 7 buts et délivré 6 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. Même s'il ne part pas favori pour intégrer la liste des Bleus au Mondial 2026, cet excellent bilan en fait un outsider sérieux si quelques blessures surviennent chez les attaquants français habituellement appelés.