Greenwood a demandé à quitter l’OM

OM10 févr. , 21:32
parGuillaume Conte
Joueur le plus important de l'OM cette saison, Mason Greenwood se voyait déjà quitter le club il y a plusieurs mois, révèle le journaliste Romain Molina.
L’Olympique de Marseille pique sa crise. Deux résultats ont mis le feu aux poudres : la défaite à Bruges et l’élimination qui en a découlée, ainsi que le lourd revers sur le terrain du PSG ce dimanche soir. Depuis, les langues se délient et la légitimité de Roberto De Zerbi est clairement remise en cause. Il n’est pas certain que l’entraineur italien, sous contrat jusqu’en juin 2027, aille plus que les prochaines semaines ou les prochains mois sur le banc du Vélodrome.
Les joueurs donnent l’impression de lâcher leur entraineur, et le fait d’avoir aligné dans le 11 de départ ses dernières recrues juste après leur signature, démontre bien que Roberto De Zerbi n’est pas satisfait des joueurs en place. Il y a aussi les leaders qui ne répondent pas présents. Seul joueur à réellement afficher un niveau supérieure, Mason Greenwood ne devrait pas faire de vieux os à l’Olympique de Marseille.
Dans sa dernière vidéo explicative sur la crise à l’OM, Romain Molina dévoile une information de taille, à savoir que l’Anglais souhaite quitter Marseille depuis plusieurs mois. Il a même fait la demandé à ses dirigeants de répondre favorablement à une offre d’Arabie Saoudite l’été dernier, sans succès de toute évidence.
« Il est vraiment dans son monde, il ne calcule personne. Sur le terrain, il est capable de faire gagner plein de matchs. Il a d’ailleurs demandé à partir de l’OM dès l’été dernier, pour l’Arabie Saoudite », a expliqué le journaliste indépendant, pour qui cela démontre bien que la simple présence de Marseille en Ligue des Champions ne le motivait pas plus que cela. De quoi donner une bonne indication en vue de l’été prochain, car les offres de la Saudi Pro League pourraient se répéter. Et cette fois-ci, tout le monde pourrait bien signer si l’OM et le joueur y trouvent leur compte.

Derniers commentaires

OM : « Ambiance de fin de règne », La Provence achève De Zerbi

Chala 🤣

Greenwood a demandé à quitter l’OM

N'importe quoi celui là ! Il sait rien du tout

Greenwood a demandé à quitter l’OM

Aucune information, molina il invente

Rennes-PSG : Les supporters de l'OM interdits

L OM a rien à voir dans se match !

OM : « Ambiance de fin de règne », La Provence achève De Zerbi

De toute façon RDZ ne peut pas travailler sereinement. Chaque saison Longoria joue à FM et change la moitier de l’équipe. Ca reste un super entraîneur qui prône le jeu offensif. Mieux que les 3/4 de notre ligue 1 qui jouent à 15 derrière.

