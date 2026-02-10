Ce défenseur à 6 ME veut remettre l'OL au sommet

Prêté à l'Olympique Lyonnais par le Paris Saint-Germain, Noham Kamara nourrit de très grandes ambitions chez les Gones. Sûr de ses qualités, le défenseur central de 19 ans veut permettre à son nouveau club de retrouver les sommets.

Sur le gong du mercato hivernal, la direction de l' OL est enfin parvenue à mettre la main sur Noham Kamara. Le jeune défenseur central de 19 ans (2007), en manque de temps de jeu avec le Paris Saint-Germain malgré de grandes promesses à son égard, s'est finalement envolé pour la capitale des Gaules sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat de 6 millions d'euros bonus inclus. Malgré son âge et son manque d'expérience au haut niveau, Kamara débarque avec des ambitions importantes, lui qui veut permettre à l'Olympique Lyonnais de remporter à nouveau des trophées. A commencer par la Ligue Europa à la fin de cette saison…

Noham Kamara veut gagner la Ligue Europa

« Ma qualité principale ? Le leadership. J'aime bien mettre de la bonne communication car je joue à un poste où je vois tout le terrain. (...) Avec le projet qu'on m'a proposé, j'espère me projeter dans la durée, gagner des trophées, vu que ça fait longtemps que le club n'en a pas gagné. Pour un club de ce prestige, qui a une histoire… redonner ce goût de gloire aux supporters. Remporter la Ligue Europa ? Si on n'y croit pas, ça sert à rien donc nous on y croit. On va travailler pour et on va tout donner dès qu'on sera sur le terrain. Je suis très pressé de fouler les terrains et représenter ce club et porter le maillot devant les supporters », a lancé Noham Kamara dans une interview accordée à Radio Scoop.

Des propos qui montrent une certaine maturité malgré son âge et, surtout, des ambitions assumées qui ont de quoi rassurer les supporters sur l'état d'esprit des joueurs recrutés par l'OL.