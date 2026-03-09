OM : Abdelli c’est fini, le costume est trop grand

Recruté cet hiver, Himad Abdelli est pour l’instant à la peine à l’OM. Lors de son unique titularisation, l’international algérien est sorti dès la mi-temps et samedi à Toulouse, il a carrément été envoyé en tribunes.

Désireux de se renforcer au milieu de terrain lors du mercato hivernal, l’Olympique de Marseille a fait venir Quinten Timber, Tochukwu Nnadi et Himad Abdelli. L’international néerlandais s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable, un constat qui ne vaut pas encore pour le Nigérian ni pour l’ex-capitaine d’Angers. Inutilisé par Roberto De Zerbi, Nnadi a joué 30 minutes contre Toulouse samedi. Un match qu’Abdelli a lui regardé… depuis les tribunes . L’international algérien était pourtant titulaire trois jours plus tôt contre cette même équipe du TFC. Mais sa prestation n’était pas au niveau à tel point qu’Habib Beye avait pris la décision de le sortir dès la mi-temps.

Le costume à l’Olympique de Marseille est peut-être trop grand pour l’Algérien de 26 ans selon Walid Acherchour, convaincu que l’OM doit s’appuyer sur le trio formé par Kondogbia, Hojbjerg et Timber d’ici la fin de la saison. « La réalité c’est qu’aujourd’hui, l’OM n’a pas un meilleur milieu de terrain que ces trois-là : Hojbjerg, Timber et Kondogbia. Ce sont des joueurs à gros salaire et plutôt fiables avec de l’expérience. Quand tu vois Vermeeren… il se ch… dessus à chaque fois qu’il joue, il n’est pas fait pour ce football-là. Abdelli, le costume est trop grand. Aujourd’hui finalement tu mets les trois et tu vas aller à la guerre avec eux avec leurs défauts et avec leurs qualités » a fait savoir Walid Acherchour avant de poursuivre.

Beye va s'appuyer sur un trio fort au milieu

« Ce trio, à l’OM actuellement, c’est ce que tu peux avoir de mieux au milieu de terrain. C’est peut-être une mauvaise finalité, mais c’est comme ça. Hojbjerg je l’ai critiqué toute la saison mais au final, tu n’as pas mieux que lui dans l’effectif. Il y a des défauts et des qualités, mais tu n’as pas mieux, il faut s’en satisfaire pour être top 3 en Ligue 1 même si avec les 450.000 euros qu’il prend chaque mois ce n’est pas assez. Il n’y a pas d’autre choix que de s’en satisfaire » a analysé le consultant du Winamax FC. Le milieu de terrain formé par Kondogbia, Hojbjerg et Timber a en tout cas apporté satisfaction à Toulouse samedi. a analysé le consultant du Winamax FC. Le milieu de terrain formé par Kondogbia, Hojbjerg et Timber a en tout cas apporté satisfaction à Toulouse samedi.

Il y a désormais fort à parier que ces trois joueurs seront reconduits contre Auxerre vendredi en ouverture de la 26e journée. Reste à voir si de son côté, Abdelli sera réintégré au groupe ou si l’Algérien sera de nouveau envoyé en tribunes.