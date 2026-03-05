OM : Acherchour et Abdelli, ça va très loin

Arrivé cet hiver après un long bras de fer, Himad Abdelli a fait 45 minutes catastrophiques. Les critiques sont terribles contre l'Algérien de l'OM.

Recruté à la fin du mercato après un mois de pressing de la part de l'OM et du joueur, Himad Abdelli est arrivé totalement hors de forme. Il n’a quasiment pas joué pendant la Coupe d’Afrique des Nations, et a ensuite continué à zapper les matchs du SCO d’Angers pour favoriser son départ. L’OM a néanmoins fait l’effort financier pour faire signer l’international algérien à six mois de la fin de son contrat. Convaincu par les performances du milieu de terrain à l’entrainement, Habib Beye a décidé de le titulariser contre Toulouse ce mercredi soir.

Une apparition aussi courte que désastreuse. Abdelli n’a pas pesé sur le jeu et a semblé clairement perdu dans ses déplacements. Lui qui était recherché à Angers, est ignoré royalement à Marseille et ne parvenait pas à se rendre utile. Il a récolté la note de 3/10 dans L’Equipe, et est sorti à la mi-temps sans que cela ne surprenne grand monde.

Sur les réseaux sociaux, les critiques ont été sans pitié à son encontre. De nombreux internautes facétieux se sont même demandés si, au nom d’une vague ressemblance, l’OM n’avait pas recruté le consultant Walid Acherchour à la place d’Himad Abdelli. « On recrute Abdelli on a juste récupéré Acherchour », « Force à vous les frères, vous avez commandé Abdelli et on vous a livré Acherchour, « Obligé ça va comparer Abdelli avec Walid Acherchour », « Je crois que Walid Acherchour est meilleur », ont lancé les fans de l’OM, pour qui le début de carrière de l’Algérien à Marseille est pas loin d’être catastrophique.

Avec désormais une seule compétition à jouer, et le retour des absents pour les prochains matchs, il y a de grandes chances qu’Abdelli ait beaucoup de mal à retrouver une place dans le 11 de départ de l’OM.