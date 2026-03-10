Le PSG revient fort dans le dossier Konaté

Le PSG s’apprête à vivre un mercato estival mouvementé. Le club de la capitale est notamment à la recherche d’un nouveau défenseur central et pourrait trouver son bonheur à Liverpool.

Les périodes de mercato suscitent toujours beaucoup d’attentes au PSG . Si Luis Enrique n’a pas souhaité faire de folies ces derniers mois, la donne pourrait changer l’été prochain. Le Paris Saint-Germain pourrait connaître une sorte de fin de cycle, poussant la direction à agir, tant sur le plan des arrivées que des départs. Luis Enrique ne s’oppose pas à l’arrivée d’un défenseur de qualité et aurait même validé une piste à coût zéro du côté de Liverpool. Ibrahima Konaté figure en effet dans les petits papiers des champions d’Europe, l’international français n’étant pas parvenu à trouver un accord pour le moment avec les Reds pour prolonger son contrat.

Konaté au PSG, c'est loin d'être mort

Selon les dernières informations de Caught Offside, Liverpool n’a pas encore renoncé à prolonger l’international français. Cependant, la situation reste délicate. Outre le PSG, le Real Madrid et l’Inter travaillent également pour convaincre le joueur de signer. Le club parisien n’a pas perdu espoir de le recruter, même si son entourage privilégierait un départ vers un autre pays que la France en cas de départ de Liverpool. Le discours de Luis Enrique pourrait toutefois faire la différence, lui qui souhaite plus que jamais « franciser » l’effectif du Paris Saint-Germain.

On entre en tout cas dans le sprint final pour l’avenir d’Ibrahima Konaté, qui devra trouver son nouveau club avant le début de la Coupe du monde avec l’équipe de France, afin de partir l’esprit serein pour l’Amérique du Nord. Le défenseur représente une véritable opportunité de marché pour plusieurs clubs européens, et il lui revient de prendre la décision la plus judicieuse pour la suite de sa carrière. Tout reste donc plus que jamais ouvert.