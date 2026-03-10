ICONSPORT_274538_0151
Le PSG revient fort dans le dossier Konaté

Le PSG s’apprête à vivre un mercato estival mouvementé. Le club de la capitale est notamment à la recherche d’un nouveau défenseur central et pourrait trouver son bonheur à Liverpool.
Les périodes de mercato suscitent toujours beaucoup d’attentes au PSG. Si Luis Enrique n’a pas souhaité faire de folies ces derniers mois, la donne pourrait changer l’été prochain. Le Paris Saint-Germain pourrait connaître une sorte de fin de cycle, poussant la direction à agir, tant sur le plan des arrivées que des départs. Luis Enrique ne s’oppose pas à l’arrivée d’un défenseur de qualité et aurait même validé une piste à coût zéro du côté de Liverpool. Ibrahima Konaté figure en effet dans les petits papiers des champions d’Europe, l’international français n’étant pas parvenu à trouver un accord pour le moment avec les Reds pour prolonger son contrat.

Konaté au PSG, c'est loin d'être mort 

Selon les dernières informations de Caught Offside, Liverpool n’a pas encore renoncé à prolonger l’international français. Cependant, la situation reste délicate. Outre le PSG, le Real Madrid et l’Inter travaillent également pour convaincre le joueur de signer. Le club parisien n’a pas perdu espoir de le recruter, même si son entourage privilégierait un départ vers un autre pays que la France en cas de départ de Liverpool. Le discours de Luis Enrique pourrait toutefois faire la différence, lui qui souhaite plus que jamais « franciser » l’effectif du Paris Saint-Germain.

PSG : « On ne vendra pas », elle dit non au QatarPSG : « On ne vendra pas », elle dit non au Qatar
On entre en tout cas dans le sprint final pour l’avenir d’Ibrahima Konaté, qui devra trouver son nouveau club avant le début de la Coupe du monde avec l’équipe de France, afin de partir l’esprit serein pour l’Amérique du Nord. Le défenseur représente une véritable opportunité de marché pour plusieurs clubs européens, et il lui revient de prendre la décision la plus judicieuse pour la suite de sa carrière. Tout reste donc plus que jamais ouvert.
1
L1 : Le Havre a dit non, le match de l'OL ne sera pas reporté

C’est juste pour montrer que tj serais absent quand même 2 commentaires quand tu ek fais 50 sur un article qui te concerne pas c’est trop rigolo ça montre juste la haine que tu as petit footix

Nice envoyé en Ligue 2, la catastrophe arrive

T es fini à pisse toi

Fonseca n'en peut plus, l'OL largue Tessmann

Tu m'étonnes qu'il n'en peut plus ! En même temps, Tessmann, dans son état de naissance, "Tess" signifie énorme et "mann" signifie pompe. C'est une énorme pompe 😂😂

L’OL invité à laisser le Celta Vigo gagner

Pour rester dans la culture ultra renseigne toi sur Les Strasbourg offenser et leurs croix gammée, les remo's de Reims... la BSN .. les mezza lyon 1950 etc.. et leurs ideologie ... .

L’OL invité à laisser le Celta Vigo gagner

Tellement antisémite quon a rendu hommage a illan halimi contre vous avec ce magnifique tifo.. laisse tomber tes endoctriné ou remplie de haine envers l'étranger je sais pas mais il y a un truc.. ou tu est peut être un fanatique religieux intolérant ? Bref.. on ne sera jamais d'accord.. mais etre contre netanyaoud ne veut pas dire être antisémite.. si tu nie le génocide a gaza qui a fait des millions de morts.. cest infâme jai pas les mots..

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

